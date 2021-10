Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - College-Studenten in den USA können ohne ihren Studentenausweis nicht überleben.

Sie brauchen sie, um auf ihre Schlafsäle, Klassenzimmer und Gebäude wie die Bibliothek zuzugreifen und sogar für die Wäsche und das Abendessen auf dem Campus zu bezahlen. Das heißt, wenn sie es verlieren oder zurücklassen, kann es schwierig sein, selbst die einfachsten Aufgaben zu erledigen. Glücklicherweise bietet Apple einigen Schülern die Möglichkeit, ihre ID-Karten zu Apple Wallet hinzuzufügen, damit sie ein iPhone oder eine Apple Watch anstelle ihres physischen Ausweises verwenden können.

Leider ist diese Funktion auf über ein Dutzend Universitäten in den USA beschränkt. Aber Apple hat Expansionspläne. Um herauszufinden, ob Ihre Schule Schülerausweise in Apple Wallet unterstützt – und falls ja, wie Sie sie einrichten – lesen Sie weiter.

Apple

Seit letztem Herbst unterstützten zunächst nur drei Universitäten Studentenausweise in Apple Wallet. Hier ist die vollständige Liste der Universitäten ab Oktober 2021:

Arkansas State University

Auburn University

Universität Biola

Chowan-Universität

Clemson-Universität

College of Coastal Georgia

Duke University

Georgetown Universität

Hamilton College

Hawaii Pacific University

Johns Hopkins Universität

Universität von Long Island

Marshall-Universität

Maryville-Universität

Massachusetts Institute of Technology

Mercer-Institut

Universität von Nord-Arizona

Norfolk State University

Roanoke College

Universität Santa Clara

South Dakota State University

St. Edwards Universität

Tempel-Universität

Universität von Alabama

Die Universität von Oklahoma

Universität von Zentral-Arkansas

University of Colorado Colorado Springs

Universität Neubraunschweig

University of North Carolina in Charlotte

University of North Carolina School of the Arts

Universität von Kentucky

Universität von South Dakota

Universität von San Francisco

Universität von Tennessee

Universität Vermont

Vanderbilt-Universität

Yavapai College

Folgendes benötigst du, um deinen Studentenausweis in Apple Wallet zu verwenden:

Ein Apple-Gerät: iPhone 6 und höher (mit der neuesten Version von iOS) oder Apple Watch Series 1 und höher (mit der neuesten Version von watchOS). eAccounts-App: Diese im App Store erhältliche App wird von Ihrer Schule verwendet, um Ihre Identität zu bestätigen und sichere Passwörter zu generieren.

Sie müssen sich mit Ihrer Apple-ID bei iCloud anmelden. Du kannst deinen Studentenausweis auf bis zu zwei Geräten mit derselben Apple-ID verwenden.

Melden Sie sich mit Ihrer Schul-ID und Ihrem Passwort bei der eAccounts-App an. Tippen Sie auf Zu Apple Wallet hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Schulanmeldeinformationen auf Apple-Geräten sind durch Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt.

Auf Ihrem iPhone: Öffnen Sie Wallet, tippen Sie auf Ihren Studentenausweis, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und tippen Sie auf Karte entfernen. Oder öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Apple Wallet und Apple Pay, tippen Sie auf Ihren Studentenausweis und dann auf Karte entfernen. Auf der Apple Watch: Öffnen Sie Apple Wallet und tippen und halten Sie Ihren Studentenausweis. Wenn das Symbol zum Entfernen angezeigt wird, tippen Sie auf Karte entfernen. Oder tippen Sie in der Apple Watch-App auf Ihrem iPhone auf Wallet und Apple Pay, tippen Sie auf Ihren Studentenausweis und dann auf Karte entfernen.

Apple

Es ist ganz einfach: Halten Sie Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch überall dort an ein Lesegerät, wo physische Studentenausweise akzeptiert werden. Sie können dies überall tun, wo Sie Ihren Studierendenausweis verwenden – in Ihrem Wohnheim oder Ihrer Bibliothek, dem Campusbus, der Mensa etc. Und ja, Sie können Ihren physischen Studierendenausweis zu Hause lassen.

Der Express-Modus ist standardmäßig aktiviert, wenn du deinen Studentenausweis hinzufügst, sodass du die Oberseite deines iPhones oder das Display deiner Apple Watch einige Zentimeter in die Mitte des Kartenlesers halten kannst, bis du eine Vibration fühlst. Sie sehen Fertig und ein Häkchen auf dem Display. Sie müssen sich nicht mit Face ID, Touch ID oder Ihrem Passcode bestätigen oder Ihr Gerät sogar aufwecken oder entsperren, um eine App zu öffnen.

Wenn Sie jedoch den Express-Modus deaktivieren, müssen Sie sich auf dem iPhone über Face ID, Touch ID authentifizieren – und dann können Sie die Oberseite Ihres iPhones innerhalb weniger Zentimeter an das kontaktlose Lesegerät halten, bis Sie Fertig und ein Häkchen sehen der Bildschirm. Doppelklicken Sie auf der Apple Watch auf die Seitentaste, um auf Ihre Karten zuzugreifen, und streichen Sie, um Ihren Ausweis auszuwählen. Halten Sie dann das Display an den Kartenleser.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die Top-Handys, die es heute zu kaufen gibt von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können, die das Beste von iPhone und Samsung abdecken und alles, was Android zu bieten hat

So deaktivieren Sie den Express-Modus : Öffnen Sie Wallet, tippen Sie auf Ihren Ausweis, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol und tippen Sie auf die Schaltfläche Express-Modus ein/aus.

Sie können Ihrem Schülerausweiskonto mit Apple Pay oder einer Kredit- oder Debitkarte Geld hinzufügen – sofern Sie es in der eAccounts-App eingerichtet oder über die Selbstbedienungsautomaten Ihrer Schule Geld hinzugefügt haben.

Öffnen Sie die Apple Wallet-App. Wählen Sie Ihre Karte. Auf der Vorderseite Ihres Personalausweises sehen Sie bis zu drei Kontostände. Wenn Sie mehr Guthaben sehen möchten, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.

Wenn Sie Ihre Karte zu Ihrer Apple Watch hinzugefügt haben, können Sie Kontostände in den Apps Wallet und Apple Pay auf Ihrer Apple Watch anzeigen.

Sehen Sie sich hier die News-Ankündigung und die Support-Seite von Apple an.