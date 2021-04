Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat seine iPhone 12-Serie mit einer neuen Lackierung aktualisiert.

In einer der wahrscheinlich kürzesten iPhone-Ankündigungen aller Zeiten kündigte das Unternehmen während seines Spring Loaded-Events an, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 mini in einem atemberaubenden lila Farbton erhältlich sein werden. Lila hat "Elemente der Raffinesse und Helligkeit", sagte CEO Tim Cook.

Das neue iPhone 12 und iPhone 12 mini in Lila wird mit iOS 14.5 ausgeliefert. Sie werden in den Optionen 64 GB, 128 GB und 256 GB verfügbar sein. Die Preise bleiben gleich, aber Apple sagte, dass Sie sie ab dem 23. April 2021 vorbestellen können. Sie werden offiziell eingeführt und am 30. April zum Verkauf angeboten.

Neben der neuen Farbe, die die bestehenden Optionen Schwarz, Weiß, Rot, Grün und Blau für die iPhone 12-Serie ergänzt, hat Apple auch eine neue MagSafe- Ledertasche und eine Lederhülle in der Farbe "Deep Violet" eingeführt passen perfekt zur neuen lila iPhone Farbe.

Es wurden auch Silikonhüllen in der Farbe "Amethyst" angekündigt. Weitere neue Silikongehäusefarben sind "Capri Blue", "Pistachio" und "Cantaloupe".

Dieses Zubehör funktioniert mit allen iPhone 12-Modellen. Die neuen Farben für Lederbrieftaschen und Ledertaschen können ab sofort bestellt werden.

