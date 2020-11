In iOS 14 fehlende iPhone-Widgets: Hier ist das Update und einige der besten, die Sie ausprobieren sollten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat mit iOS 14 die Möglichkeit eingeführt, Ihrem Startbildschirm Widgets hinzuzufügen. Die Funktion bedeutet, dass Sie einen rechteckigen Block mit Weltuhren oder Ihren neuesten Erinnerungen auf Ihrem Display haben können, oder ein Quadrat mit Ihrer Fitness oder Ihrem Tageskalender.

In unserer separaten Funktion erfahren Sie, wie Sie Ihrem Startbildschirm Widgets hinzufügen können. Hier erfahren Sie, wie Sie sie zurückbringen können, wenn sie verschwinden, und einige der besten, die Sie ausprobieren können.

Halten Sie gedrückt, wo sich das Widget befinden soll

Wenn ein Widget, das zuvor auf Ihrem iPhone-Startbildschirm vorhanden war, plötzlich verschwunden ist und einen leeren Bereich zurücklässt, sind Sie am richtigen Ort und die Lösung ist sehr einfach.

Halten Sie die Stelle gedrückt, an der sich das fehlende Widget befand, und es wird wieder angezeigt. Wir sind uns nicht sicher, warum es überhaupt verschwindet - aber so erhalten Sie es zurück, wenn es sich entscheidet, einen kurzen Urlaub von Ihrem iPhone wegzunehmen.

Uhr

Erinnerungen

Spotity

Natürliche Zyklen

Da Widgets eine neue Funktion für iOS sind, stehen nicht ganz so viele Optionen zur Verfügung wie auf einem Android-Gerät , aber es gibt noch einige gute, die Sie ausprobieren können, und zweifellos werden in Zukunft weitere als App-Entwickler hinzugefügt bieten Unterstützung für sie.

Wir lieben Smart Stacks, da Sie mehrere Widgets in einem haben, ohne Ihren gesamten Startbildschirm mit Widgets zu füllen.

Das Uhr-Widget ist ideal, wenn Sie Freunde und Familie in einem anderen Land haben und die verschiedenen Zeitzonen im Auge behalten möchten.

Das Erinnerungs-Widget ist hervorragend geeignet, um schnell auf das zuzugreifen, was Sie an diesem Tag oder in dieser Woche tun müssen.

Das CityMapper-Widget ist nützlich, um unterwegs den schnellsten Weg nach Hause zu finden.

Das Spotify-Widget eignet sich hervorragend für den schnellen Zugriff auf Ihre zuletzt gespielten Titel.

Das Natural Cycles-Widget eignet sich hervorragend für Frauen, die ihren Zyklus verfolgen und Ihnen schnell anzeigen, ob Sie sich an einem roten oder grünen Tag befinden.

Das Foto-Widget eignet sich hervorragend zum Markieren von Bildern, die Sie möglicherweise vergessen haben.

Weitere verfügbare Widgets sind:

App Vorschläge

Anmerkungen

Podcasts

Bildschirmzeit

Blinkist

Kahoot

Apple TV

Tipps

Fitness

Kalender

Batterien

Dateien

Musis

Nachrichten

Verknüpfungen

Wetter

Wenn Sie mehr über Widgets und Smart Stacks erfahren möchten, finden Sie eine detaillierte Anleitung in unserer separaten Funktion - Hinzufügen von Widgets zu Ihrem iPhone-Startbildschirm .

Schreiben von Britta O'Boyle.