Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie weitere Beweise dafür benötigen, dass Apple an einem faltbaren iPhone e arbeitet, behauptet ein angesehener Analyst mit einer starken Erfolgsbilanz jetzt, Apple entwickle ein solches Telefon und könnte einen Start im Jahr 2023 anstreben.

Laut Ming-Chi Kuo (über MacRumors ) könnte Apples faltbares iPhone einen Bildschirm zwischen 7,5 und 8 Zoll haben. Wenn es ausgeklappt ist, wird es auch eine iPad Mini-Größe haben, was bedeutet, dass es eher einem Galaxy Fold ähnelt als dem Galaxy Z Flip oder Razr.

Apple versucht immer noch, "Schlüsseltechnologie- und Massenproduktionsprobleme" zu lösen. Wenn dies in diesem Jahr möglich ist, wird das Telefon in zwei Jahren gestartet.

Kuo bemerkte jedoch, dass das Produkt "noch nicht offiziell auf den Markt gebracht" wurde, was bedeutet, dass es sich möglicherweise in der Forschungsphase befindet und möglicherweise nicht zum Tragen kommt. Denken Sie daran, dass Bloomberg im Januar 2021 auch behauptete, Apple arbeite an einem faltbaren iPhone, obwohl dies darauf hindeutete, dass das Telefon viel kleiner sein würde.

Bloomberg sagte, das in Cupertino ansässige Unternehmen sei noch Jahre von der Einführung eines Geräts für Verbraucher entfernt, da es nur am Display arbeite und den Rest des Telefons noch nicht einmal begonnen habe. Die ersten Prototypen des Bildschirms ähnelten Berichten zufolge faltbaren Displays, die bereits von Herstellern wie Samsung, Motorola und anderen erhältlich waren. Apple hofft angeblich, ein faltbares iPhone mit einem größtenteils "unsichtbaren Scharnier" zu entwerfen, sagte Bloomberg.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Apple wirklich ein unsichtbares Scharnier erreichen kann. Das würde dazu beitragen, dass sein Telefon auf jeden Fall auffällt, da es faltbare Telefone schon seit Jahren gibt, wenn ein faltbares iPhone anscheinend sogar startbereit ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.