Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der Apple TV App können Sie Ihren gesamten Fernseher an einem Ort abrufen. Hier befindet sich der Apple TV + -Abonnementdienst , aber es werden auch Shows von anderen Streaming-Partnern wie Prime TV und Disney + sowie Tausende von Filmen zum Kaufen oder Ausleihen angeboten.

Es gibt kuratierte Abschnitte, die Ihnen helfen, mehr von dem zu entdecken, was Ihnen gefällt, basierend auf dem, was Sie auf den verschiedenen Plattformen sehen, sowie die Auswahl des Editors, um das Beste aus den verschiedenen Plattformen auszuwählen und die Beinarbeit für Sie zu erledigen.

Die Apple TV App ist für eine Reihe von Geräten verfügbar - nicht nur für iPhone , iPad, Mac und Apple TV - sondern auch für Geräte, die nicht von Apple stammen, darunter Samsung Smart TVs, LG TVs, Roku-Geräte und Amazon Fire TV-Geräte.

Wir haben eine separate Funktion , die sich auf die Funktionsweise der Apple TV-App und alle Geräte konzentriert, auf denen sie unterstützt wird. Hier sehen wir uns jedoch die Verwendung der Apple TV-App auf iPhone und iPad mit einigen Tipps und Tricks an das meiste daraus.

Die Apple TV App verfügt unten über vier Hauptnavigationsregisterkarten: Jetzt ansehen, Originale, Bibliothek, Suche. Wenn Sie eine Sendung oder einen Film über die Apple TV-App auf Ihrem iPhone oder iPad ansehen, können Sie auf jedem anderen Gerät, auf dem Sie die Apple TV-App öffnen, genau dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Für diejenigen mit AirPods brachte iOS 14 eine automatische Umschaltung mit, sodass Sie eine Show oder einen Film auf Ihrem iPhone starten, auf Ihrem iPad aufnehmen und weiter hören und ansehen können, ohne mit den Steuerelementen herumspielen zu müssen.

In Watch Now finden Sie kuratierte Listen wie "What to Watch", "Best of BBC iPlayer", "Best of ITV Hub", "New & Noteworthy" sowie die Möglichkeit, Inhalte nach Jahrzehnten zu durchsuchen basierend auf Ihrer Stimmung und durchsuchen Sie Inhalte nach Sammlung - wie Family Movie Night.

Alle Shows, die Sie von einem unterstützten Dienst hinzufügen, werden auch oben im Abschnitt "Jetzt ansehen" in einem Abschnitt "Weiter" angezeigt. Es ist ein bisschen wie Netlix My List, aber es zeigt Ihnen alles von jeder unterstützten Plattform.

Es gibt auch drei separate Abschnitte oben auf der Registerkarte Jetzt ansehen: Filme, Fernsehsendungen, Kinder. Im Bereich "Filme" finden Sie eine Reihe verschiedener Bereiche, darunter "Top-Filme", "Zeitlich begrenzte Preise", "Jetzt zum Mieten verfügbar" und "Neu und bemerkenswert".

Der Bereich TV-Sendungen bietet Abschnitte wie Heutige Highlights, Bingeworthy-Serien auf BBC iPlayer, Ganze Jahreszeiten ansehen, Jetzt aufholen und Reality Bites.

Im Bereich Kinder können Sie Shows finden, die auf den Charakteren basieren, die Ihre Kinder mögen, z. B. Paw Patrol oder Hey Duggee. Es gibt auch Abschnitte mit allen BBC iPlayer Kids-Shows, zum Beispiel "Recent Hit Movies", "Must-See Family Movies" und "Milkshake"! Favoriten. Am Ende des Kinderbereichs finden Sie die Möglichkeit, Altersgruppen wie 2-4 oder 5-7 auszuwählen, um neue Shows zu entdecken, die Ihre Kinder sehen können.

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass Sie im Abschnitt "Originale" der Apple TV-App den gesamten Apple TV + -Inhalt finden. Es hat auch verschiedene Abschnitte, wie Neueste Veröffentlichungen, Drama-Serien, Comedy-Serien, Familienspaß und Spielfilme, unter anderem. Sie können sich auch Trailer zu den Shows und Filmen ansehen, die in Kürze erscheinen.

In der Bibliothek finden Sie alle Filme oder Shows, die Sie in der Vergangenheit über iTunes gekauft haben. Es gibt einen Abschnitt für kürzlich gekaufte Shows und einen Abschnitt für kürzlich gekaufte Filme. Darüber hinaus können Sie auf TV-Shows, Filme, Familienfreigabe und Genres tippen, um auch auf Ihre gekauften Inhalte zuzugreifen.

Auf der Registerkarte Familienfreigabe hier können Sie alles anzeigen und ansehen, was Mitglieder Ihrer Familienfreigabegruppe gekauft haben, indem Sie auf ihren Namen tippen.

Im Suchbereich der Apple TV App können Sie in der Suchleiste oben nach Sendungen oder Filmen suchen. Sie können dann oben auf die Schaltfläche "+ Hinzufügen" tippen, um eine Show oder einen Film zu Ihrer Liste "Weiter" hinzuzufügen, die auf der Registerkarte "Jetzt ansehen" angezeigt wird.

Der Suchbereich enthält auch verschiedene Bereiche - wie Comedy oder Action -, auf die Sie tippen können, um Filme und Shows anzuzeigen, die in diese Kategorien fallen.

Hier finden Sie einige Tipps und Tricks, mit denen Sie die Apple TV-App auf iPhone und iPad optimal nutzen können.

Suchen Sie nach einer Show, die Sie sehen möchten> Tippen Sie auf die Show in der Liste> Tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche "+ Hinzufügen". Es wird dann in Ihrem Abschnitt "Weiter" auf der Registerkarte "Jetzt ansehen" angezeigt.

Öffnen Sie die Apple TV-App.> Tippen Sie auf die Sendung, die Sie herunterladen möchten, oder suchen Sie danach.> Wählen Sie Download, wenn es sich um einen Film handelt.> Oder wählen Sie das Download-Symbol für jede Episode in einer TV-Sendung.

Öffnen Sie die Apple TV App> Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profil> Spielverlauf löschen.

Sie können jeden Apple TV-Kanal sieben Tage lang kostenlos testen. Jeder hat seine eigenen monatlichen Abonnementgebühren nach dem Trail-Zeitraum, aber alle haben auch ihre eigenen Shows.

Öffnen Sie die Apple TV-App> Tippen Sie auf die Registerkarte Jetzt ansehen> Scrollen Sie nach unten zu Kanäle> Tippen Sie auf den Kanal, den Sie ausprobieren möchten> Probieren Sie [Kanal] kostenlos aus.

Öffnen Sie die Apple TV-App> Tippen Sie auf die Registerkarte Jetzt ansehen> Tippen Sie oben auf Kinder> Scrollen Sie nach unten> Wählen Sie Alter 2-4, Alter 5-7 oder Alter 8-10.

Öffnen Sie die Apple TV-App> Tippen Sie auf die Registerkarte Jetzt ansehen> Tippen Sie im Abschnitt Was Sie sehen sollten auf Alle anzeigen.

Um auf die gekauften Inhalte eines Familienmitglieds zugreifen zu können, müssen sich diese in Ihrer Familiengruppe befinden.

Öffnen Sie die Apple TV-App> Tippen Sie auf Bibliothek> Familienfreigabe> Wählen Sie den Inhalt der Person aus, die Sie anzeigen möchten> Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie anzeigen möchten.

Sie können nach einem kompatiblen Dienst wie Amazon Prime suchen, um die besten Ergebnisse für diesen Dienst anzuzeigen. Sie können dann eine Show oder einen Film aus dem Dienst zu Ihrer Up Next-Liste hinzufügen oder ihn über die App des jeweiligen Dienstes ansehen. Netflix ist noch nicht kompatibel.

Öffnen Sie die Apple TV App> Tippen Sie unten auf die Registerkarte Suchen> Nach dem Dienst suchen> Wählen Sie zwischen Top-Ergebnissen, Filmen und TV-Sendungen.

Mit Apple iPhone und iPads können Sie zwei Sätze von AirPods verbinden. Sie können das Audio dann freigeben, während Sie einen Bildschirm betrachten. Ideal zum Beispiel im Flugzeug.

Öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem iPhone oder iPad> Scrollen Sie nach unten zu Apple TV> Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option "Mobile Daten verwenden" im Abschnitt "Streaming-Optionen".

Öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem iPhone oder iPad> Scrollen Sie nach unten zu Apple TV> Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option "Mobile Daten verwenden" im Abschnitt "Downloadoptionen".

So finden Sie 4K HDR-Inhalte, die Sie dann auf einem kompatiblen 4K HDR-Fernseher kaufen oder ausleihen und ansehen können: Öffnen Sie die Apple TV-App> Tippen Sie auf Suchen> Tippen Sie jetzt auf Filme in 4K HDR.

Schreiben von Britta O'Boyle.