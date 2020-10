Apple stellt sich ein faltbares iPhone mit einem selbstheilenden Bildschirm vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge hat Apple im vergangenen Monat eine große Anzahl von Samsung-Mustern für faltbare Telefondisplays bestellt. Zusammen mit einer kürzlich entdeckten Patentanmeldung für selbstreparierende Bildschirme lässt dies darauf schließen, dass sich das Unternehmen vorstellt, wie ein faltbares iPhone aussehen und funktionieren würde.

Die Patentanmeldung wurde Ende Januar eingereicht und diesen Donnerstag im USPTO (über 9to5Mac ) veröffentlicht. Sie bietet eine interessante Möglichkeit, Schäden an faltbaren Displays - möglicherweise iPhone-Displays - zu beheben. Hier sind Passagen aus den Dokumenten, die zeigen, wie Apple sich die Selbstheilungstechnologie vorstellt:

Ein elektronisches Gerät kann ein Scharnier aufweisen, mit dem das Gerät um eine Biegeachse gebogen werden kann. Eine Anzeige kann die Biegeachse überspannen. Um das Biegen um die Biegeachse ohne Beschädigung zu erleichtern, kann die Anzeige eine Anzeigeabdeckschicht mit einem flexiblen Abschnitt enthalten Der flexible Teil der Anzeigeabdeckschicht kann in einem Beispiel zwischen dem ersten und dem zweiten starren Abschnitt der Anzeigeabdeckschicht angeordnet sein.

"Während des Betriebs eines elektronischen Geräts kann die Displayabdeckschicht für das elektronische Gerät zerkratzt oder verbeult sein. Um die Ästhetik des elektronischen Geräts zu verbessern, kann es wünschenswert sein, das Vorhandensein von Kratzern und Beulen zu minimieren Anzahl von Dellen, Kratzern oder anderen Unvollkommenheiten in einer Display-Deckschicht kann die Display-Deckschicht eine Schicht aus selbstheilendem Material enthalten. "

Es scheint, dass das Material der Beschichtung die defekten Bereiche von selbst ausfüllt, wenn die Displayabdeckung eines Telefons - unter Verwendung der speziellen Apple-Beschichtung - beschädigt wird, unabhängig davon, ob diese zerkratzt, verbeult oder rissig ist. Dieser Selbstheilungsprozess kann auch aktiviert werden, wenn Wärme, Licht oder Elektrizität angewendet werden.

Das Unternehmen gab an, dass die Displayabdeckung eines Telefons aus Kunststoff, Glas oder einem anderen transparenten Material bestehen könnte, damit diese selbstheilende Bildschirmtechnologie funktioniert. In Apples Patent wurde speziell die Verwendung transparenter Leiter zur Bildung der Heizschicht in einer Displayabdeckung erörtert.

Denken Sie daran, obwohl dies ein Beweis dafür sein könnte, dass Apple ein faltbares iPhone herausbringen wird, ist dies noch nicht bestätigt und es handelt sich derzeit nur um Spekulationen.

Schreiben von Maggie Tillman.