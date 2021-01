Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge hat Apple begonnen, an einem faltbaren iPhone zu arbeiten, und testet sogar eine In-Display-Version von Touch ID.

Laut Bloomberg ist das in Cupertino ansässige Unternehmen noch Jahre von der Einführung eines Geräts für Verbraucher entfernt, da es derzeit nur am Display arbeitet und den Rest des Telefons noch nicht begonnen hat. Die ersten Prototypen ähneln offenbar faltbaren Bildschirmen, die bereits von Herstellern wie Samsung, Motorola und anderen erhältlich sind. Aber Apple will ein meist "unsichtbares Scharnier".

Ein Bildschirm würde sich ungefähr auf die Größe des iPhone 12 Pro Max entfalten, obwohl jedoch mehrere Bildschirmgrößen diskutiert werden.

Bloomberg sagte auch, dass das iPhone 2021 mit einem Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm ausgestattet sein könnte. Denken Sie daran, Bloomberg behauptet seit 2019, dass Apple die Funktion untersucht. Angesichts der Tatsache , dass Face ID mit Gesichtsmasken nicht ganz funktioniert, ist es Apple jetzt vielleicht ernst, sie hinzuzufügen. Das Unternehmen hat nicht gesagt, ob es an In-Display-Touch-ID interessiert ist, geschweige denn an Falttelefonen.

Schließlich sagte Bloomberg, Apple habe darüber gesprochen, den Lightning-Anschluss zu entfernen und das drahtlose Laden nur bei einigen iPhone-Modellen beizubehalten. Außerdem sollen Apples lang gerüchteweise AirTags in diesem Jahr auf den Markt kommen , und das iPad Pro könnte mit einem Mini-LED- Display aktualisiert werden.

Wenn Sie alles zusammenzählen, könnte Apple einige ernsthafte Produktupdates planen, von denen einige natürlich weiter entfernt sind als andere.

Schreiben von Maggie Tillman.