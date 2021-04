iOS App Tracking: So verhindern Sie, dass iPhone- und iPad-Apps Ihre Aktivitäten teilen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apps, die Sie auf iOS, iPadOS und tvOS über andere Apps und Websites hinweg verfolgen, müssen jetzt Ihre ausdrückliche Erlaubnis dazu einholen. Der Umzug markiert eine Verschiebung in der Funktionsweise von Apps auf Apples mobilen Betriebssystemen und in der Art und Weise, wie Apps auf Sie abzielen können

Alle Apps müssen nun detailliert angeben, was sie im App Store verfolgen (in einem Abschnitt namens App Privacy). Wenn sie noch keine Details dazu übermittelt haben, werden sie dazu aufgefordert, wenn sie das nächste Mal ein App-Update an Apple senden.

Dies ist Teil des neuen Updates für iOS / iPadOS / tvOS 14.5. Apps konnten diese Berechtigung in früheren Versionen von iOS 14 anfordern, jetzt ist sie jedoch obligatorisch.

Apple nennt diese App Tracking Transparency und dies bedeutet, dass Benutzer sich jetzt für ihre Geräte entscheiden müssen, um Informationen über ihre Verwendung zu erhalten. Beim Laden von Apps nach deren Aktualisierung wird eine solche Popup-Meldung angezeigt.

Die neue Anforderung hat den Zorn einiger, insbesondere von Facebook, geschürt, die sich auf das Tracking verlassen, um Anzeigen gezielt zu schalten. Ihr Apple-Gerät verfolgt mithilfe einer anonymisierten ID für Werbetreibende (IDFA), was Sie in Apps tun. Dies bedeutet, dass Facebook Ihnen Anzeigen für den Artikel liefern kann, nach dem Sie gerade bei eBay gesucht haben.

Google hat eine ähnliche Funktion namens Google Advertising ID oder GAID. Diese binden Ihre Aktivitäten im Wesentlichen so zusammen, dass Sie nicht persönlich identifiziert werden können. Sie machen Anzeigen für Werbetreibende effektiver, sollten sie aber theoretisch auch für Sie relevanter machen. Facebook argumentiert, dass Tracking Ihnen ein "besseres Anzeigenerlebnis" bietet, hat die Anleger jedoch bereits gewarnt, dass der Umzug von Apple das Werbegeschäft beeinträchtigen könnte.

Transparenz bei der App-Verfolgung bedeutet, dass Apps jetzt um Erlaubnis bitten müssen, um diese freigegebenen Informationen zu verwenden. Natürlich könnten Sie weiterhin von den von Ihnen bereitgestellten Informationen wie Suchanfragen oder früheren Einkäufen in einer bestimmten App angesprochen werden. Daher werden Sie wahrscheinlich immer noch Anzeigen sehen, die für Sie personalisiert sind.

Apps können nicht umgehen, dass sie diese Berechtigung gemäß den App Store-Regeln anfordern müssen, und die App-Funktionalität nicht einschränken, je nachdem, ob Sie die Berechtigung zum Verfolgen erteilt haben. Ebenso können sie keine anderen Informationen wie eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen an andere weitergeben.

Apples eigene Apps erfüllen ebenfalls diese Regeln, geben jedoch gemäß den Datenschutzrichtlinien von Apple keine Informationen, die sie über Sie sammeln, an andere Unternehmen weiter.

Benutzer konnten zuvor auf die Datenschutzeinstellungen pro App zugreifen, wurden jedoch nicht um Erlaubnis gebeten. Sie können die Nachverfolgung auch global für einen bestimmten Zeitraum deaktivieren, falls Sie dies wünschen.

Gehen Sie zu Einstellungen> Datenschutz> Tracking. Sie können dann eine Liste der Apps anzeigen, die Sie zum Verfolgen aktiviert haben, und eine davon deaktivieren.

Oben befindet sich eine globale Einstellung. Sie können die Option "Apps können nachverfolgen" deaktivieren. Dies bedeutet, dass Sie keine Popups von Apps sehen und neue Apps daran hindern, nach der Erlaubnis zum Verfolgen zu fragen.

Wenn Sie einigen Apps bereits die Berechtigung erteilt haben, Sie zu verfolgen, werden Sie gefragt, ob Sie ihnen weiterhin erlauben möchten, sie ab diesem Zeitpunkt zu verfolgen oder zu stoppen.

