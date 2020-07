Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wenn Sie die native Mail-App oder Google Mail auf dem iPhone von Apple verwenden und Löschen als eine der Wischoptionen hinzufügen oder die Wischgeste ändern möchten, sind Sie hier genau richtig.

Löschen ist standardmäßig keine Option für die Wischgesten in der Mail-App oder in Google Mail. Stattdessen werden Verschieben, Archivieren und drei Punkte angezeigt, die zu einer Reihe verschiedener Optionen führen, wenn Sie in Mail von rechts nach links wischen, und archivieren, wenn Sie in Google Mail von rechts nach links oder von links nach rechts wischen. Von links nach rechts in Mail erhalten Sie die Standardoption, eine E-Mail als gelesen zu markieren. Dies kann jedoch auch geändert werden.

Wir haben eine schrittweise Anleitung zum Ändern der Wischoptionen auf Ihrem iPhone zum Hinzufügen von Löschen, um das sofortige Löschen von E-Mails in Mail und Google Mail zu vereinfachen, sowie zum Ändern der Wischoptionen zwischen als gelesen markieren , markiert und eine Nachricht verschieben.

Sie erfahren auch, wie Sie ein Löschen schnell rückgängig machen können, wenn Sie ein wenig glücklich sind und versehentlich eine E-Mail gelöscht haben.

Mit diesen Schritten können Sie Löschen als eine der Wischoptionen hinzufügen, wenn Sie in der nativen Mail-App auf dem iPhone von rechts nach links wischen.

Gehe zu den Einstellungen Scrollen Sie nach unten zu Passwörter und Konten Tippen Sie auf das E-Mail-Konto, für das Sie die Wischeinstellungen ändern möchten Tippen Sie oben auf der Seite auf das Konto, um die Kontoeinstellungen zu öffnen Tippen Sie unten auf der Seite mit den Kontoeinstellungen auf Erweitert Wählen Sie im Abschnitt "Verworfene Nachrichten verschieben in" die Option "Gelöschte Mailbox löschen" Stellen Sie sicher, dass Bin im Abschnitt Mailbox-Verhalten oben für Gelöschte Mailbox ausgewählt ist Drücken Sie oben links auf Konto, um zurückzukehren Drücken Sie oben rechts auf Fertig, um die Einstellungen zu speichern Gehen Sie in Ihre E-Mails und wischen Sie von rechts nach links. Löschen sollte rechts als Option angezeigt werden Wenn Sie ohne Pause ganz nach rechts wischen, wird die E-Mail gelöscht, ohne dass die Optionen angezeigt werden

Mit diesen Schritten können Sie Löschen als eine der Wischoptionen hinzufügen, wenn Sie in der Google Mail-App auf dem iPhone von rechts nach links oder von links nach rechts wischen.

Gehen Sie zur Google Mail-App Wählen Sie die drei Zeilen in der oberen linken Ecke Scrollen Sie nach unten zu Einstellungen Tippen Sie auf die Mail Swipe-Aktionen Tippen Sie je nach Wunsch auf Left Swipe oder Right Swipe Wählen Sie Bin Tippen Sie auf Left Swipe oder Right Swipe Wählen Sie die gewünschte Aktion aus Drücken Sie den hinteren Pfeil in der oberen linken Ecke Tippen Sie auf das x in der oberen linken Ecke, um das Einstellungsmenü zu verlassen und zu Ihrem Google Mail-Posteingang zurückzukehren

Mithilfe dieser Schritte können Sie die anderen Wischoptionen ändern, wenn Sie in der nativen Mail-App auf dem iPhone von rechts nach links oder von links nach rechts wischen.

Einstellungen öffnen Tippen Sie auf Mail Tippen Sie auf Wischoptionen Wählen Sie zwischen Keine, Als Lesen markieren, Markieren und Nachricht verschieben, um nach rechts zu streichen Wählen Sie zwischen "Keine", "Als gelesen markieren", "Markieren" und "Nachricht verschieben", um nach links zu streichen Ihre Auswahl wird gespeichert, bis Sie sie erneut ändern

Wenn Sie eine E-Mail versehentlich in Mail oder Google Mail gelöscht haben, können Sie sie einfach rückgängig machen, solange Sie dies sofort tun.

Wenn Sie in Mail die E-Mail gelöscht haben, schütteln Sie Ihr Telefon und tippen Sie auf "Rückgängig", wenn das Feld "Löschen rückgängig machen" angezeigt wird. Das ist es. Die E-Mail wird wieder in Ihrem Posteingang angezeigt.

Tippen Sie in Google Mail nach dem Löschen der E-Mail auf die Option Rückgängig in der schwarzen Leiste am unteren Bildschirmrand. Die E-Mail wird erneut angezeigt. Sie müssen jedoch für beide schnell sein. Wenn Sie nicht schnell genug sind, finden Sie die gelöschte E-Mail in Ihrem Papierkorb.