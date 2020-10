Apple iPhone 13 Gerüchte, Erscheinungsdatum, Spezifikationen und Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die jährliche Aktualisierung des iPhone ist eines der größten technischen Ereignisse: Es ist das Telefon, das viele besitzen möchten, das Trends setzt und das Telefon, das alle anderen besser suchen.

Während Lecks und Gerüchte in der Welt der Technik nichts Neues sind, ist es ziemlich selten, Informationen über unangekündigte Apple-Geräte zu erhalten. Sie lecken nicht so umfassend wie ein Samsung- oder Google-Handy - aber wir sammeln hier alles, was wir über die iPhone-Modelle 2021 hören.

September / Oktober 2021

Normalerweise veranstaltet Apple sein iPhone-Event in der zweiten Septemberwoche und normalerweise an einem Dienstag. Wenn 2020 ein Standardjahr gewesen wäre, wäre das iPhone 12 wahrscheinlich am 8. September 2020 vorgestellt worden.

Natürlich war 2020 aufgrund der globalen Situation kein normales Jahr. Stattdessen enthüllte Apple am 13. Oktober die iPhone 12-Serie , wodurch das Muster gebrochen und es schwieriger wurde, festzustellen, wann das iPhone 13-Ereignis stattfinden könnte.

Wenn sich das Muster für 2021 wieder normalisiert, könnte das iPhone 13-Ereignis am 7. September stattfinden. Natürlich ist noch nichts bestätigt und wird es auch nicht bis mindestens Ende August 2021 sein.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass die iPhone 13-Serie ungefähr so startet wie die iPhone 12-Reihe.

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro max

Vor 2017 war es ziemlich einfach vorherzusagen, wie das nächste iPhone heißen würde. Nach dem iPhone 3G bis zum iPhone 8 verwendete Apple fortlaufende Nummern und das wars.

Nachdem das iPhone 12 mini, das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurden, werden die 2021 iPhones wahrscheinlich als iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bezeichnet, sofern vorhanden sind wieder vier iPhones.

Ähnliches Design

Quadratischere Kanten

Die Apple iPhone 12-Modelle wurden mit einem aktualisierten Design geliefert, das eckigere Kanten bietet, die eher dem iPhone 4 oder 5 ähneln. Es ist daher wahrscheinlich, dass die iPhone 13-Modelle an diesem Design festhalten, da eine Designaktualisierung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ungewöhnlich wäre.

Wir hoffen, dass die 2021-Modelle oben auf dem Bildschirm eine reduzierte Kerbe sehen, oder besser noch gar keine Kerbe. Bisher wurde ein Patent für ein Telefon ohne Kerbe angemeldet, aber wie die Gesichtserkennung untergebracht werden kann, bleibt ein Rätsel.

Alles OLED

120Hz Bildwiederholfrequenz

Bei den iPhone 12-Modellen, die alle OLED-Displays anbieten, ist es wahrscheinlich, dass die iPhone 13-Modelle auch alle OLED-Bildschirme haben.

Es gab Berichte über eine variable Bildwiederholfrequenz für die iPhone 12-Modelle mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die bei Bedarf auf 60 Hz fallen könnte, obwohl dies nie geschehen ist. Vielleicht werden wir dies bei den Modellen 2021 sehen.

Die iPhone 12-Serie ist in einem 5,4-Zoll-Modell, zwei 6,1-Zoll-Modellen und einem 6,7-Zoll-Modell erhältlich. Da sich die Displaygrößen für 2020 ändern, würden wir vorhersagen, dass sie für 2021 gleich bleiben werden, obwohl Sie es nie wissen.

Einige Spekulationen schlugen auch Fingerabdrucksensoren im Display für die iPhone 12-Modelle vor. Da dies nie aufgetaucht ist, werden die iPhone 13-Modelle dies möglicherweise neben Face ID vorstellen.

Pro-Modelle dürften besser sein

Verbesserungen wahrscheinlich

Derzeit gibt es keine Gerüchte über die iPhone 13-Modelle der Kamera, aber wir vermuten, dass Apple weiterhin ein besseres Kamera-Setup für die iPhone 13 Pro-Modelle anbieten wird. Wir hoffen, dass das Standard-iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max wieder dasselbe bieten.

Wir würden auch allgemeine Verbesserungen erwarten, aber im Moment ist nicht klar, was dies sein könnte.

5G

A15 Chip

iOS 15

Mit der iPhone 12-Serie, die 5G bietet, werden die iPhone 13-Modelle zweifellos dasselbe tun. Sie werden wahrscheinlich auch alle auf dem A15-Chip und der iOS 15-Software laufen, von der wir höchstwahrscheinlich im Juni 2021 mehr erfahren werden.

Andere Hardware- und Softwarefunktionen müssen noch in Gerüchten detailliert beschrieben werden, aber wir erwarten, in den kommenden Monaten mehr zu hören.

Hier ist alles, was wir bisher über die iPhone 13-Modelle gehört haben.

Ein von der BGR veröffentlichter Bericht legt nahe, dass ein Leaker angegeben hat, dass das iPhone 13 neben der Gesichts-ID auch eine Touch-ID unter dem Display aufweisen könnte.

Ein Video, das angeblich das iPhone 12 Max-Display zeigt, ist durchgesickert. Das Video scheint die Einstellungen für die hohe Bildwiederholfrequenz für Pro und Pro Max zu bestätigen. Da das iPhone 12 Pro Max dies nicht bietet, ist dies möglicherweise eine Funktion, die wir bei den iPhone 13 Pro-Modellen sehen werden.

Analyst Ross Young sagte, seine Kontakte glauben, dass die 120-Hz-Technologie für die iPhone-Serie 2021 verfügbar sein könnte.

Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass das iPhone 12 eine kleinere Kerbe haben würde , jedoch alle Face ID-Sensoren vorhanden sein werden. Dies würde im Wesentlichen nur bedeuten, dass der Lautsprecher nach oben in die Frontblende des Telefons bewegt wird, wie dies bei vielen Android-Geräten der Fall war.

Da die iPhone 12-Modelle dies nicht angeboten haben, sind jetzt alle Augen auf die iPhone 13-Modelle gerichtet.

Von Apple eingereichte Patente sind für ein kerbfreies Telefon erschienen , aber es wirft die Frage auf, wie Apple Face ID anbietet, wenn kein Platz für die benötigte Hardware vorhanden ist.

Ben Geskin produzierte einige Renderings, die zeigen, wie das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max hätte aussehen können, wenn die Kerbe verschwunden wäre. Wir haben sie hier gelassen, falls Apple diesen Schritt für die iPhone 13-Modelle unternimmt.

Laut Bloomberg entwickelt Apple eine In-Display-Authentifizierungstechnologie für Fingerabdrücke, die den von Samsung, OnePlus, Huawei und anderen implementierten Lösungen ähnelt.

Vermutlich handelt es sich um eine Touch ID-Funktion, die neben Face ID funktioniert und es Benutzern ermöglicht, den Sperrbildschirm ihres Geräts effizienter zu umgehen und Zahlungen zu verarbeiten.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat behauptet, Apple werde wahrscheinlich einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display des iPhone 2021 anbieten. Kuo sagte, das System werde neben Apples Face ID funktionieren.

Er sagte auch, dass die Kerbe für das iPhone 2020 kleiner werden würde - was nicht der Fall war -, bevor sie für das iPhone 2021 komplett wegfallen würde.

Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass die große Kerbe des iPhones bis 2021 vollständig verschwinden wird.

Kuo geht nicht näher darauf ein, wie Apple dies schaffen könnte, aber eine Möglichkeit wäre, das True Depth-Kamerasystem, das für die Gesichtserkennung verwendet wird, hinter das Display zu stellen. Derzeit gibt es bei dieser Technologie große Herausforderungen. Vielleicht gibt es also eine andere Lösung?

Schreiben von Britta O'Boyle.