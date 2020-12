iOS 14.3 kommt: Was ist in Apples neuem iPhone-Update enthalten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - iOS 14.3 ist heute erhältlich und enthält Updates für einige neue wichtige Apple-Funktionen, auf die wir gewartet haben.

Es gibt Unterstützung für den eingehenden Fitness + -Dienst sowie die neuen AirPods Max-Kopfhörer von Apple. Es wird auch ein neues Apple Watch-Update geben, das auch Fitness + unterstützt.

Wenn Sie das Glück haben, ein iPhone 12 Pro oder Pro Max zu haben , können Sie diese Fotos auch im ProRAW-Modus aufnehmen und bearbeiten. Wir freuen uns darauf, zu testen, wie das funktioniert.

Es gibt unter anderem auch Updates für die TV-, Gesundheits- und Wetter-Apps sowie Unterstützung für die erwartete App-Clips-Funktion , mit der Sie beispielsweise das Parken bezahlen können, ohne eine vollständige App herunterladen zu müssen.

Die TV-App verfügt über eine Registerkarte für Apple TV + -Inhalte, während die Wetter-App jetzt Luftqualitätsdaten für ausgewählte Länder enthält.

Hier finden Sie die vollständigen Versionshinweise zu iOS 14.3.

Ein neues Fitnesserlebnis mit Apple Watch und Workouts im Studio-Stil, die auf Ihrem iPhone, iPad und Apple TV verfügbar sind (Apple Watch Series 3 und höher).

Neue Fitness-App auf iPhone, iPad und Apple TV zum Durchsuchen von Fitness + Workouts, Trainern und personalisierten Empfehlungen

Jede Woche werden Video-Workouts in zehn beliebten Trainingstypen hinzugefügt: Intervalltraining mit hoher Intensität, Indoor Cycling, Yoga, Core, Kraft, Tanz, Rudern, Laufen auf dem Laufband, Laufen auf dem Laufband und Achtsame Abklingzeit

Von Fitness + Trainern kuratierte Wiedergabelisten zur Ergänzung Ihres Trainings

Fitness + -Abonnement in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA erhältlich

Unterstützung für AirPods Max, neue Over-Ear-Kopfhörer

High-Fidelity-Audio für satten Klang

Der adaptive EQ passt den Klang in Echtzeit an die persönliche Passform der Ohrpolster an

Aktive Geräuschunterdrückung zum Ausblenden von Umgebungsgeräuschen

Transparenzmodus, um die Umgebung um Sie herum zu hören

Räumliches Audio mit dynamischer Kopfverfolgung für ein theaterähnliches Hörerlebnis

Apple ProRAW-Fotos können auf dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max aufgenommen werden

Apple ProRAW-Fotos können in der Fotos-App bearbeitet werden

Option zum Aufnehmen von Videos mit 25 fps

Spiegeln Sie die nach vorne gerichtete Kamera für Standbilder auf iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X.

Neuer Abschnitt mit Datenschutzinformationen auf den App Store-Seiten, der eine vom Entwickler gemeldete Zusammenfassung der Datenschutzpraktiken der App enthält

Ein brandneuer Apple TV + Tab erleichtert das Erkennen und Ansehen von Apple Original-Shows und -Filmen

Erweiterte Suche, sodass Sie nach Kategorien wie Genre suchen und aktuelle Suchanfragen und Vorschläge während der Eingabe anzeigen können

Top-Suchergebnisse mit den relevantesten Übereinstimmungen für Filme, Fernsehsendungen, Darsteller, Kanäle und Sportarten

Unterstützung für das Starten von App-Clips durch Scannen von von Apple entworfenen App-Clip-Codes über die Kamera oder über das Control Center

Möglichkeit, Schwangerschaft, Stillzeit oder Verhütungsmittel bei der Zyklusverfolgung in der Gesundheits-App anzuzeigen, um die Vorhersage von Perioden und fruchtbaren Fenstern besser zu verwalten

Luftqualitätsdaten sind jetzt in Wetter, Karten und Siri für Standorte auf dem chinesischen Festland verfügbar

Gesundheitsempfehlungen für die Luftqualität werden in Weather und Siri für die USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Mexiko bei bestimmten Luftqualitätsniveaus bereitgestellt

Die Luftqualitätsdaten in Wetter, Karten und Siri spiegeln aktualisierte nationale Skalen für Deutschland und Mexiko wider

Ecosia Suchmaschinenoption in Safari

Einige MMS-Nachrichten werden möglicherweise nicht empfangen

Kontaktgruppen konnten beim Verfassen einer Nachricht keine Mitglieder anzeigen

Einige Videos werden nicht korrekt angezeigt, wenn sie über die Fotos-App freigegeben werden

App-Ordner können möglicherweise nicht geöffnet werden

Spotlight-Suchergebnisse und das Öffnen von Apps aus Spotlight funktionieren möglicherweise nicht

Bluetooth ist möglicherweise in den Einstellungen nicht verfügbar

Das MagSafe Duo-Ladegerät kann Ihr iPhone drahtlos mit weniger als der maximalen Leistung aufladen

Drahtloses Zubehör und Peripheriegeräte, die das WAC-Protokoll verwenden, können die Einrichtung möglicherweise nicht abschließen

Die Tastatur wird beim Hinzufügen einer Liste in Erinnerungen bei Verwendung von VoiceOver geschlossen

Schreiben von Dan Grabham.