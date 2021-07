Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat letztes Jahr sein iPhone 12-Lineup veröffentlicht und seine MagSafe-Technologie führt zu einem völlig neuen Ökosystem von Zubehör. Hier ist alles, was Sie dazu wissen müssen.

Es gibt eigentlich zwei Versionen von MagSafe.

Apple führte seine proprietäre MagSafe-Technologie im Jahr 2006 auf einem MacBook Pro ein. Diese Originalversion ist im Wesentlichen ein magnetischer Stromanschluss für das MacBook, MacBook Air und MacBook Pro. Die Idee ist, dass, wenn Ihr MacBook von jemandem gezogen wird, der über das Netzkabel stolpert, der MagSafe-Stecker aus der Steckdose gezogen wird, ohne sich selbst, die Steckdose oder Ihren Laptop zu beschädigen.

Aber Apple hat 2016 damit begonnen, MagSafe durch USB-C-Anschlüsse zu ersetzen. Der neue iMac verfügt über ein magnetisches Ladekabel, das jedoch nicht als MagSafe in Rechnung gestellt wird.

Die neueste Version von MagSafe ist ein Befestigungs- und Ladesystem für iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Apple hat im Wesentlichen die kabellose Ladespule des iPhones genommen und neue Komponenten hinzugefügt, um eine neue Art des verbesserten kabellosen Ladens mit fortgesetzter Unterstützung für Qi zu schaffen und die Montage verschiedener Zubehörteile zu ermöglichen, die wir gleich erklären werden.

MagSafe für iPhone fügt ein Magnetometer und einen Single-Coil-NFC-Leser hinzu. Es verwendet im Wesentlichen Magnete, um Ihr iPhone richtig auf einem kabellosen Ladegerät auszurichten. Wenn Ihr Telefon bisher mit einem standardmäßigen kabellosen Qi-Ladegerät nicht perfekt ausgerichtet war, wurde es viel langsamer als normal aufgeladen. Mit einem neuen MagSafe-Ladegerät ist die Platzierung jedoch ein Kinderspiel und Sie erhalten eine Leistung von bis zu 15 W.

Wenn Sie Qi-Laden verwenden, sind Sie laut Apple auf die gleichen 7,5 W beschränkt, genauso wie bei iPhone-Modellen der älteren Generation wie dem iPhone 11.

Es gibt also zwei Arten von MagSafe-Zubehör: MagSafe-Ladegeräte und dann MagSafe-fähige Hüllen, Geldbörsen, Halterungen und so weiter.

Apple integriert MagSafe in proprietäre Ladegeräte sowie die Rückseite seiner eigenen Silikon- und Lederhüllen, die es Ihnen ermöglichen, MagSafe-Ladegeräte auch dann zu verwenden, wenn sich Ihr Gerät in der Hülle befindet. Zubehörhersteller von Drittanbietern haben die MagSafe-Technologie ebenfalls in ihre eigenen Produkte übernommen und öffnen so die Tür zu völlig neuem Zubehör.

Apple bietet MagSafe Wireless Charger für iPhone und MagSafe Duo Wireless Charger für iPhone und Apple Watch an.

Und für die iPhone 12-Serie gibt es viele ähnliche Geräte, wie zum Beispiel dieses Ladegerät von Anker. Da dieses PowerWave-Pad jedoch nicht von Apple MagSafe-zertifiziert ist und nur Qi ist, kann es nur bis zu 7,5 W statt 15 W aufgeladen werden.

Zubehörherstellern von Drittanbietern steht es frei, MagSafe auf verschiedene Weise zu verwenden. Belkin verfügt über ein 3-in-1-Dock , das das iPhone und Ihre Apple Watch in der Luft hält, während Sie Ihre AirPods unten aufladen. Es kündigte auch eine Autohalterung mit MagSafe an.

Es hat auch ein 2-in-1-Dock, das nur das iPhone MagSafe-Ladegerät und die AirPods-Station enthält, die uns sehr gefallen:

Apple hat MagSafe-fähige Silikon- und Klarsichthüllen angekündigt, die magnetisch an Ihrem iPhone befestigt werden. Ihr iPhone erkennt die Hülle und zeigt eine passende Animation an. Apple hat auch eine Lederhülle versprochen. Wenn Ihr iPhone 12 in die Hülle eingesetzt ist, sollte die Hülle es erkennen und Ihre Uhr einschalten, die durch das Fenster der Hülle sichtbar ist. Die Uhr ist auch farblich abgestimmt.

Schließlich hat Apple eine eigene Lederbrieftasche entwickelt, die einfach auf der Rückseite des iPhone 12 oder einer MagSafe-fähigen Hülle einrastet. Auch Lederhüllen von Apple sind in Arbeit. Mit anderen Worten, erwarten Sie, dass alle zukünftigen Zubehörteile von Apple MagSafe-fähig sind.

Andere Hersteller wie Scosche haben neue Befestigungssysteme, die auch Apples MagSafe Wireless Charger verwenden.

Neben Ladegeräten, Etuis, Hüllen, Geldbörsen, Docks und Halterungen wird noch mehr MagSafe-Zubehör auf den Weg kommen. Bleiben Sie dran.

Besuchen Sie die MagSafe Store-Seite von Apple, um das gesamte MagSafe-Zubehör zu durchsuchen.