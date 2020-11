Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Money.udn.com , einem taiwanesischen Outlet, in dem Quellen für die Lieferkette genannt wurden , entwickelt Apple Berichten zufolge ein faltbares iPhone .

In dem Bericht wurde ausdrücklich behauptet, Apple werde im September 2022 seine erste faltbare Version auf den Markt bringen. Das Unternehmen Cupertino soll sich in Gesprächen mit Hon Hai und Nippon Nippon befinden, die beide Materiallieferanten aus Taiwan sind. In dem Bericht wurde auch erwähnt, dass Apples faltbares iPhone möglicherweise die OLED- oder MicroLED-Bildschirmtechnologie verwendet, obwohl das Display von Samsung stammen würde.

Apple testet angeblich bereits einen Samsung-Bildschirm für das Mobilteil sowie Telefonlager, die von mehreren Anbietern hergestellt werden. Dem Bericht zufolge wird New Nikko der Hauptlieferant / Lagerhersteller sein.

Berichten zufolge nutzt Apple auch die von Nippon Nippon durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für das faltbare Scharnier. Hon Hai, eine der größten Gießereien für iPhones bei Apple, wird voraussichtlich das faltbare iPhone zusammenbauen.

Denken Sie daran, Apples faltbares iPhone wird schon seit geraumer Zeit gemunkelt. Tatsächlich hat Apple im vergangenen Februar ein neues Scharnierdesign für ein faltbares Telefon patentiert. Das Konzept stellt sich ein Scharnier vor, mit dem das Display eines Faltblatts in einem gekrümmten Zustand bleiben kann. In einem anderen Patent stellte sich Apple ein faltbares Display mit "selbstheilendem" Display vor. Es geht eindeutig darum, Falten oder Verspannungen zu vermeiden.

Schreiben von Maggie Tillman.