Was ist neu in iOS 14.5 und iPadOS 14.5?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat die erste Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 iOS und macOS veröffentlicht, die Entwickler testen können.

Zusätzlich zu den Entwickler-Betas hat Apple angekündigt, Niederschläge in der nächsten Stunde - eine Funktion, die in den USA mit iOS 14 eingeführt wurde - in Großbritannien und Irland einzuführen. Die Funktion ist in der Wetter-App und im Wetter-Widget verfügbar und besteht im Wesentlichen aus einem neuen Diagramm, das eine minutengenaue Vorhersage von Regen oder Schnee in der nächsten Stunde zeigt.

Hier finden Sie alle neuen Funktionen für Ihr iPhone oder iPad.

Registrierte Entwickler können das Profil für die erste Entwickler-Beta vom Apple Developer Center herunterladen. Zukünftige Beta-Versionen werden drahtlos verfügbar sein.

Beste Smartphones 2021: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 2 February 2021

Sie können Ihr iPhone jetzt entsperren, während Sie eine Maske tragen. Die Funktion funktioniert jedoch nur auf dem iPhone (nicht auf dem iPad) und erfordert eine Apple Watch. Ihre Uhr entsperrt Ihr iPhone im Wesentlichen, wenn Sie versuchen, Face ID zu verwenden, während Sie eine Maske tragen, die sowohl Ihren Mund als auch Ihre Nase bedeckt.

Hinweis: Die Apple Watch muss sich am Handgelenk befinden und entsperrt sein.

Laut Apple müssen Entwickler jetzt Ihre Berechtigung einholen, bevor Sie verfolgt werden. In den Einstellungen können Sie sehen oder ändern, welche Apps Sie mit der Berechtigung versehen haben.

Sie können Siri jetzt bitten, Ihre Notfallkontakte anzurufen.

Während Sie iOS / iPadOS 14.5 ausführen, können Ihr iPhone und iPad die neuesten Xbox- und Playstation-Gamecontroller unterstützen.

Nee. Apple hat die Handschrifterkennungs- und Scribble-Funktionen auf dem iPad erweitert, um Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch zu unterstützen. Das heißt, mit einem Apple Pencil können Sie in diesen Sprachen in jedem Textfeld von Hand schreiben sowie Text als eingegebenen Text einfach auswählen, ausschneiden und in ein anderes Dokument einfügen.

Außerdem hat Apple zusätzliche Funktionen wie Share ETA in CarPlay und die globale DualSIM-Unterstützung für 5G "verbessert".

Schreiben von Maggie Tillman.