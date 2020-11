Das iPhone 12 Pro Max und 12 mini können jetzt zusammen mit dem neuen HomePod mini vorbestellt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 mini können jetzt zusammen mit dem neuen Apple HomePod mini vorbestellt werden. Sie werden zum Veröffentlichungstermin - am kommenden Freitag, den 13. November - an die Käufer versandt.

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro sind bereits vollständig verfügbar.

Das iPhone 12 Pro und Pro Max sind in den Modellen 128 GB, 256 GB und 512 GB in den Farben Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau erhältlich. Das iPhone 12 und das iPhone 12 mini sind in den Modellen 64 GB, 128 GB und 256 GB in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Grün und (PRODUKT) ROT erhältlich.

Bestellungen für das iPhone 12 sind jetzt in Australien, China, Deutschland, Japan, Großbritannien, den USA und mehr als 40 anderen Ländern und Regionen vollständig geöffnet. Kunden in Kolumbien und Malaysia können ab dem kommenden Freitag, dem 13. November, das gesamte iPhone 12-Sortiment erwerben.

64 GB - 699 US-Dollar | £ 699

128 GB - 749 US-Dollar | £ 749

256 GB - 849 USD | £ 849

128 GB - 1099 US-Dollar | £ 1099

256 GB - 1199 US-Dollar | £ 1199

512 GB - 1399 USD | £ 1399

Sie können den HomePod mini jetzt in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Japan, Spanien, Großbritannien und den USA vorbestellen. Die Verfügbarkeit beginnt in der Woche vom 16. November. Laut Apple wird der HomePod mini noch in diesem Jahr in China, Mexiko und Taiwan erhältlich sein.

