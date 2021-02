Das neueste iOS-Update zeigt die Ecke, in die sich Apple zurückgezogen hat

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Nachricht, dass Sie Ihr iPhone dank der Überprüfung durch Ihre Apple Watch mit einer Maske entsperren können , wurde von iPhone-Nutzern allgemein begrüßt.

Da viele von ihnen in der Öffentlichkeit Masken tragen müssen, stand das Face ID-Entsperrsystem von Apple im letzten Jahr vor neuen Herausforderungen. Einige mischten Passwörter ein und andere zogen ihre Maske herunter, um Funktionen wie Apple Pay zu authentifizieren.

Zum Glück können diejenigen, die auch die Apple Watch besitzen, ihr Telefon mit einer Maske entsperren, solange sie die Watch tragen und sie entsperrt ist. Dies ist ein großartiger Kompromiss, nicht nur für die gegenwärtigen Bedingungen, unter denen viele von uns leiden, sondern auch für diejenigen, die in Regionen leben, in denen das Tragen von Masken an der Tagesordnung ist.

Dieses neueste Update landet zu einer Zeit, in der es Gerüchte gibt, dass Apple auf zukünftigen Geräten ein Fingerabdrucksystem unter dem Display verwendet.

Ob dies ein verlässlicher Gerüchte-Thread ist oder nur Wunschdenken angesichts des letzten Jahres des Maskentragens, ist schwer zu bestimmen - aber schauen wir uns an, wie sich das alles entwickeln könnte.

Apple führte Face ID 2017 auf dem iPhone X ein. Das Unternehmen Cupertino nahm damals umfassende Änderungen für das neue Modell vor und führte die berühmte Kerbe ein, die bis heute anhält.

Face ID hat sich auch auf das iPad Pro ausgeweitet, aber Apple hat diese Technologie nicht auf allen Geräten verwendet. Das iPhone SE - basierend auf einem viel älteren Design - haftet wie das MacBook mit einem in die Tastatur integrierten Touch ID-Sensor an Fingerabdrücken.

Es gibt eine ungewöhnliche Ungleichheit bei den biometrischen Ansätzen eines Unternehmens, das normalerweise alle Enten hintereinander hat.

Das Face ID-System von Apple benötigt sowohl die Kamera als auch den Punktprojektor. Genau das befindet sich in der Kerbe oben auf dem iPhone-Display. Deshalb hält Apple ab 2017 an diesem Design fest.

Was zu dieser Zeit revolutionär war und von Android-Herstellern weitgehend kopiert wurde, sieht heute so aus, als hätten die meisten Konkurrenten kleinere Kerben und in jüngerer Zeit Lochungen für minimales Eindringen in das Display verwendet.

Fingerabdrucksensoren unter dem Display sind eine etablierte Technologie, und es wäre für Apple einfach, Touch ID auf seinen Handys wieder einzuführen, sodass die Kerbe vollständig reduziert oder entfernt werden kann. Dies ist jedoch keine leichte Entscheidung.

Quellen, die über Gerüchte über die Verwendung von Touch ID über das Display berichten, sagen, dass Apple diesen Schritt nur ausführen wird, wenn er so sicher ist wie frühere Implementierungen. Das ist eine großartige Voraussetzung, aber in Wirklichkeit sind biometrische Lösungen nur so sicher wie die PIN oder das Passwort, die als Backup verwendet werden. Daher ist dies möglicherweise ein strittiger Punkt.

Die andere Überlegung ist natürlich, die Benutzeroberfläche an das anzupassen, durch das Sie die Kerbe ersetzen. Derzeit arbeitet Apple mit iOS ordentlich an der Kerbe oder auf dem iPhone SE und iPad mit dem gesamten Display.

Wenn Apple die Kerbe vollständig entfernen würde, würde sich die Frage stellen, wo und wie die Frontkamera implementiert wurde - und wie Sie iOS dazu bringen, das ordentlich zu umgehen?

In einigen Fällen wird für Android überhaupt nichts unternommen, um das Loch auszugleichen - es gibt nur ein Loch in der Benutzeroberfläche, ein fehlendes Teil einer App, einen Film mit einem schwarzen Kreis. So macht Apple die Dinge nicht - obwohl es immer noch die Kerbe gibt, die in die Seite von Filmen eingreift, ist das vielleicht die Antwort.

Eine mögliche Lösung könnte eine Kamera unter dem Display sein, aber eine frühe Implementierung auf Android- Geräten deutet erneut darauf hin, dass sie derzeit nicht die Qualität bietet, die Apple verlangen würde.

Damit befindet sich Apple in einer Ecke seiner eigenen Entwicklung, die von einem Design umgeben ist, das einerseits eine großartige Lösung und andererseits einen Mangel an bewährten Technologielösungen unterstützt.

Ein neues Touch ID-System, das auf einem Fingerabdruckscanner unter dem Display basiert, könnte nahtlos in das iPhone 13 eingeführt werden, und Sie würden nicht einmal wissen, dass es dort vorhanden ist. Aber würden Sie es auch über die aktuelle Pandemie hinaus brauchen?

Wird sich Apple wirklich von einer Lösung entfernen, die einfach zu bedienen, sicher, unglaublich bequem und bei den Nutzern beliebt ist? Wenn überhaupt, sollte Apple seinen iPads und Macs eine Face ID hinzufügen, um diese Erlebnisse nahtloser zu gestalten. Da die Touch ID auf einem iPad nicht so praktisch ist, hat Windows seit Jahren eine Gesichtsanmeldung und es gibt genügend Einfassungen für das Gesicht ID-Hardware auf einem Mac oder iPad.

Klar ist, dass für den Pfad nach vorne die Face ID-Hardware minimiert werden muss, um von der alten Kerbe fortzufahren. Das ist es, was Gerüchte derzeit vermuten lassen - eine kleinere Kerbe, die Face ID und Touch ID unter dem Display unterstützt, um Fingerabdrücke zu unterstützen.

Das ist ein Ausweg aus dieser Ecke, aber wie wir wissen, führt Apple Technologien nicht aus einer Laune heraus ein, und was auch immer unternommen wird, es wird wahrscheinlich einen Vorrang für die nächsten 5 Jahre von iPhones setzen.

Schreiben von Chris Hall.