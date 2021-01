So finden Sie mein iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods oder Mac

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Apps "Meine Freunde finden" und "Mein iPhone suchen" von Apple wurden bereits 2019 in iOS 13 und macOS Catalina zu einer App namens "Mein finden" zusammengefasst. Mit der App "Meine suchen" können Apple-Benutzer Freunde verfolgen, mit denen Sie Standortdaten teilen, und Ihre Geräte suchen , ob sie online oder offline sind.

So finden Sie ein verlorenes iPhone, eine Apple Watch, AirPods, ein iPad oder einen Mac mithilfe der Find My-App.

Mit Find My iPhone konnten Sie jedes mit Ihrer Apple ID verbundene Gerät verfolgen - sei es ein iPhone , iPad, Apple Watch , Mac oder AirPods -, aber Sie konnten den Standort eines Geräts nur sehen, wenn es online war.

Apples Find My App bietet jedoch Offline-Standortunterstützung. Dies erklärt, wie es funktioniert und was Sie benötigen.

Jedes Apple-Gerät gibt einen Schlüssel aus, der sich ständig ändert. Dieser Schlüssel kann auf Anfrage von anderen Apple-Geräten in der Nähe abgeholt und dann zum Hochladen des verschlüsselten Speicherorts Ihres fehlenden Geräts verwendet werden, sodass Sie ihn anschließend verfolgen können.

Apple erklärt: "[Sie können] ein fehlendes Gerät lokalisieren, auch wenn es nicht über einen Crowd-Sourcing-Standort mit Wi-Fi oder Mobilfunk verbunden ist. Wenn Sie Ihr Gerät als vermisst markieren und das Gerät eines anderen Apple-Benutzers in der Nähe ist, kann es das Bluetooth Ihres Geräts erkennen signalisieren und melden Sie den Standort an Sie. Es ist vollständig anonym und verschlüsselt, sodass die Privatsphäre aller geschützt ist. "

Um den Standort zu entschlüsseln und Ihr verlorenes Gerät zu verfolgen, müssen Sie ein sekundäres Apple-Gerät besitzen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mithilfe der Find My App ein fehlendes oder verlorenes Apple-Gerät zu verfolgen oder zu lokalisieren:

Öffnen Sie die Find My App auf einem Apple-Gerät Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Geräte" Suchen Sie in der Liste nach Ihrem Gerät (ein Gerät muss mit Ihrer Apple ID verknüpft sein, damit es angezeigt wird). Wenn Sie das Gerät gefunden haben, das Sie suchen möchten, tippen Sie darauf Sie erhalten dann eine Reihe von Optionen: Ton abspielen, Anweisungen, Benachrichtigen, wenn gefunden, Als verloren markieren oder Dieses Gerät löschen.

Wenn Sie die Familienfreigabefunktion von Apple verwenden , können Sie auch die Geräte aller Familienmitglieder in Ihrer Geräteliste anzeigen. Mit den oben genannten Schritten können Sie jedes Gerät finden, das mit Ihrer Apple ID verbunden ist, egal ob iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods oder Mac.

Mit der App "Mein suchen" können Sie verlorene AirPods wie jedes andere Apple-Gerät finden, das Sie mit Ihrer Apple ID verknüpft haben. Wenn Sie jedoch einen AirPod verloren haben - passiert uns ziemlich oft -, müssen Sie einen etwas anderen Schritt unternehmen, um die zu finden fehlt einer.

Öffnen Sie die Find My App auf einem Apple-Gerät Klicken Sie unten auf die Registerkarte "Geräte" Klicken Sie in der Liste auf Ihre AirPods Legen Sie den AirPod, den Sie haben, wieder in die Tasche Aktualisieren Sie die Karte, um den anderen AirPod zu finden

Wie bereits erwähnt, können Sie mit der Find My iPhone-App (was Sie haben, wenn Sie nicht mit iOS 13 oder höher arbeiten) weiterhin ein Apple-Gerät verfolgen oder lokalisieren. Sie müssen jedoch online sein, damit Sie sie finden können.

Wenn ein Gerät offline ist, wird es weiterhin in Ihrer Geräteliste angezeigt und es gibt mehrere Optionen. Mit der App "Mein iPhone suchen" können Sie benachrichtigen, wenn Sie gefunden werden, einen Sound abspielen, den Modus "Verloren" / "Sperren" (geräteabhängig) aktivieren oder "Löschen" aktivieren. Alle Optionen werden ausgeführt, wenn das verlorene Gerät eine Verbindung zum Internet herstellt.

Wenn ein Gerät online ist, können Sie es in Ihrer Geräteliste antippen und auf der Karte anzeigen. So verfolgen oder lokalisieren Sie ein Apple-Gerät mithilfe der Find My iPhone-App:

Öffnen Sie die App "Mein iPhone suchen" Melden Sie sich bei Ihrer Apple ID an Ihre Geräte werden in einer Liste unter einer Karte angezeigt Scrollen Sie nach unten zu dem Gerät, das Sie verfolgen oder suchen möchten, und tippen Sie darauf Wenn Sie online sind, sehen Sie sich den Ort auf der Karte an Wenn offline, wählen Sie Sound abspielen, Sperren / Als verloren markieren oder Löschen.

Apple wird gemunkelt , sein eigen zu lancieren Tile-ähnlichem Gerät namens AirTags , dass die Nutzer auf Gegenstände wie Schlüssel zu Link der Lage sein werden , um zu verfolgen in dem Find My App unter ‚Items‘ Abschnitt.

Berichten zufolge erhalten iPhone-Benutzer eine Benachrichtigung, wenn sie vom Apple-Tracker und dem Element, an das er angehängt ist, getrennt sind. Es wird behauptet, dass Benutzer auch einen Alarm oder ein Geräusch vom Gerät aktivieren können, um es zu finden, wenn es verloren geht.

Gerüchten zufolge können Benutzer sichere Standorte für Artikel festlegen, sodass Sie nicht jedes Mal eine Warnung erhalten, wenn Sie sich von dem Artikel entfernen, und diese Standorte können mit Freunden und Familie geteilt werden.

Wenn ein an den gemunkelten Apple-Tracker angehängter Artikel verloren geht, können Benutzer angeblich einen dedizierten Verlustmodus aktivieren, sodass sie, wenn ein anderer iPhone-Benutzer den Artikel findet, die Kontaktinformationen des Besitzers anzeigen und anrufen können / Nachricht an den Besitzer.

Schreiben von Britta O'Boyle.