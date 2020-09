Wird das iPhone 12 am 13. Oktober veröffentlicht?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es besteht kein Zweifel, dass das iPhone 12 in den nächsten Wochen während eines Events auf den Markt kommen wird, aber wir sind uns noch nicht sicher, welche Woche und welches Datum genau.

Der Serienlecker Jon Prosser behauptet, er wisse, dass er auf Twitter gepostet habe, dass Apples Online-Startereignis am Dienstag, dem 13. Oktober, stattfinden werde und mehrere andere zustimmen.

Prosser hat eine wackelige Geschichte, wenn es darum geht, die Dinge richtig zu machen. Einige Lecks haben sich als genau richtig erwiesen, aber er bestand auch darauf, dass die neue iPhone-Reihe während des Time Flies-Events im September auf den Markt kommen würde. Das stellte sich als falsch heraus - etwas, von dem wir sogar sagten, dass es vor dem Ereignis selbst der Fall sein würde.

Apples erste Lieferung der letzten iPhone 12-Geräte geht am 5. Oktober an die Distributoren



Die Lieferung beinhaltet:



iPhone 12 mini 5.4

(Auf jeden Fall der endgültige Marketingname)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Veranstaltung am 13. Oktober, wie ich bereits erwähnt habe.