Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr stellt Apple ein neues umfangreiches Software-Update für das iPhone vor. Für 2020 heißt dieses Update iOS 14.

Apple hat auf der World Wide Developer Conference (WWDC) im Juni eine Vorschau der neuen iOS-Funktionen vorgestellt, die mit iOS 14 erwartet werden. In dieser Funktion untersuchen wir, was Ihr iPhone mit der neuen Software tun kann, nachdem wir sie auf unserem iPhone XS Max installiert haben und sie seit einigen Monaten verwenden.

Wenn Sie wissen möchten, ob iOS 14 auf Ihrem iPhone ausgeführt werden kann, lesen Sie unsere Funktion für Systemanforderungen für iOS 14 .

Offizielle Veröffentlichung im September

Neues iPhone 12 erst im Oktober fällig

Apple hat iOS 14 während seiner weltweiten Online- Entwicklerkonferenz Ende Juni vorgestellt . Eine Beta-Version von iOS 14 stand Entwicklern zum Testen zur Verfügung und steht nun Mitgliedern der Öffentlichkeit zum Herunterladen und Testen zur Verfügung. Wir erwarten, dass iOS 14 in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.

Dies sind die Funktionen, die für kompatible iPhones verfügbar sein werden, wenn iOS 14 im Laufe des Jahres 2020 startet. Wir haben sie als Teil der Beta-Software ausprobiert und sie unten zusammen mit unseren Gedanken aufgelistet.

Früher waren Widgets nur auf dem Heute-Bildschirm verfügbar, aber mit iOS 14 bieten neue Widgets aktuelle Informationen auf einen Blick und Sie können sie auf jeder Startbildschirmseite in verschiedenen Größen anheften. Ja, es ist genau wie bei den Widgets unter Android (und in der Tat bei den Live-Kacheln unter Windows Phone).

Halten Sie einfach den Startbildschirm gedrückt, um die neuen Optionen anzuzeigen, als würden Sie Apps verschieben oder ablegen. Oben links befindet sich ein neues + -Symbol, mit dem Sie je nach Installation Widgets hinzufügen können.

Sie können für jedes Widget (verschiedene Größen) durch weitere Optionen scrollen oder Widgets einfach auf den Startbildschirm oder den Heute-Bildschirm ziehen. Die vorhandenen Symbole werden dann verschoben, was bedeutet, dass das Sortieren Ihres Startbildschirms ein wenig Arbeit erfordert.

Es gibt auch einen so genannten Smart Stack, mit dem Sie einen Stapel von Widgets erstellen können, die optional die Intelligenz auf dem Gerät verwenden können, um das richtige Widget basierend auf Zeit, Ort und Aktivität zu erhalten - obwohl unser Smart Stack nicht ganz das Maß von uns hat noch. Sie können durch den Smart Stack wischen, um verschiedene Widgets anzuzeigen. Dies funktioniert sehr gut - ist für neue Benutzer jedoch nicht so intuitiv.

Weil es Ihnen so viele Optionen gibt, die iPhone-Nutzer noch nie hatten, fühlen Sie sich mit ihnen frei, aber auch völlig verwirrt darüber, was Sie wo hinstellen sollen. Wir haben uns eher an einfache Kalender-, Aktivitäts- und Wetter-Widgets auf unserem Startbildschirm als an viele Widgets gehalten - obwohl wir zwischen Stapeln und Nicht-Stapeln wechseln.

Die App-Bibliothek ist ein neuer Bildschirm, der sich am Ende Ihrer Startbildschirmseiten positioniert. Es organisiert automatisch alle Ihre Apps in Ordnern wie "Sozial" oder "Zuletzt hinzugefügt" sowie in Vorschlägen und zeigt Ihnen Apps an, die zu diesem bestimmten Zeitpunkt möglicherweise nützlich sind. Sie können auswählen, wie viele Startbildschirmseiten ganze Seiten anzeigen und ausblenden sollen, um schnell auf die App-Bibliothek zugreifen zu können.

Dies schafft wiederum neue Optionen für Sie, aber wenn Sie es gewohnt sind, mit der Spotlight-Suche nach Ihren Apps zu suchen, werden dadurch nichts Neues hinzugefügt. Wir haben festgestellt, dass unsere bevorzugte Anordnung darin bestand, zwei Startbildschirme mit wichtigen Apps zu haben, gefolgt vom Bildschirm "App Library" (wir haben unsere anderen Bildschirme ausgeblendet, die Sie im obigen Beispiel sehen können). Um zum Bildschirm "Seiten bearbeiten" zu gelangen, halten Sie den Bildschirm gedrückt, als würden Sie ein App-Symbol in den Papierkorb werfen, und tippen Sie dann auf die Punktreihe über dem Dock.

Ein App-Clip ist ein kleiner Teil einer App - unter 10 MB -, die einem bestimmten Produkt oder Unternehmen zugeordnet ist und sofort heruntergeladen werden kann, sobald sie benötigt wird. App-Clips sollten innerhalb von Sekunden geladen werden, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, z. B. das Bezahlen für das Parken oder den Kauf eines Kaffees. Sie werden als Karte am unteren Rand des iPhone-Displays angezeigt. Es ist also kein vollständiger App-Download.

App-Clips können durch Scannen eines neuen von Apple entworfenen App-Clip-Codes oder über NFC-Tags und QR-Codes sowie beim Teilen in Nachrichten oder Safari leicht erkannt und aufgerufen werden.

App-Clips werden nach 30 Tagen automatisch von Ihrem Gerät entfernt.

Wie Sie in unserem obigen Beispiel sehen können, können Sie mit Nachrichten Konversationen an den Anfang Ihrer Nachrichtenliste heften - so wie es WhatsApp bereits kann. Erwähnungen und Inline-Antworten werden auch in Gruppenthreads eingeführt. Außerdem gibt es neue Memoji-Optionen sowie die Option, ein Gruppenfoto mithilfe eines Bildes oder Emoji festzulegen. Benutzer können eine Gruppenkonversation stummschalten, erhalten jedoch Benachrichtigungen, wenn auch ihr Name direkt erwähnt wird.

Siri wurde in iOS 14 neu gestaltet, sodass es jetzt auf der Seite angezeigt wird, auf der Sie sich befinden (wie Sie hier sehen können), anstatt einen ganz neuen Bildschirm zu öffnen. Es bietet auch eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter eine bessere Übersetzungsfunktionalität (dank der Übersetzer-App, siehe unten) und eine Erweiterung des Wissens. Sie können auch mit Siri eine Audio-Nachricht aufnehmen und senden.

Es gibt eine neue Übersetzungs-App, die die Übersetzung von Sprache und Text in 11 verschiedenen Sprachen bietet. Die App funktioniert offline für die private Sprach- und Textübersetzung mit Apples Neural Engine. Wenn Sie Ihr iPhone in den Querformatmodus versetzen (wie hier), wird der Konversationsmodus gestartet und automatisch erkannt, welche Sprachen gesprochen werden.

Karten erhalten Fahrradanweisungen in iOS 14 sowie Routing für Elektrofahrzeuge und kuratierte Anleitungen. Beim Radfahren wird die Höhe berücksichtigt, wie stark eine Straße befahren ist und ob sich auf der Route Treppen befinden. Diese neuen Funktionen funktionierten nicht, als wir sie in der Beta ausprobierten.

Mit der Routing-Funktion für Elektrofahrzeuge werden Ladestopps entlang einer geplanten Route basierend auf der aktuellen Fahrzeugladung und den Ladetypen hinzugefügt, während Guides eine kuratierte Liste interessanter Orte in einer Stadt bereitstellen, z. B. beliebte Sehenswürdigkeiten oder ein neues Restaurant.

Digitale Autoschlüssel werden mit iOS 14 geliefert, sodass Benutzer ein iPhone oder eine Apple Watch Series 5 verwenden können, um ihr Auto zu entsperren und zu starten. Sie verwenden NFC und Sie können digitale Autoschlüssel mithilfe von Nachrichten freigeben, damit beispielsweise jemand anderes Ihr Auto fahren kann. Sie können sie auch über iCloud deaktivieren, wenn ein Gerät verloren geht. Wir konnten dies noch nicht ausprobieren, aber wir hoffen, dass wir es bald tun können.

Es ist erwähnenswert, dass Autoschlüssel nur von bestimmten Geräten unterstützt werden: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2. Generation) und Apple Watch Series 5.

Mit Apple können Benutzer Apps von Drittanbietern als Standard-Apps über Apples eigene Apps in iOS 14 festlegen. Sie können Chrome oder Google Mail als Standardbrowser bzw. E-Mail-App festlegen, wenn Sie beispielsweise auf einen Link tippen oder eine E-Mail-Adresse, die in diesen Apps automatisch immer geöffnet wird.

Die neue iOS 14-Software bietet Picture-in-Picture-Unterstützung für das iPhone, sodass Benutzer ein Video ansehen oder einen FaceTime-Anruf entgegennehmen können, während sie eine andere App verwenden.

Die Activity App erhält ein Redesign für iOS 14, wie Sie hier sehen können, sowie einen neuen Namen - Fitness. Ringe, Workouts und Trends werden alle auf einer Seite angezeigt, was den Zugriff auf Informationen erleichtert, und es gibt Kompatibilität für neue Workouts, einschließlich Tanz.

Die Gesundheits-App verfügt jetzt über Abschnitte zum Verwalten des Schlafes und eine neue Gesundheitscheckliste, die ein zentraler Ort zum Verwalten von Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen wie Notfall-SOS, medizinischer ID, EKG und Sturzerkennung ist. Unterstützung wurde auch für neue Datentypen unter Mobilität, Gesundheitsakten, Symptomen und EKG hinzugefügt.

Unter iOS 14 müssen alle Apps die Benutzerberechtigung einholen, bevor Benutzer verfolgt werden können. Auf den App Store-Produktseiten werden Zusammenfassungen der von Entwicklern selbst gemeldeten Datenschutzpraktiken angezeigt - ähnlich wie bei einem Lebensmitteletikett.

Benutzer können auch vorhandene Konten aktualisieren, um sich bei Apple anzumelden, ihren ungefähren Standort anstelle ihres genauen Standorts zu teilen, wenn sie einem App-Standort Zugriff gewähren, und mehr Transparenz über die Verwendung von Mikrofon und Kamera durch eine App erhalten.

Safari bietet einen Datenschutzbericht in iOS 14, damit Benutzer sehen können, welche standortübergreifenden Tracker blockiert wurden, sowie eine Kennwortüberwachung, mit der Benutzer gespeicherte Kennwörter erkennen können, die möglicherweise an einer Datenverletzung beteiligt waren. Eine integrierte Übersetzung für ganze Webseiten wird ebenfalls hinzugefügt - eine Funktion, die Chrome bereits bietet.

Die Home-App erhält außerdem neue Automatisierungsvorschläge und erweiterte Steuerelemente im Control Center mit iOS 14 sowie neue Funktionen wie Adaptive Beleuchtung für kompatible Lichter und Gesichtserkennung auf dem Gerät für kompatible Kameras.

Bei der adaptiven Beleuchtung passen intelligente Lichter die Farbtemperatur den ganzen Tag über automatisch an, während die Gesichtserkennung auf dem Gerät Freunde und Familienmitglieder anhand der bereits vorhandenen Informationen identifiziert.

Die Wetter-App und das Widget erhalten in iOS 14 Niederschlagsdiagramme für die nächste Stunde, die den Niederschlag von Minute zu Minute anzeigen, wenn Regen in der Vorhersage ist.

Mit einem Paar drahtloser Ohrhörer von Apple können sie nahtlos zwischen Apple-Geräten mit automatischer Geräteumschaltung in iOS 14 wechseln.

Die Find My-App bietet Unterstützung für das Auffinden von Produkten und Zubehör von Drittanbietern in iOS 14 mit dem neuen Netzwerkzubehörprogramm Find My. Dies bedeutet, dass Benutzer die Find My-App verwenden können, um andere Elemente sowie Apple-Geräte und alle Kontakte zu finden, mit denen sie Standorte teilen.

Zu den Eingabehilfen in iOS 14 gehören Kopfhöreranpassungen, die leise Töne verstärken und Audio abstimmen, damit Musik, Filme, Telefonanrufe und Podcasts klarer und klarer klingen. In iOS 14 gibt es auch eine Erkennung der Gebärdensprache in Group FaceTime, wodurch die Person, die in einem Videoanruf signiert, eine größere Rolle spielt.

Darüber hinaus erkennt VoiceOver - ein Bildschirmleser für Blinde - automatisch, was auf dem Bildschirm visuell angezeigt wird.

Apple hat angekündigt, dass die neuen iOS 14-Softwarefunktionen diesen Herbst als kostenloses Software-Update für das iPhone 6s und höher verfügbar sein werden.

Schreiben von Britta O'Boyle und Dan Grabham.