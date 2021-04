Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples AirTags sind ein iPhone-Zubehör, mit dem Sie wichtige Elemente wie Ihre Schlüssel oder Ihren Rucksack über die Find My-App und das Netzwerk verfolgen können.

Es handelt sich um kleine, kreisförmige Geräte, die personalisiert werden können und gleichzeitig eine Schutzart IP67 , einen vom Benutzer austauschbaren Akku und den U1-Chip von Apple aufweisen , die auch in den iPhone 12-Modellen und iPhone 11-Modellen enthalten sind.

Mit diesem U1-Chip können die AirTags eine Funktion namens Precision Finding anbieten. Hier finden Sie alles, was Sie über Precision Finding und dessen Funktionsweise wissen müssen.

Precision Finding ist eine fortschrittliche Technologie in Apples AirTags, mit der die Entfernung und Richtung zu einem verlorenen AirTag in Reichweite genauer bestimmt werden kann.

Benutzer können präzisere Anweisungen zu ihren Artikeln erhalten, sofern sie über ein iPhone 12-Modell oder ein iPhone 11-Modell verfügen.

Precision Finding bietet Richtungsanweisungen auf Ihrem iPhone-Display, um Benutzer zu ihrem verlorenen AirTag zu führen, wenn sie in der Find My App für den jeweiligen AirTag auf die Schaltfläche "Sound abspielen" tippen. Ein großer Pfeil mit Anweisungen wie "16 Fuß rechts" und "0,1 Fuß in der Nähe" zeigt an, in welche Richtung Sie gehen müssen, damit Benutzer ihre Geräte besser lokalisieren können.

Precision Finding nutzt den U1-Chip in AirTags sowie in den Modellen iPhone 12 und iPhone 11. Der U1-Chip von Apple verwendet Ultra-Wide-Band-Technologie , um andere mit U1 ausgestattete Geräte präzise zu lokalisieren und mit ihnen zu kommunizieren, sodass AirTags- und iPhone 12/11-Modelle zusammenarbeiten können.

Die Technologie verschmilzt die Eingaben von Kamera, ARKit, Beschleunigungsmesser und Gyroskop Ihres iPhones, um Sie mithilfe einer Kombination aus Ton, Haptik und visuellem Feedback zu Ihrem verlorenen AirTag zu führen.

Precision Finding kann auch mit den in iOS integrierten Eingabehilfen wie VoiceOver funktionieren und Benutzer, die blind oder sehbehindert sind, zu einem AirTag mit den oben genannten Anweisungen "AirTag ist 9 Fuß links von Ihnen" weiterleiten.

Für die Präzisionssuche sind das iPhone 12 mini, das iPhone 12, das iPhone 12 Pro, das iPhone 12 Pro Max, das iPhone 11, das iPhone 11 Pro oder das iPhone 11 Pro Max erforderlich, um funktionieren zu können.

Apple Find My Changes, OnePlus Watch überprüft und mehr - Pocket-Lint Podcast 99 von Rik Henderson · 20 April 2021

Precision Finding ist auch in Ländern und Regionen nicht verfügbar, in denen die Ultra Wideband-Technologie eingeschränkt ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.