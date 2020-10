iPhone 12 Preis: Wie viel kosten Apples iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir erwarten dieses Jahr vier neue Handys von Apple, wobei das aktuelle, größere 6,1-Zoll-iPhone 12 nur ein Teil der Geschichte ist. Das Erscheinungsdatum des iPhone 12 wird voraussichtlich der 23. Oktober sein. Die Vorbestellungen werden am 16. Oktober veröffentlicht. Die Telefone werden am 13. Oktober in einer Veranstaltung enthüllt .

Nach wie vor wird es zwei Pro-Telefone geben, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Beide werden etwas größer sein - das 5,8-Zoll-iPhone 11 Pro wird zum 6,1-Zoll-iPhone 12 Pro, während das 6,5-Zoll-iPhone 11 Pro Max zum 6,7-Zoll-iPhone 12 Pro Max wird.

Neu im Sortiment ist das Hinzufügen eines kleineren Geräts, das wir voraussichtlich als iPhone 12 mini bezeichnen werden. Dies wird die Nachfrage nach einem kleineren Telefon erfüllen, das wir mit dem iPhone SE (2. Generation) gesehen haben, aber mit der zusätzlichen Gesichts-ID. Während das iPhone SE 4,7 Zoll groß ist, ist das iPhone 12 mini ein 5,4-Zoll-Gerät.

Gerüchten zufolge beginnen die Speichergrößen bei 64 GB für das iPhone 12 mini und 128 GB für die anderen Geräte. Alle neuen Handys der iPhone 12-Serie sollen OLED-Displays und 5G-Telefone haben .

Einige Leckagen haben USD-Preise für die Geräte auf Twitter veröffentlicht, und wie Sie sehen werden, unterscheiden sie sich nicht wesentlich von den Preisen der iPhone 11-Serie . Sie schlagen jedoch vor, dass das iPhone 12 auf Basisebene 50 US-Dollar teurer sein wird als das iPhone 11, was wahrscheinlich ist.

Denken Sie daran, wir glauben, dass dies 5G-Telefone sein werden. Und das iPhone 11 war für ein Flaggschiff-Mobilteil recht günstig, sodass das iPhone 12 diesen Trend voraussichtlich fortsetzen wird.

Das iPhone 12 mini hat einen guten Preis für die Hardware, die Sie erhalten, und angesichts dessen und der anschließenden Preissenkung des iPhone 11 sehen wir möglicherweise das Ende des iPhone XR als Ergebnis.

64 GB - 649 US-Dollar

128 GB - 699 US-Dollar

256 GB - 799 US-Dollar

64 GB - 749 US-Dollar

128 GB - 799 US-Dollar

256 GB - 899 US-Dollar

128 GB - 999 US-Dollar

256 GB - 1099 US-Dollar

512 GB - 1299 US-Dollar

128 GB - 1099 US-Dollar

256 GB - 1199 US-Dollar

512 GB - 1399 US-Dollar

Wir glauben, dass keine iPhone 12-Handys mit Ohrhörern oder einem Ladegerät geliefert werden, obwohl es ein USB-A-zu-Lightning-Kabel geben wird. Berichten zufolge ist das Kabel langlebiger als zuvor.

Schreiben von Dan Grabham.