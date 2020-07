Zukünftige iPhones könnten eine bahnbrechende Zoomtechnologie erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Laut Untersuchungen eines bekannten Analysten ist Apple auf dem besten Weg, eine Periskop-Zoomkamera in seine zukünftigen iPhones einzubauen.

Der von Ming-Chi Kuo veröffentlichte Hinweis besagt, dass Apple einen Lieferanten für die Lieferung eines Periskop-Zoomsystems für ein iPhone verpflichtet hat und voraussichtlich bis 2022 fertig sein wird.

Das bedeutet - wenn Kuo genau ist -, dass die iPhone 14-Serie über eine epische Zoomkamera verfügt, die der ähnelt, die wir in den letzten Jahren in einigen Top-Android-Flaggschiffen gesehen haben.

In den meisten Fällen bedeutet diese Zoomfunktion, dass Sie in einer Smartphone-Kamera in der Regel einen 5- oder 10-fachen optischen Zoom erzielen können. Dies führt zu Bildern, die auch dann noch scharf und detailliert sind, wenn sie wirklich weit hineingezoomt werden.

Diese Technologie wurde erstmals 2017 von Oppo auf dem Mobile World Congress vorgestellt und umfasst die interne Ausrichtung von Linsen, die senkrecht zur externen Linse verlaufen.

Wenn Sie die Linsenelemente horizontal im Telefon bewegen und ein rechtwinkliges Prisma durch sie lenken, können Sie ein Mini-Zoomobjektiv erstellen, ohne dass ein übermäßig großer Vorsprung aus der Rückseite des Telefons herausragt.

Dieses System wurde seitdem in vielen Flaggschiff-Telefonen für Verbraucher verwendet, darunter im Oppo Find X2 Pro und im Huawei P40 Pro Plus . Samsung hat auch ein ähnliches System in seinem S20 Ultra verwendet und damit den Digitalzoom auf das 100-fache gesteigert, mit weniger als perfekten Ergebnissen.

Das jüngste iPhone-Gerücht - veröffentlicht von Apple Insider - deutet darauf hin, dass Apple fast bereit ist, sich diesem Trend anzuschließen. Wenn sich die Forschung in ein echtes Produkt verwandelt, wird es interessant sein zu sehen, wie sich Apples Methode zur Integration des Periskop-Zooms von der Konkurrenz unterscheidet.