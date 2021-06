Apple iPhone 13 Gerüchte, Erscheinungsdatum, Spezifikationen und Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die jährliche Aktualisierung des iPhones ist eines der größten Ereignisse in der Technologiebranche: Es ist das Telefon, das viele besitzen möchten, eines, das Trends setzt und das Telefon, das alle anderen besser suchen.

Während Lecks und Gerüchte in der Welt der Technik nichts Neues sind, ist es ziemlich selten, Informationen über unangekündigte Apple-Geräte zu erhalten. Sie neigen nicht dazu, so umfassend zu lecken wie ein Samsung- oder Google-Telefon – aber wir sammeln hier alles, was wir über die iPhone-Modelle 2021 hören.

September/Oktober 2021

Typischerweise veranstaltet Apple sein iPhone-Event in der zweiten Septemberwoche und normalerweise an einem Dienstag. Wäre 2020 ein Standardjahr gewesen, wäre das iPhone 12 wahrscheinlich am 8. September 2020 vorgestellt worden.

Natürlich war 2020 dank der anhaltenden globalen Situation kein normales Jahr. Stattdessen hat Apple am 13. Oktober die iPhone 12-Serie vorgestellt , das Muster durchbrochen und es schwieriger gemacht zu bestimmen, wann das iPhone 13 (oder iPhone 14) Event stattfinden könnte.

Wenn sich das Muster für 2021 wieder normalisiert – was behauptet wurde – könnte das iPhone 13-Event am 7. September stattfinden. Die Verfügbarkeit könnte in der dritten Septemberwoche beginnen. Natürlich ist noch keine Veranstaltung bestätigt und wird es auch nicht bis mindestens Ende August 2021 geben.

Preislich gehen wir davon aus, dass die iPhone 13-Serie in etwa gleich wie die iPhone 12-Reihe starten wird.

iPhone 13/14 mini

iPhone 13/14

iPhone 13/14 Pro

iPhone 13/14 Pro Max

Vor 2017 war es ziemlich einfach vorherzusagen, wie das nächste iPhone heißen würde. Nach dem iPhone 3G bis zum iPhone 8 verwendete Apple fortlaufende Nummern und das wars.

Da das iPhone 12 mini , das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max im Jahr 2020 auf den Markt gekommen sind, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die iPhones 2021 iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max heißen werden, falls vorhanden sind wieder vier iPhones.

Da die Zahl 13 jedoch häufig mit Unglück in Verbindung gebracht wird, könnte es sein, dass Apple die 13 überspringt und die iPhones 2021 als iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bezeichnet. Es wurde auch davon gesprochen, dass das iPhone 12S herumfliegt, so dass die Namensgebung im Moment ein wenig in der Luft liegt.

Ähnliches Design

Rechteckigere Kanten

Dicker

Die Apple iPhone 12-Modelle kamen mit einem aufgefrischten Design und boten eher eckigere Kanten wie das iPhone 4 oder 5. Es ist daher wahrscheinlich, dass die iPhone 13-Modelle bei diesem Design bleiben werden, da eine Design-Aktualisierung zwei Jahre in Folge ungewöhnlich wäre.

Wir hoffen jedoch auf eine reduzierte Kerbe am oberen Rand des Bildschirms der 2021er Modelle – was in Gerüchten vorgeschlagen wurde – oder besser noch, überhaupt keine Kerbe. Zuvor wurde ein Patent für ein kerbenloses Telefon angemeldet, aber wie Face ID untergebracht werden würde, bleibt ein Rätsel. Es wird auch gesagt, dass ein notchless-Telefon erst 2023 eintreffen wird.

Andere Gerüchte rund um das Design deuten darauf hin, dass ein mattschwarzes Finish auf den Karten sein könnte, sowie ein Bronze-Finish, und es wurde von einer Beschichtung des Edelstahlrahmens der Pro-Modelle gesprochen, um Fingerabdrücke abzuwehren. Es wurde auch behauptet, dass die neuen Modelle dicker seien, aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie den Unterschied in der Realität bemerken würden.

Alle OLED

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Always-on-Display

Da die iPhone 12-Modelle alle OLED-Displays bieten, werden die iPhone 13-Modelle wahrscheinlich auch alle OLED-Bildschirme haben.

Es gab Berichte über eine variable Bildwiederholfrequenz für die iPhone 12-Modelle mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die bei Bedarf auf 60 Hz sinken könnte, obwohl dies nie passiert ist. Vielleicht werden wir dies also bei den 2021-Modellen sehen. Samsung soll LTPO-Displays für die Pro-Modelle herstellen – und die Produktion soll begonnen haben –, daher ist es möglich, dass wir beim iPhone 13 Pro und 13 Pro Max variable Bildwiederholraten von 120 Hz sehen werden.

Die iPhone 12-Serie gibt es in einem 5,4-Zoll-Modell, zwei 6,1-Zoll-Modellen und einem 6,7-Zoll-Modell. Da sich die Displaygrößen für 2020 ändern, gehen wir davon aus, dass sie für 2021 gleich bleiben werden, obwohl man nie wissen kann.

Einige Spekulationen schlugen auch Fingerabdrucksensoren im Display für die iPhone 12-Modelle vor. Da dies nie erschienen ist, werden die iPhone 13-Modelle möglicherweise dies zusammen mit Face ID einführen. Es wurde auch von einem Always-On-Display gesprochen, bei dem Symbole wie Uhr und Akku auch bei gesperrtem Bildschirm angezeigt werden, sowie Benachrichtigungsleisten, die schwach aufleuchten, wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird, anstatt des gesamten Bildschirms.

Pro-Modelle sind wahrscheinlich besser

Verbesserungen wahrscheinlich

Astrofotografie-Modus?

Derzeit gibt es nicht viele Gerüchte um die Kameras der iPhone 13-Modelle, aber wir vermuten, dass Apple daran festhalten wird, ein besseres Kamera-Setup für die iPhone 13 Pro-Modelle anzubieten. Wir hoffen jedoch, dass das Standard-iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max dasselbe wieder bieten.

Es gab Behauptungen, dass alle Modelle der iPhone 13-Reihe eine Sensor-Shift-Bildstabilisierung bieten könnten, die derzeit auf dem iPhone 12 Pro Max angeboten wird, was großartig zu sehen wäre. Es ist auch von einem verbesserten Ultra-Weitwinkelsensor die Rede, bei dem alle vier Modelle zu einem Objektiv mit einer Blende von 1: 1,8 wechseln, verglichen mit dem bei den iPhone 12-Modellen angebotenen 1: 2,4. Das iPhone 13 Pro Max-Modell soll auch mit einem f/1.5-Hauptsensor geliefert werden.

Darüber hinaus wurde ein automatischer Astrofotografie-Modus gemeldet, der einsetzt, wenn die Sterne oder der Mond beim Aufnehmen eines Fotos erkannt werden, und es wurde von einem Redesign gesprochen, um bei den Pro-Modellen einen kleineren Vorsprung zu ermöglichen.

Es wurde gesagt, dass die Kameragehäuse bei den iPhone 13-Modellen dicker werden, um ein nahtloseres Finish zu ermöglichen.

5G

A15-Chip

iOS 15

Mit der iPhone 12-Serie, die 5G bietet, werden die iPhone 13-Modelle zweifellos dasselbe tun. Sie werden wahrscheinlich alle auf dem A15-Chip und der iOS 15-Software laufen, von der wir höchstwahrscheinlich ab dem 7. Juni 2021 während der WWDC mehr hören werden. Es wird auch gesagt, dass sie alle das X60 5G-Modem von Qualcomm ausführen werden.

Auf der chinesischen Zertifizierungsseite 3C (China Compulsory Certificate) für die iPhone 13-Modelle sollen Akkukapazitäten aufgetaucht sein. Das iPhone 13 Pro Max soll einen 4352-mAh-Akku haben, das iPhone 13 mit einem 3095-mAh-Akku und das iPhone 13 mini mit einem 2406-mAh-Akku. Alle sind etwas größer als ihre Vorgänger.

Andere Hardware- und Softwarefunktionen müssen noch in Gerüchten beschrieben werden, aber wir erwarten in den kommenden Monaten mehr zu hören.

Hier ist alles, was wir bisher über die iPhone 13-Modelle gehört haben.

In einem Weibo-Bericht wurden die Akkukapazitäten des iPhone 13 behauptet, nachdem die Geräte die 3C-Zertifizierung (China Compulsory Certificate) durchlaufen hatten.

Ein Bericht von The Elec behauptete, Samsung Display habe mit der Produktion der 120-Hz-LTPO-Displays begonnen, die für die iPhone 13 Pro-Modelle bestimmt sein sollen. Es heißt, LG produziert die Bildschirme für das Standard-iPhone 13 und das iPhone 13 mini.

MacRumours berichtete, dass durchgesickerte Schaltpläne zeigen, dass die iPhone 13-Modelle dicker sein könnten als ihre Vorgänger und sie könnten prominentere Kameragehäuse haben, um insgesamt ein bündigeres Finish zu ermöglichen.

The Elec veröffentlichte einen Bericht, in dem behauptet wird, dass Samsung Electro-Mechanics seine starren flexiblen Leiterplatten (RFPCB) für die iPhone 13-Modelle an Apple liefern wird.

Der Twitter-Nutzer DuanRui veröffentlichte ein durchgesickertes Bild, das angeblich das iPhone 13 zeigt, das eine reduzierte Kerbe zeigt.

Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants behauptete, dass sowohl das iPhone 13 Pro als auch das Pro Max über LTPO-Displays der nächsten Generation mit ProMotion verfügen werden.

Wenn dies der Fall ist, könnte die Bildwiederholfrequenz auf 120 Hz ansteigen, um die Fließfähigkeit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Es könnte auch bedeuten, dass Apple Pencil auf dem iPhone unterstützt wird – das iPad Pro mit ProMotion bietet eine Latenz von 20ms.

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo behauptete, dass das iPhone 13 Pro Max eine Weitwinkelkamera mit einer Blende von f/1,5 enthalten wird.

Tipster Max Weinbach behauptete, dass das iPhone 13 in einem mattschwarzen Finish kommen wird und auch ein Bronze-Finish wurde erwähnt. Weinbach schlug auch vor, die Kamera bei den iPhone 13 Pro-Modellen mit einem kleineren Vorsprung neu zu gestalten.

Einige durchgesickerte Panels, die an MacRumours gesendet wurden, deuten darauf hin, dass die iPhone 13-Modelle mit einer kleineren Kerbe und einem versetzten Ohrstück geliefert werden.

MacRumours berichtete, dass Apple seine iPhone 13-Modelle wahrscheinlich wieder im Einklang mit den normalen Zeitplänen veröffentlichen wird, wobei die Verfügbarkeit laut Wedbush-Analyst Dan Ives für die dritte Woche im September vorgeschlagen wird.

AppleInsider berichtete, dass Samsung sich darauf vorbereitet, LTPO-Displays für Apples iPhone 13 Pro und 13 Pro Max zu produzieren, die Bildwiederholraten von 120 Hz unterstützen. In dem Bericht wird behauptet, dass Samsung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mit der Produktion beginnen könnte.

Analyst Ming-Chi Kuo sagte, dass alle vier iPhone 13-Modelle die gleichen Größen wie die iPhone 12-Modelle haben werden. Er sagte auch, dass die iPhone 13 Pro-Modelle über LTPO-Displays mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz, eine verbesserte Ultra-Wide-Kamera mit einem Objektiv mit f/1.8 Blende und Autofokus verfügen würden.

Es wurden auch größere Batterien und kleinere Displayausschnitte gemeldet, aber Kuo sagte, dass es dieses Jahr kein portloses Design, keinen USB-Typ-C und alle Modelle das X60 5G-Modem von Qualcomm geben würde.

Ein Bericht deutet darauf hin, dass es auf dem iPhone 13 keinen Lightning-Port geben wird und dass mehrere Teams damit beauftragt wurden, eine Lösung zur Wiederherstellung eines iPhones zu erarbeiten, wenn etwas schief gehen sollte, das traditionell das Anschließen an iTunes beinhaltet.

Leaker Max Weinbach behauptete, das iPhone 13 könnte mit einem Always-On-Display geliefert werden und es könnte einen automatischen Astrofotografie-Modus haben, der einsetzt, wenn Sterne oder der Mond erkannt werden.

Barclays-Analysten behaupteten, dass alle vier iPhone 13-Modelle eine verbesserte Ultra-Wide-Kamera erhalten werden, während das iPhone 13 Pro auch das verbesserte Teleobjektiv des iPhone 12 Pro Max erhalten wird.

Das Wall Street Journal berichtete, dass es von zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern gehört habe, dass neben der Face ID unter dem Display eine neue optische Touch-ID eingesetzt werden könnte.

Das Apple iPhone 12 Pro Max verfügt über eine Reihe zusätzlicher Kamerafunktionen, einschließlich Sensor-Shift-Bildstabilisierung, was eine nahezu vollständige Eliminierung von Kameraverwacklungen bedeutet. Berichten zufolge soll die Technologie in die gesamte iPhone-Reihe der nächsten Generation integriert werden, einschließlich der Dual-Linsen-Modelle.

Bloomberg berichtete, dass das iPhone 2021 mit einem Fingerabdrucksensor im Bildschirm ausgestattet sein könnte.

Das iPhone 13 soll ein nahezu identisches Design mit den aktuellen Apple-Smartphones aufweisen, obwohl die Kerbe laut einem Bericht des japanischen Outlets Mac Otakara für eine Optimierung im Vergleich zu früheren Modellen geeignet sein könnte.

Ein von BGR veröffentlichter Bericht deutet darauf hin, dass ein Leaker gesagt hat, dass das iPhone 13 neben Face ID eine Touch ID unter dem Display aufweisen könnte.

Ein Video, das angeblich das Display des iPhone 12 Max zeigen soll, ist durchgesickert. Das Video scheint die Einstellungen für die hohe Bildwiederholrate für Pro und Pro Max zu bestätigen. Da das iPhone 12 Pro Max dies nicht bietet, ist dies möglicherweise eine Funktion, die wir bei den iPhone 13 Pro-Modellen sehen werden.

Analyst Ross Young sagte, seine Kontakte glauben, dass die 120-Hz-Technologie in die iPhone-Serie 2021 kommen könnte.

Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass das iPhone 12 eine kleinere Kerbe haben würde , aber alle Face ID-Sensoren werden vorhanden sein. Dies würde im Wesentlichen nur bedeuten, dass der Lautsprecher wie bei vielen Android-Geräten nach oben in den Rahmen des Telefons verschoben wird.

Da dies bei den iPhone 12-Modellen nicht möglich war, sind nun alle Augen auf die iPhone 13-Modelle gerichtet.

Von Apple eingereichte Patente sind für ein notch-freies Telefon erschienen , aber es wirft die Frage auf, wie Apple Face ID anbieten wird, wenn kein Platz für die benötigte Hardware vorhanden ist.

Ben Geskin produzierte einige Renderings, die zeigen, wie das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max ausgesehen haben könnten, wenn die Kerbe verschwunden wäre. Wir haben sie hier belassen, falls Apple diesen Schritt für die iPhone 13-Modelle vornimmt.

Laut Bloomberg entwickelt Apple eine In-Display-Fingerabdruck-Authentifizierungstechnologie, die ähnlich wie die Lösungen funktioniert, die wir von Samsung, OnePlus, Huawei und anderen implementiert haben.

Vermutlich wäre es eine Touch ID-Markenfunktion, die neben Face ID funktioniert und es Benutzern ermöglicht, den Sperrbildschirm ihres Geräts effizienter zu umgehen und Zahlungen zu verarbeiten.

Analyst Ming-Chi Kuo hat behauptet, dass Apple im iPhone 2021 wahrscheinlich einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display anbieten wird. Kuo sagte, das System werde zusammen mit Apples Face ID funktionieren.

Er sagte auch, dass die Kerbe für das iPhone 2020 kleiner werden würde – was nicht der Fall war – bevor sie für das iPhone 2021 vollständig aufgegeben wird.

Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass die große Kerbe des iPhones bis 2021 vollständig verschwinden wird.

Kuo erläutert nicht, wie Apple dies erreichen könnte, aber eine Möglichkeit wäre, das True Depth-Kamerasystem, das für die Face ID verwendet wird, hinter das Display zu verlegen. Im Moment gibt es große Herausforderungen mit dieser Technologie, also gibt es vielleicht eine andere Lösung?

Schreiben von Britta O'Boyle.