Apple hat offenbar begonnen, an seinem eigenen iPhone-Modem zu arbeiten

(Pocket-lint) - Obwohl die aktuelle iPhone 12-Serie Mobilfunkmodems von Qualcomm verwendet , ist es ein offenes Geheimnis, dass Apple seine eigenen entwickelt.

Schließlich ist die Strategie von Apple für alle sichtbar - sie entwickelt gerne Dinge im eigenen Haus, wenn es um Chipsätze geht, und das sehen wir natürlich nur in Aktion mit dem Übergang des Mac zu Apple Silicon .

Die Arbeit wurde offenbar jetzt in einer Apple-Rathaussitzung mit Mitarbeitern von Johny Srouji, Apples Leiter für Hardwaretechnologien, bestätigt.

Intel hat im vergangenen Jahr die Modemabteilung und das Know-how von Intel gekauft. Dies war das Endspiel einer langwierigen Reihe von Ereignissen, bei denen Apple 4G-Modems von Intel gekauft hatte, weil er sich mit Qualcomm gestritten hatte. Nach mehreren Rechtsstreitigkeiten wurde der Krieg zwischen Apple und Qualcomm beendet, als sich herausstellte, dass Intel nicht in der Lage war, ein effizientes 5G-Modem zu entwickeln. Qualcomm ist wohl weltweit führend. Aber es war zu der Zeit ziemlich klar, dass der Wechsel zu Qualcomm für Das iPhone ab 12 wäre kurz.

Die neuesten Snapdragon 888-Chipsätze von Qualcomm verfügen über das X60-Modem des Unternehmens, das vollständig in das Silizium integriert ist. Dies ist auch das, was Apple tun möchte, sodass das Modem direkt in den SoC der A-Serie integriert ist. Natürlich sind wir im Moment auf der A14 und dies wird erst in ein paar Jahren geschehen, also schauen wir uns wahrscheinlich 2022 oder 2023 die A16 oder A17 für einen Start an.

Laut Bloomberg sagte Srouji Folgendes: "In diesem Jahr haben wir die Entwicklung unseres ersten internen Mobilfunkmodems gestartet, das einen weiteren wichtigen strategischen Übergang ermöglichen wird", sagte er. "Langfristige strategische Investitionen wie diese sind ein entscheidender Bestandteil, um unsere Produkte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass wir über eine umfangreiche Pipeline innovativer Technologien für unsere Zukunft verfügen."

