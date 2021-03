Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dank eines angesehenen Analysten mit einer starken Erfolgsbilanz tauchten früher Nachrichten über die Arbeit von Apple an einem faltbaren iPhone auf. Nun behauptet derselbe Analyst, dass die nächste Generation des iPhone SE 2020 irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf den Markt kommen wird.

Laut Ming-Chi Kuo (über MacRumors ) wird sich das neue Modell nicht wesentlich von dem bestehenden unterscheiden, da hauptsächlich 5G und ein aktualisierter Prozessor unterstützt werden. Das Aussehen und die technischen Daten sollten dem im April 2020 eingeführten 4,7-Zoll-iPhone SE ziemlich ähnlich sein, sagte er. Dieses Telefon ist dem iPhone 8 sehr ähnlich, verfügt jedoch über einige verbesserte Interna, einschließlich des A13-Chips aus der iPhone 11-Serie .

In unserem Test des aktuellen iPhone SE haben wir gesagt, dass es ein bemerkenswertes iPhone ist. Sicher, es basiert auf drei Jahre alter Hardware, aber für ein erschwingliches Telefon bietet die SE die Leistung, mit der Sie zufrieden sind, ohne dass in naher Zukunft ein Upgrade erforderlich ist. Dies spricht alle Benutzer von iPhone 6, 6S, 7, 7S und iPhone 8 an, die ein Upgrade durchführen möchten, aber kein teureres Telefon möchten.

In Bezug auf die Version der nächsten Generation geht Kuo davon aus, dass sich die Erfahrung "erheblich verbessern" wird, wenn Apple einen "Touch ID" -Schaltknopf hinzufügen würde, aber er hat auch "keine Sichtbarkeit", ob dies tatsächlich passieren wird.

Zukunft der Telefonkameras, Echo Show 10 und mehr - Pocket-Lint Podcast 92 von Rik Henderson · 2 März 2021

Eine Zusammenfassung aller neuen iPhone SE-Gerüchte finden Sie im Pocket-Lint-Handbuch.

Schreiben von Maggie Tillman.