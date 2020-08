Was ist Apple AirDrop und wie verwende ich es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple AirDrop ist eine Funktion in iOS, iPadOS und MacOS, mit der Benutzer von Apple-Geräten Fotos, Dokumente, Websites, Videos, Notizen, Kartenstandorte und mehr drahtlos mit anderen Apple-Geräten in der Nähe teilen und empfangen können.

Es ähnelt dem, was Googles Nearby Share für Android-Nutzer bietet, und wenn es funktioniert, ist es eine großartige Möglichkeit, Dinge schnell und einfach zwischen Ihren eigenen Apple-Geräten oder einem anderen Apple-Gerät, ob Kontakt oder nicht, zu teilen, ohne Mail öffnen zu müssen , Nachrichten oder eine andere App wie WhatsApp und hängen Sie die Datei an.

Hier erfahren Sie, wie AirDrop funktioniert, wie es verwendet wird und wie Sie vorgehen müssen, wenn AirDrop nicht funktioniert.

Apples AirDrop verwendet zunächst Bluetooth, um eine Wi-Fi-Verbindung zwischen zwei Geräten herzustellen. Beide Geräte müssen Apple sein, aber es funktioniert zwischen einem iPhone und iPhone, iPhone und Mac, Mac und iPad usw.

Bei den beiden Apple-Geräten, die Sie für AirDrop verwenden, müssen Bluetooth und Wi-Fi aktiviert sein und sie müssen sich innerhalb eines Abstands von 9 Metern voneinander befinden. Anschließend wird eine Firewall um die Peer-to-Peer-Wi-Fi-Verbindung von beiden Geräten erstellt, und mit AirDrop gesendete Dateien werden verschlüsselt.

Wenn Sie das Freigabesymbol für eine Datei oder ein Foto auswählen, werden Geräte in der Nähe, die AirDrop unterstützen und deren AirDrop-Einstellungen nicht auf Empfangen auf iPhone, iPad oder iPod Touch oder Niemand auf Mac eingestellt sind, automatisch unter der Datei in angezeigt der Freigabebildschirm. Wenn Sie auf den Empfänger tippen, werden diese benachrichtigt und können die Datei akzeptieren oder ablehnen.

Apple AirDrop überträgt die Datei dann über die Wi-Fi-Verbindung. Es wird niemals NFC, Bluetooth oder Bluetooth Low Energy für die Übertragung verwendet, wie dies bei einigen anderen Diensten der Fall ist, was bedeutet, dass die Übertragung normalerweise sehr schnell ist.

Um AirDrop verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass WLAN und Bluetooth aktiviert und alle persönlichen Hotspots deaktiviert sind. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihre AirDrop-Einstellungen beim Empfangen von Dateien auf "Nur Kontakte" oder "Jeder" und nicht auf "Empfangen" eingestellt sind. Dies gilt auch für das Gerät, mit dem Sie den Inhalt teilen.

Nur für Kontakte muss auf dem Apple-Gerät, mit dem Sie Inhalte teilen, Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer auf Ihrer Kontaktkarte angegeben sein, damit AirDrop funktioniert. Wenn Sie oder sie diese Informationen nicht haben, stellen Sie sicher, dass für beide Geräte die AirDrop-Einstellungen auf Jeder eingestellt sind.

Wenn Sie bereit sind, eine Datei, ein Foto, eine Webseite oder was auch immer Sie auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod Touch freigeben möchten, öffnen Sie die Datei und tippen Sie auf das Freigabesymbol.

Alle Apple-Geräte in der Nähe, die Ihrer Apple ID zugeordnet sind, werden sofort unter dem Inhalt angezeigt, den Sie mit dem AirDrop-Logo (fünf blaue fast Kreise) daneben teilen. Durch Tippen auf das Gerät wird die Datei direkt an dieses Apple-Gerät gesendet.

Um andere Apple-Geräte in der Nähe anzuzeigen, tippen Sie auf das AirDrop-Logo unter der Zeile der vorgeschlagenen Kontakte - sofern diese nicht unter dem Inhalt angezeigt werden - und wählen Sie dann den AirDrop-Benutzer aus, für den Sie die Datei freigeben möchten. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, die Datei auf seinem Gerät zu akzeptieren oder abzulehnen.

Wenn sie dies akzeptieren, wird der AirDrop in derselben App ausgeführt, von der er gesendet wurde, sodass eine Safari-Webseite sofort in Safari geöffnet wird, während ein Foto sofort in der Foto- App angezeigt wird . Das gleiche passiert, wenn Sie eine Datei akzeptieren.

Sie erhalten keine Annahme- oder Ablehnungsbenachrichtigung, wenn Sie etwas an sich selbst senden, solange beide Geräte mit derselben Apple ID angemeldet sind. Die Datei wird automatisch an das von Ihnen ausgewählte Gerät gesendet.

Wenn Sie bereit sind, eine Datei mit AirDrop auf Ihrem Mac freizugeben, öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, und klicken Sie im App-Fenster auf die Schaltfläche Freigeben. Sie können auch bei gedrückter Ctrl-Taste auf die Datei im Finder klicken und im Kontextmenü die Option "Freigeben" auswählen.

Anschließend müssen Sie AirDrop aus den Freigabeoptionen auswählen und den AirDrop-Empfänger aus dem AirDrop-Feld auswählen. Sie können den Finder auch starten und den AirDrop über die linke Leiste öffnen. Es ist dann möglich, die Datei per Drag & Drop auf den Empfänger zu ziehen.

Um Dateien zu empfangen, müssen Sie auf Akzeptieren oder Ablehnen tippen, wenn die Anforderung als Benachrichtigung oder als Nachricht im AirDrop-Fenster angezeigt wird. Wenn Sie akzeptieren, wird die Datei in Ihrem Download-Ordner gespeichert.

In den AirDrop-Einstellungen für iPhone, iPad und iPod Touch stehen drei Einstellungsoptionen zur Verfügung: Empfangen aus, Nur Kontakte, Jeder.

Wenn "Empfangen aus" aktiviert ist, erhalten Sie keine AirDrop-Anfragen. Wenn Nur Kontakte aktiviert ist, können nur Ihre Kontakte Ihr Gerät sehen. Wenn Alle angekreuzt sind, können alle Apple-Geräte in der Nähe, die AirDrop verwenden, Ihr Gerät sehen.

So ändern Sie die Einstellungen: Öffnen Sie Einstellungen> Allgemein> AirDrop> Wählen Sie Ihre Einstellung.

Sie können auch auf einem iPhone X oder höher oder einem iPad mit iOS 12 oder iPadOS von der oberen rechten Ecke nach unten wischen, um das Control Center zu öffnen. Wenn Sie ein iPhone 8 oder früher haben, wischen Sie von unten nach oben, um auf das Control Center zuzugreifen.

Drücken oder halten Sie im Control Center die Netzwerkeinstellungskarte fest und halten Sie sie gedrückt. Berühren und halten Sie dann das AirDrop-Symbol, um die Einstellungsoptionen zu öffnen.

In den AirDrop-Einstellungen auf dem Mac stehen drei Einstellungsoptionen zur Verfügung, ebenso wie auf dem iPhone, iPad und iPod Touch, die jedoch leicht unterschiedlich formuliert sind. Auf dem Mac stehen folgende Optionen zur Verfügung: "Erlaube mir, entdeckt zu werden": Niemand, Nur Kontakte oder Jeder.

Um die Einstellungen zu ändern, öffnen Sie Finder> Tippen Sie in der linken Leiste auf AirDrop> Tippen Sie auf das blaue Symbol "Erlaube mir, entdeckt zu werden von: [Niemand, nur Kontakte, Jeder]"> Wählen Sie die gewünschte Option aus.

AirDrop funktioniert mit iPhone, iPad, iPod Touch und Mac. Auf jedem iPhone, iPad oder iPod Touch muss iOS 7 oder höher ausgeführt werden, und auf jedem Mac muss 2012 oder später (mit Ausnahme des 2012 Mac Pro) und OS X Yosemite oder höher ausgeführt worden sein.

AirDrop funktioniert nicht auf Android- oder Windows-Geräten.

AirDrop ist brillant - wenn es funktioniert - aber es kann ein wenig unangenehm sein. Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren sollten, wenn AirDrop auf Ihrem iPhone, iPad, iPod Touch oder Mac nicht für Sie funktioniert.

Überprüfen Sie, ob auf beiden sendenden und empfangenden Geräten Wi-Fi und Bluetooth aktiviert sind

Stellen Sie sicher, dass alle persönlichen Hotspots deaktiviert sind

Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht weiter als 9 Meter voneinander entfernt sind

Bei der Einstellung "Nur von Kontakten empfangen" müssen beide Geräte bei iCloud angemeldet sein, und die mit der Apple-ID des Absenders verknüpfte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer muss sich in der Kontakt-App des empfangenden Geräts befinden.

Wenn auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod Touch "Empfangen aus" angezeigt wird und Sie nicht tippen können, um es zu ändern: Gehen Sie zu "Einstellungen"> "Bildschirmzeit"> "Inhalts- und Datenschutzbeschränkungen"> "Zulässige Apps"> Stellen Sie sicher, dass AirDrop aktiviert ist.

Wählen Sie auf einem Mac das Menü Apple> Systemeinstellungen> Sicherheit und Datenschutz> Klicken Sie auf die Registerkarte Firewall> Klicken Sie auf die Sperre> Geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden> Klicken Sie auf Firewall-Optionen> Deaktivieren Sie "Alle eingehenden Verbindungen blockieren".

Schreiben von Britta O'Boyle.