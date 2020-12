Ältere iPhone-Besitzer erhalten jetzt FaceTime-Anrufe in besserer Qualität

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein anständiges Netz von Freunden und Familienmitgliedern haben, die alle iPhones verwenden, kann FaceTime eine hervorragende Möglichkeit sein, sie einzuholen, ohne sich mit den relativ komplizierteren Zoom-Funktionen herumschlagen zu müssen.

Bei einigen älteren iPhones - also bei Modellen, die erst vor einigen Jahren veröffentlicht wurden - waren Sie auf 720p-Videoaufnahmen beschränkt, was bei falscher Beleuchtung zu leicht verschwommenen und schlammigen Bildern führen kann.

Apple scheint sich jedoch entschlossen zu haben, dies mit der Veröffentlichung von iOS 14.2 zu beheben. Obwohl in den Änderungshinweisen zum Herunterladen des Updates nichts dazu gesagt wurde, hat das Team von The Verge festgestellt, dass die Produktvergleichsseiten für eine Reihe neuer iPhones aktualisiert wurden, um die neue FaceTime-Erfahrung widerzuspiegeln.

Welche Telefone haben den Sprung gemacht? Es scheint sich um alle iPhones 8, X, XR, XS, SE und 11 zu handeln, einschließlich der Max- und Pro-Versionen, sofern zutreffend. Das ist eine ziemlich große Auswahl an Handys, um das Upgrade zu erhalten, die die letzten paar Jahre der Veröffentlichungen mit dem in Einklang bringen, was die 12 bieten können.

Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass sich andere Aspekte des FaceTime-Erlebnisses geändert haben, und es könnte sogar den Hauptnachteil der App verschlimmert haben - ihre Neigung, Ihre Batteriereserven absolut zu verdampfen.

Die Änderung gilt auch für Wi-Fi-Anrufe mit FaceTime. Wenn Sie über ein Mobiltelefon telefonieren, erhalten Sie möglicherweise nicht die gleiche Wiedergabetreue. Dies ist jedoch eine solide kleine Änderung, die den Wert einiger bereits veröffentlichter Telefone erhöht. Aktualisieren Sie daher auf iOS 14.2, wenn Sie dies noch nicht nutzen möchten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.