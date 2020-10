Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat während seiner Veranstaltung im Oktober eine 5G iPhone 12 Pro-Reihe angekündigt, für diejenigen, die mehr wollen als die ebenfalls neu angekündigten Standard- iPhone 12-Modelle des Unternehmens .

Die Premium-Modelle werden in zwei Größen erhältlich sein: ein iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und ein iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll. Sie werden jeweils mit einem polierten chirurgischen Edelstahlgehäuse ausgestattet sein, das eine ähnliche Designästhetik wie die anderen neuen iPhone 12-Handys aufweist. Außerdem werden Designelemente aus der iPad Pro- Reihe übernommen.

Die iPhones werden in Graphit, Pazifikblau, Silber und Gold erhältlich sein, aber aufgrund des neuen Designs bleiben sie praktisch auf der gleichen physischen Größe wie ihre 11 Pro-Äquivalente, obwohl sie größere Bildschirme haben.

Die beiden neuen Mobilteile haben außerdem die Schutzart IP68, damit sie 30 Minuten lang nicht bis zu 6 Meter tief in Wasser getaucht werden können.

In Bezug auf die technischen Daten werden das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max mit dem Super Retina XDR-Display des Unternehmens ausgestattet sein, das dieselbe OLED-Panel-Technologie wie zuvor verwendet.

squirrel_widget_3490184

Die Produktreihe wird denselben Prozessor verwenden wie das neueste iPad Air, das A14 Bionic, das im September angekündigt wurde. Apple behauptet, dass es 50 Prozent schneller läuft als jeder andere derzeit auf dem Markt befindliche Smartphone-Prozessor.

Laut Apple kann das Telefon damit eine Reihe neuer Aufgaben ausführen, die Sie mit dieser 5G-Verbindung erwarten.

Das iPhone 12 Pro verfügt über drei Kameras auf der Rückseite: ein 12-Megapixel-Teleobjektiv sowie ein Breitbild und ein Ultra-Breitbild. Insgesamt wird es mit einem optischen 4-fach-Telezoom geliefert.

squirrel_widget_3490155

Das iPhone 12 Pro Max wird auch über drei Kamerasensoren verfügen, jedoch mit einer Spezifikation und einer Funktion an einem von ihnen. Neben der Ultrawide-Kamera wird es ein neues Tele- und Breitbildkamera geben, das gegenüber dem iPhone 12 Pro weiter verbessert wird. Das Teleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 65 mm und einen 2,5-fachen optischen Zoom sowie eine optische Bildstabilisierung. Die Weitwinkelkamera verfügt über einen neuen Sensor mit einer Blende von 1,6 mm, einer Brennweite von 26 mm und einem größeren Sensor mit 1,7 μm Pixel.

Mit dem Max können Benutzer auch in HDR und Dolby Vision aufnehmen - letzteres ist eine Premiere für ein Smartphone. Wie das iPad Pro wird es auch mit einem LiDAR-Scanner geliefert .

Wie beim iPhone 12 und iPhone 12 mini werden die iPhone 12 Pro-Modelle mit einem neuen Bildschirmmaterial namens Ceramic Shielding geliefert, was bedeuten sollte, dass es weniger anfällig für Kratzer ist - etwas, unter dem frühere iPhones gelitten haben.

Das neue iPhone wird auch mit MagSafe für iPhone geliefert. Dies ist ein großer Magnet auf der Rückseite des Telefons, mit dem Sie nicht nur ein kabelloses Ladegerät an der Rückseite befestigen können, sondern auch andere Geräte von Apple und Drittanbietern, einschließlich eines Brieftaschenzubehörs zum Aufbewahren Ihrer Kreditkarten.

Um die Umweltbelastung der neuen Geräte zu verringern, werden die neuen iPhone-Modelle nicht mehr mit Kopfhörern oder Ladegeräten geliefert. Sie werden jedoch mit einem Lightning-zu-USB-C-Ladekabel geliefert.

Das iPhone 12 Pro kann ab dem 16. Oktober für einen Versandtermin am 23. Oktober vorbestellt werden, während das Pro Max am 6. November vorbestellt und ab dem 13. November gekauft werden kann. In den USA wird die iPhone 12 Pro-Reihe ab 999 US-Dollar erhältlich sein, während das iPhone 12 Pro Max ab 1.099 US-Dollar erhältlich sein wird - beide für 128 GB als Starterspeicher.

In Großbritannien beginnen sie bei 999 GBP bzw. 1.099 GBP.

Schreiben von Stuart Miles. Bearbeiten von Rik Henderson.