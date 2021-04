So ordnen oder löschen Sie Apps auf Ihrem iPhone-Startbildschirm neu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Möchten Sie die Symbole auf Ihrem iPhone -Startbildschirm neu anordnen? Es ist kein schwieriger Prozess, kann aber je nach iPhone unterschiedlich sein.

Diese Funktion führt Sie durch das Löschen von Apps auf Ihrem iPhone, das Verschieben der Apps auf dem Bildschirm und das Erstellen eines Ordners mit Apps.

Um eine App neu anzuordnen oder eine App von Ihrem iPhone-Startbildschirm zu löschen, müssen Sie nur lange auf die entsprechende App drücken.

Dies führt dazu, dass auf Ihrem Bildschirm ein Menü angezeigt wird, in dem Sie die Option "Startbildschirm bearbeiten" auswählen können, wodurch alle Apps auf Ihrem Startbildschirm wackeln (Apple sagt, dass sie "wackeln"), oder Sie können weiter gedrückt halten und sie wackeln ohne Sie irgendetwas drücken.

In der oberen linken Ecke der zu löschenden Elemente wird dann ein - angezeigt, mit dem Sie sie deinstallieren können.

Wenn die Apps wackeln, können Sie Apps auch über den Bildschirm, auf einen anderen Bildschirm oder auf das Dock am unteren Bildschirmrand ziehen, in dem bis zu vier Ihrer am häufigsten verwendeten Apps gespeichert werden können.

Halten Sie einfach eine App gedrückt und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle. Um es auf einen anderen Bildschirm zu verschieben, ziehen Sie es an den Rand des aktuellen Bildschirms. Nach einer kurzen Verzögerung wird es auf den zweiten Bildschirm verschoben. Sie können anhand der Anzahl der Punkte über dem Dock am unteren Bildschirmrand sehen, wie viele Bildschirme Sie haben.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 16 April 2021

TIPP: Wenn Sie iOS 14 oder höher ausführen und beim Wackeln Ihrer Apps auf die Punkte am unteren Rand des Startbildschirms tippen, können Sie Ihre Startseiten anzeigen und ausblenden. Auf die Apps kann weiterhin über Ihre App-Bibliothek zugegriffen werden , Sie müssen sie jedoch nicht als Startseite haben.

Um einen Ordner mit Apps zu erstellen, ziehen Sie eine App über eine andere. Sie können viele Apps in jedem Ordner haben. Tippen Sie zum Umbenennen auf den Namen oben im Ordner. Um einen Ordner zu löschen, ziehen Sie alle Apps heraus.

Gehen Sie zu Einstellungen> Allgemein> Zurücksetzen> Startbildschirm-Layout, um zu den Grundlagen zurückzukehren. Die Standard-Apps Ihres iPhones werden auf dem ersten Bildschirm angezeigt. Danach werden andere Apps in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Britta O'Boyle.