So richten Sie Find My Friends ein und verfolgen ein iPhone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit Apples Find My App können Sie den Standort Ihrer Freunde und Familie verfolgen. Die Person, die Sie verfolgen möchten, muss auch ein iPhone haben und Ihre Anfrage akzeptieren, ihren Standort mit Ihnen zu teilen. Nach dem Einrichten können Sie jedoch jederzeit das iPhone Ihrer Familie oder Ihres Freundes verfolgen.

Die Funktion hieß ursprünglich Find My Friends , aber die Apps Find My Friends und Find My iPhone wurden 2019 mit dem Start von iOS 13 zu Find My Friends kombiniert.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Tracking für das iPhone eines Freundes oder einer Familie einrichten und wie Sie ein iPhone nach dem Einrichten verfolgen.

Es ist einfach, den Standort Ihres iPhones mit einem Freund oder Familienmitglied zu teilen, und Sie können wählen, ob Sie ihn eine Stunde lang, bis zum Ende des Tages, an dem Sie ihn eingerichtet haben, oder auf unbestimmte Zeit teilen möchten.

Denken Sie daran, dass der Freund für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum genau sehen kann, wo Sie sich befinden, es sei denn, Sie schalten Ihren Standort aus oder Sie haben keine Mobilfunkdaten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um meine Freunde zu finden und Ihren Standort mit einem Freund zu teilen:

Stellen Sie sicher, dass Sie beide ein iPhone haben Öffnen Sie die Find My App. Es hat einen grauen Hintergrund mit einem großen grünen Kreis und einem kleinen blauen Punkt innerhalb des grünen Kreises. Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Personen Tippen Sie auf Meinen Standort freigeben Suchen Sie nach dem Kontakt, mit dem Sie Ihren Standort teilen möchten. Diejenigen mit iPhones werden blau angezeigt. Wenn der Kontaktname grau ist, haben sie kein iPhone und diese Funktion funktioniert nicht Fügen Sie zusätzliche Kontakte hinzu, für die Sie Ihren Standort freigeben möchten Wenn Sie alle Freunde ausgewählt haben, mit denen Sie Ihren Standort teilen möchten, tippen Sie oben rechts auf "Senden" Wählen Sie "Für eine Stunde teilen", "Bis zum Ende des Tages teilen" oder "Auf unbestimmte Zeit teilen".

Die Freunde, mit denen Sie Ihren Standort teilen möchten, werden auf der Registerkarte "Personen" der App "Meine Suche" angezeigt. Unter ihrem Namen wird "Kann Ihren Standort sehen" angezeigt, es sei denn, Sie teilen den Standort miteinander.

Um das iPhone eines Freundes zu verfolgen, muss er seinen Standort wie oben beschrieben mit Ihnen teilen. Wenn sie auch Teil Ihrer Family Sharing-Gruppe sind, über die Sie in unserer separaten Funktion mehr erfahren können, und sie den Standort für Sie freigeben, können Sie alle Apple-Geräte, die mit ihrer Apple ID verknüpft sind, auf der Registerkarte Geräte von anzeigen die Find My App.

Ihr Freund kann die Schritte im obigen Abschnitt ausführen, um seinen Standort mit Ihnen zu teilen. Auf diese Weise können Sie sein iPhone verfolgen und sehen, wo er sich befindet. Alternativ können Sie Ihren Standort wie oben beschrieben für sie freigeben, dann auf der Registerkarte Personen auf ihren Namen tippen und nach unten zu "Nach Standort fragen" scrollen.

Sie erhalten eine Benachrichtigung über Ihre Anfrage, die sie dann akzeptieren müssen, bevor Sie ihr iPhone verfolgen können.

Sobald Ihre Anfrage angenommen wurde und der Standort freigegeben wurde, können Sie den Standort eines Freundes auf der Registerkarte "Personen" der App "Meine Suche" anzeigen. Unter ihrem Namen erfahren Sie, in welcher Stadt und in welchem Land sie sich befinden und wie weit Sie von Ihnen entfernt sind. Wenn Sie auf ihren Namen tippen, wird eine Karte angezeigt, auf der Sie einen genaueren Standort finden, sowie die Option, eine Wegbeschreibung zu ihrem Standort abzurufen.

Sie können auch den Standort eines Freundes anzeigen, mit dem Sie über Nachrichten teilen. Nachrichten öffnen> Öffnen Sie den Chat der Person, deren Position Sie sehen möchten.> Tippen Sie oben im Chat auf ihren Namen.> Tippen Sie auf das Symbol "i". Ihr Standort wird auf der Karte angezeigt.

Es ist möglich, Benachrichtigungen in der Find My-App auf dem iPhone einzurichten. Sie können Ihr iPhone so einrichten, dass Ihr Freund automatisch benachrichtigt wird, wenn Sie beispielsweise abreisen oder nach Hause kommen, oder Sie können eine Benachrichtigung für sich selbst einrichten, wenn ein Freund die Arbeit oder das Haus verlässt, oder sogar etwas Spezifischeres, z. B. einen bestimmten Ort auf einem Spaziergang passieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benachrichtigungen einzurichten:

Öffnen Sie die Find My App Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Personen Tippen Sie auf den Freund, für oder über den Sie eine Benachrichtigung einrichten möchten Wischen Sie auf der Informationskarte nach oben, um alle Optionen unter der Karte anzuzeigen Tippen Sie unter Benachrichtigungen auf "Hinzufügen" Tippen Sie auf "Benachrichtigen" oder "Benachrichtigen [Kontakt]".

Wenn Sie "Benachrichtigen" auswählen, können Sie zwischen "[Kontakt] kommt an", "[Kontakt] verlässt" oder [Kontakt] ist nicht an "wählen, gefolgt vom aktuellen Standort Ihres Kontakts, Ihrem Standort oder einem" neuen Standort "und Die Häufigkeit, mit der Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, ist entweder "Nur einmal" oder "Jedes Mal".

Durch Auswahl von "[Kontakt] ist nicht bei" werden die Optionen geringfügig geändert. Die Standortoptionen sind dieselben, Sie können dann jedoch einen Zeitrahmen und die Tage auswählen, an denen Sie benachrichtigt werden möchten. Sie können beispielsweise eine Benachrichtigung einrichten, um Sie jedes Mal zu benachrichtigen, wenn ein Freund während der Woche nicht bei der Arbeit ist.

Wenn Sie "Benachrichtigen [Kontakt]" auswählen, können Sie zwischen "Ich komme an" und "Ich gehe" wählen, gefolgt von Ihrem aktuellen Standort, dem aktuellen Standort oder "Neuer Standort" und der Häufigkeit, mit der die Benachrichtigungen gesendet werden sollen Dies ist wiederum eine Auswahl von "Nur einmal" oder "Jedes Mal".

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie oben rechts auf "Hinzufügen" tippen. Wenn Sie eine Benachrichtigung für sich selbst einrichten, erhält der Kontakt, über den Sie benachrichtigt werden möchten, eine Benachrichtigung, um ihm mitzuteilen, dass Sie eine Benachrichtigung eingerichtet haben.

In der Find My-App finden Sie einige weitere Tipps und Tricks, die Sie erwähnen sollten, damit Sie das Beste daraus machen können.

Sie können die Freigabe Ihres Standorts jederzeit beenden, indem Sie den Standort in der App "Meine Suche" auf der Registerkarte "Ich" deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann keiner Ihrer Freunde, mit denen Sie Ihren Standort teilen, sehen, wo Sie sich befinden.

Auf der Registerkarte "Personen" wird unter Ihrem Namen einfach "Kein Standort gefunden" angezeigt. Wenn Sie es wieder einschalten, wird Ihr Standort wieder angezeigt.

Sie können aufhören, Ihren Standort dauerhaft mit einem bestimmten Freund zu teilen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Sie verschwinden aus der Liste unter "Personen" in der App "Meine Suche" und müssen die Schritte am Anfang dieser Funktion ausführen, um die Standortfreigabe erneut zu starten.

Öffnen Sie die App "Meinen App suchen"> Tippen Sie auf die Registerkarte "Personen"> Tippen Sie auf die Person, für die Sie die Freigabe Ihres Standorts beenden möchten.> Wischen Sie auf der Informationskarte am unteren Bildschirmrand nach oben.> Tippen Sie auf "Freigabe meines Standorts beenden"> "Bestätigen" Standort teilen .

Wenn Sie keine Anfragen von Freunden erhalten möchten, Ihrem Standort zu folgen, können Sie diese deaktivieren.

Öffnen Sie die App "Meine App suchen"> Tippen Sie auf die Registerkarte "Ich"> Wischen Sie auf der Informationskarte am unteren Bildschirmrand nach oben.> Deaktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" die Option "Freundschaftsanfragen zulassen".

Sie können bestimmte Freunde als Favoriten in der Find My App hinzufügen. Wenn Sie einen Freund oder Kontakt als Favoriten hinzufügen, werden diese oben in Ihrer Liste auf der Registerkarte "Personen" der App "Meine Suche" angezeigt, sodass Sie ihren Standort schnell sehen können, insbesondere wenn Sie Ihren Standort für mehrere Freunde freigeben.

Öffnen Sie die App "Meine App suchen"> Tippen Sie auf der Registerkarte "Personen" auf ihren Namen> Wischen Sie auf der Informationskarte am unteren Bildschirmrand nach oben> Tippen Sie auf "[Kontakt] zu Favoriten hinzufügen".

Anstatt die Stadt und das Land als Standort unter dem Namen eines Kontakts in der Find My App anzuzeigen, können Sie einen Standortnamen so bearbeiten, dass beispielsweise "Home" oder "Work" angezeigt wird.

Öffnen Sie die App "Meine App suchen"> Tippen Sie auf die Registerkarte "Personen"> Tippen Sie auf die Person, für die Sie den Standort bearbeiten möchten.> Wischen Sie auf der Informationskarte am unteren Bildschirmrand nach oben.> Tippen Sie auf Standortnamen bearbeiten.> Wählen Sie zwischen Startseite, Arbeit, Schule , Gym, None oder Create Custom Label.

Sie können einen Standortnamen sowohl für sich selbst als auch für Ihre Kontakte bearbeiten, sodass Ihre Kontakte "Heimat" und nicht die Stadt und das Land sehen.

Öffnen Sie die App "Meine App suchen"> Tippen Sie auf die Registerkarte "Ich"> Wischen Sie auf der Informationskarte nach oben> Tippen Sie auf "Standortnamen bearbeiten".

Wenn Sie den Standort eines Freundes nicht mehr sehen möchten, können Sie ihn von Ihrer Liste entfernen.

Öffnen Sie die App "Meine App suchen"> Tippen Sie auf die Registerkarte "Personen"> Tippen Sie auf die Person, die Sie aus Ihrer Liste entfernen möchten.> Wischen Sie auf der Informationskarte am unteren Bildschirmrand nach oben.> Tippen Sie auf "[Kontakt] entfernen".

Schreiben von Britta O'Boyle.