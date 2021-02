Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut einem neuen Bericht von DigiTimes hat Apple die Hilfe von LG in Anspruch genommen, um ein faltbares Display für ein zukünftiges iPhone zu entwickeln.

Quellen der Verkaufsstelle schlagen vor, dass LG Display Apple bei der Entwicklung eines faltbaren OLED-Panels für das iPhone unterstützen wird. Derzeit ist jedoch nicht klar, ob es als Lieferant des faltbaren iPhones verbleiben würde, sobald das Gerät entwickelt und für die Massenproduktion bereit ist.

Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass wir Flüstern über das "iPhone Fold" hören - und nicht einmal das erste Mal, dass LG mit der Produktion des Displays in Verbindung gebracht wurde.

Bereits im Jahr 2017 wurde berichtet, dass eine LG "Task Force" an flexiblen Displays für das iPhone arbeitete, ein Jahr nachdem das Unternehmen Apple und andere Technologiegiganten als Kunden der Technologie ausgewählt hatte.

Samsung wurde jedoch bereits zuvor als Apple-Lieferant für faltbare OLED-Displays vorgeschlagen. In jüngsten Berichten wurde sogar darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Apple im vergangenen Jahr Muster zum Testen zur Verfügung gestellt hat.

Da Apple sowohl LG- als auch Samsung-Displays in aktuellen und früheren iPhone-Modellen verwendet hat, ist es durchaus möglich, dass beide getestet werden und das Display von beiden Anbietern bereitgestellt wird. Derzeit wissen wir mit großer Sicherheit nichts über das Gerät.

Was jedoch stimmt, ist, dass Gerüchte im letzten Jahr oder so an Dynamik gewonnen haben. Das bedeutet nicht unbedingt etwas Konkretes, aber es deutet darauf hin, dass ein faltbares iPhone eher früher als später bei uns sein könnte.

Will Carling spricht über Rugby-Technologie, Audi e-tron GT und mehr - Pocket-Lint Podcast 90 von Rik Henderson · 18 February 2021

Schreiben von Conor Allison.