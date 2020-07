Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die jährliche Aktualisierung des iPhone ist eines der größten technischen Ereignisse: Es ist das Telefon, das viele besitzen möchten, das Trends setzt und das Telefon, das alle anderen besser suchen.

Während Lecks und Gerüchte in der Welt der Technik nichts Neues sind, ist es ziemlich selten, Informationen über neue Apple-Geräte zu erhalten. Sie lecken nicht so umfassend wie ein Samsung- oder Google-Handy - aber wir sammeln hier alles, was wir über das neue iPhone hören.

Wir haben auch eine separate Zusammenfassung für das iPhone 5G , in der darüber gesprochen wird, wann ein vollwertiges 5G-iPhone erscheinen wird. Wir glauben, dass das iPhone 12 5G haben wird, aber es besteht die Möglichkeit, dass es beispielsweise auf das iPhone 12 Pro und Pro Max beschränkt ist, anstatt auf allen Geräten verfügbar zu sein. Es kann sich auch um ein separates viertes Gerät handeln.

Start im September 2020

Aber wird das Erscheinungsdatum später sein?

Normalerweise veranstaltet Apple sein iPhone-Event in der zweiten Septemberwoche und normalerweise an einem Dienstag. Das Unternehmen folgte dem gleichen Muster für die iPhones 2019 und kündigte sie am 10. September 2019 an.

Wenn das Unternehmen im Jahr 2020 erneut nachzieht, erwarten wir, dass der 8. September 2020 eine gute Wahl für die Einführung des iPhone 2020 ist.

Aufgrund der aktuellen globalen Situation gibt es jedoch ein großes Unbekanntes, und die Gerüchte deuten darauf hin, dass die Verfügbarkeit auf der Straße - insbesondere bei 5G-Modellen - entweder verzögert oder eingeschränkt wird. Das könnte bedeuten, dass wir geteilte iPhone-Veröffentlichungstermine wie 2017 sehen werden, als das iPhone 8 im September auf den Markt kam, das iPhone X jedoch erst Anfang November verfügbar war.

iPhone 12

iPhone 12 max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro max

Vor 2017 war es ziemlich einfach vorherzusagen, wie das nächste iPhone heißen würde. Nach dem iPhone 3G bis zum iPhone 8 verwendete Apple fortlaufende Nummern und das wars.

Nach dem Start des iPhone 11 , 11 Pro und 11 Pro Max im Jahr 2019 werden die iPhones 2020 wahrscheinlich als iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max bezeichnet.

Ob es für 5G-Modelle eine separate Benennung geben wird, ist schwer zu sagen, aber wir vermuten nicht. Es könnte ein zusätzliches größeres Nicht-Pro-Modell hinzugefügt werden, das auch zu einem iPhone 12 Max führt. Wenn man alle Gerüchte zusammenfasst, ist es wahrscheinlich, dass wir vier Telefone bekommen werden.

Ganz neues Design

Quadratischere Kanten?

Es wird berichtet, dass die Apple iPhone 12-Modelle ein neues Design haben - einige Renderer zeigen eckigere Kanten, die eher dem iPhone 4 oder 5 ähneln, verglichen mit den abgerundeten Kanten, die wir seit dem iPhone 6 gewohnt sind. Quellen aus der Lieferkette haben vorgeschlagen, dass die Telefone aufgrund größerer Displays etwas größer sein werden, aber insgesamt dünner als die Modelle von 2019.

Wir hoffen, dass die 2020-Modelle oben auf dem Bildschirm eine reduzierte Kerbe sehen - oder gar keine - und wir hoffen, dass die mattierte Mattglasrückseite der 11 Pro-Modelle zurückkehrt, da sie wunderschön im Fleisch ist. Es wurde ein Patent für ein Telefon ohne Kerbe angemeldet, aber wie Face ID untergebracht werden würde, bleibt ein Rätsel.

Alles OLED

120Hz Bildwiederholfrequenz

Verschiedene Größen

Gerüchten zufolge sollen alle 2020-iPhones über ein OLED-Display verfügen. Derzeit verfügt das iPhone 11 über ein LCD-Display, während die Pro-Modelle über OLED verfügen. Es gibt auch Berichte über eine variable Aktualisierungsrate mit einer Aktualisierungsrate von 120 Hz, die bei Bedarf auf 60 Hz abfallen kann. Es wird behauptet, dass zumindest einige der OLED-Displays zum ersten Mal von LG stammen werden.

Anscheinend könnten wir ein 5,4-Zoll-Modell, ein 6,1-Zoll-Modell und ein 6,7-Zoll-Modell anstelle der 5,8-Zoll-, 6,1-Zoll- und 6,5-Zoll-Modelle bekommen, die wir derzeit haben. Möglicherweise gibt es zwei Versionen des 6,1-Zoll-Mobilteils, eine ein Standard-iPhone 12 und eine iPhone 12 Pro.

Einige Spekulationen deuten auch auf eingebaute Fingerabdrucksensoren hin, obwohl wir der Meinung sind, dass dies ungenau ist. Wir erwarten, dass alle diese neuen Modelle eine Gesichtserkennung haben.

3D-Tiefenkameras

Verbesserungen im Nachtmodus wahrscheinlich

Es gab auch Vorhersagen für eine Quad-Kamera auf dem iPhone 12 Pro Max. Das würde eine Dreifachobjektivkamera wie beim iPhone 11 Pro sowie einen ToF-Sensor oder Lidar-Sensor wie beim iPad Pro 2020 bedeuten. Es besteht jedoch allgemeiner Konsens darüber, dass es wieder eine Dreifachkamera geben wird, aber ja, mit einem neuen Sensor. Neben dem Porträtmodus hilft der neue Sensor auch bei ARKit-Apps.

Wir erwarten auch weitere Verbesserungen im Nachtmodus und es wird vorausgesagt, dass Apple ein 3D-Sensor-Laserarray hinzufügt, um den Porträtmodus noch besser zu machen. Für die Frontkamera wurde berichtet, dass die Gesichtserkennung ein breiteres Sichtfeld haben wird.

5G

A14 Chip

iOS 14

Die meisten Berichte deuten darauf hin, dass Apple 5G-Konnektivität für das iPhone 12 einführen wird. Alle Modelle verfügen über eine 5G-Option, und Cristiano Amon, CEO von Qualcomm, sagte, dass die Integration von 5G in das iPhone nun Priorität hat. Qualcomm hat das X60-Modem und eine neue Antenne angekündigt - mehr dazu weiter unten.

Das derzeit wahrscheinlichste Szenario - wir denken - ist, dass das iPhone 12 Pro und Pro Max 5G sein werden. Ob das Standard-iPhone 12 sein wird, ist eher eine Debatte und wird wahrscheinlich bis zur Ankündigung noch unbekannt sein.

Wir erwarten, dass der A14-Chip unter der Haube der iPhone 12-Modelle mit derselben Hardware zu sehen ist, und wir erwarten, dass sie alle auf iOS 14 eingeführt werden, worüber wir auf der Entwicklerveranstaltung von Apple im Juni mehr erfahren haben. Sie können alle neuen Funktionen, die mit iOS 14 verfügbar sind, in unserer separaten Zusammenfassungsfunktion nachlesen. Unter anderem gibt es Widgets, eine App-Bibliothek, App-Clips und Verbesserungen für Nachrichten und Siri.

Wir erwarten auch, dass alle drei Modelle mit dem U1-Chip ausgestattet sind - was eine verbesserte Ortung und gemeinsame Nutzung auf kurze Distanz ermöglicht.

Hier ist alles, was wir bisher über die iPhone 12-Modelle gehört haben.

Einem Bericht zufolge wird es für die iPhone 12 Pro-Modelle Speicheroptionen für 128 GB, 256 GB und 512 GB geben, während das Standard-iPhone 12 und 12 Max mit 64 GB, 128 GB und 256 GB ausgestattet sein wird.

Die Batterien in der Pro-Reihe werden mit 2.775 mAh- bzw. 3.687 mAh-Batterien größer. Die Standard-iPhone 12-Modelle werden angeblich über 2.227 mAh- und 2.815 mAh-Batterien verfügen.

Die Preise sollen zwischen 699 und 1449 US-Dollar variieren.

Analyst Ross Young sagte, seine Quellen hätten noch keine Spekulationen über das iPhone 12 bestätigt - insbesondere über die gemunkelten Pro-Modelle, die 120-Hz-Displays verpacken. Stattdessen behauptet er, seine Kontakte glauben, dass die 120-Hz-Technologie für die iPhone-Serie 2021 verfügbar sein könnte.

Es scheint, dass das iPhone 5G unter der aktuellen globalen Situation gelitten hat und sich bis sehr spät im Jahr verzögert hat , nachdem es an einem Punkt sogar bis 2021 abrutschte. Dies geht aus den von Nikkei gemeldeten Informationen zur Lieferkette hervor. Apple arbeitet jedoch hart daran, die Lieferanten dazu zu bringen, früher zu liefern.

Laut einem neuen Gerücht des Display-Analysten Ross Young wird die iPhone 12-Serie keine ProMotion-Displays haben, da zunächst eine Low-Power-Display-Technologie implementiert werden muss, die in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Die neuen iPhones werden anscheinend eine ernsthafte Beeinträchtigung der Videofunktion erfahren , mit 4K bis zu 120 fps und dem gleichen Gerücht, dass es sogar satte 240 fps sein könnten, obwohl wir das für unwahrscheinlich halten. Die Details wurden offenbar aufgrund von Entdeckungen in der iOS 14-Entwickler-Beta-Software aufgedeckt. Während aktuelle iPhones mehr als 60 fps aufnehmen können, müssen Sie von 4K zurücktreten.

Laut dem manchmal richtigen, manchmal falschen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo haben die neuen iPhone-Modelle weder ein Ladegerät noch Kopfhörer in der Box . Ja, das hast du richtig gelesen. Das macht tatsächlich Sinn, weil wir wetten, dass die Gesamtzahl der nicht verwendeten EarPods wahrscheinlich viele zehn Millionen beträgt. Und was Ladegeräte betrifft, haben die meisten Leute einen USB-Netzstecker. Das iPhone wird anscheinend immer noch ein USB-zu-Lightning-Kabel haben. Natürlich reduziert es auch die Kosten von Apple ...

Apple hat auf seiner weltweiten Entwicklerkonferenz am 22. Juni eine Vorschau auf das bevorstehende große Software-Update - iOS 14 - vorgestellt. Zahlreiche Funktionen wurden enthüllt, darunter Fahrradanweisungen in Maps, eine neue Übersetzungs-App und digitale Autoschlüssel.

Undichtigkeiten des iPhone 12-Designs deuten auf ein kantigeres Mobilteil hin, das uns ein wenig an die Seiten des iPhone 4 erinnert. Das Leck stammt von einigen Formen, die fotografiert wurden (wahrscheinlich von einem Gehäusehersteller). Die Kerbe an den Formen sieht jedoch größer aus als wir erwarten.

LG liefert bereits LED-Panels für einige iPhones aus, aber jetzt scheint es, dass es auch einige OLED-Displays liefern wird, möglicherweise für das iPhone 12 Pro Max.

Die undichte Lieferkette hat alle iPhone 12-Display-Spezifikationen enthüllt . Das 5,4-Zoll-iPhone 12 der Einstiegsklasse wird über ein LCD-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 und eine 6,1-Zoll-Version mit 2.532 x 1.170 Pixeln und OLED verfügen.

Das iPhone 12 Pro hat die gleiche Größe und Auflösung wie das oben erwähnte 6,1-Zoll-Mobilteil, obwohl es ein 10-Bit-Panel zur Unterstützung von HDR sein wird. Das 6,7-Zoll-iPhone 12 Pro Max hat eine Auflösung von 2.778 x 1.284.

Ein Leck Ende April deutet darauf hin, dass die iPhone 12 Pro-Displays eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben und dynamisch auf 60 Hz herunterschalten können, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Es wird gesagt, dass es eine 4.400-mAh-Batterie geben wird, um die aktuelle Lebensdauer der Batterie aufrechtzuerhalten. Schließlich heißt es, dass die Gesichtserkennung ein breiteres Sichtfeld und die Rückfahrkamera einen verbesserten Zoom haben wird.

Das Wall Street Journal zitierte eine Quelle, die vorschlug, dass der Start des iPhone 12 etwa einen Monat später als gewöhnlich stattfinden wird, da sich die Lieferkette aufgrund der gegenwärtigen globalen Situation verzögert. Das würde einen Start Ende Oktober für das Telefon selbst bedeuten.

In mehreren Berichten wurde kürzlich vorgeschlagen, dass das iPhone 12 eine kleinere Kerbe haben wird , jedoch alle Gesichts-ID-Sensoren vorhanden sein werden. Dies würde im Wesentlichen nur bedeuten, dass der Lautsprecher nach oben in die Frontblende des Telefons bewegt wird, wie dies bei vielen Android-Geräten der Fall war.

Laut Bloomberg arbeitet Apple an vier neuen iPhones - könnte es ein bestimmtes iPhone 5G geben ? Berichten zufolge hat das Unternehmen die iPhone Pro-Modelle der Serie so umgestaltet, dass sie flachere Bildschirmkanten aufweisen, obwohl andere Analysten sagten, dass die Bildschirmkanten gekrümmt bleiben würden.

Es sieht so aus, als hätte das iPhone 12 eine Dreifachkamera, aber einen LiDAR-Sensor, genau wie das neue iPad Pro. Dies verbessert sowohl die AR-Fähigkeiten als auch die Fotografie. Daneben wird es wie beim iPhone 11 Pro reguläre, ultra-breite und Teleaufnahmen geben.

Apple hat offenbar seit einigen Jahren die Möglichkeit geprüft, ein 3D-Sensorsystem auf seinen Handys zu installieren , aber Berichten zufolge könnte das iPhone 12 dasjenige sein, das es tatsächlich erhält. Ob dies wie eine Quad-Kamera-Einheit aussehen würde oder subtiler sein würde, ist unklar, aber so oder so könnte es eine bessere Leistung im Porträtmodus und Augmented Reality ermöglichen.

Mit dem neuen Samsung Galaxy S20 Ultra mit einem 108-Megapixel-Sensor sehen die 12-Megapixel-Kameras der iPhone 11 Pro-Kamera jetzt etwas dürftig aus. Ein 64-Megapixel-Sensor wird anscheinend im iPhone 12 Pro und Pro Max verwendet, während die beiden anderen Objektive aktualisiert werden (ja, wieder eine Dreifachkamera). Es wird jedoch auch ein Flugzeitsensor (ToF) hinzugefügt.

Der Apple-Partner Qualcomm stellte sein neuestes X60 5G-Modem vor . Während es 2021 für Stapel von Flaggschiff-Handys bestimmt sein wird, könnte es sich im iPhone 12 Pro befinden.

Nach jahrelangen rechtlichen Problemen haben Qualcomm und Apple Anfang letzten Jahres einen Vertrag abgeschlossen, sodass wir wissen, dass einige Technologien im ersten 5G-iPhone auf Qualcomm basieren werden.

Quellen aus der Lieferkette deuten darauf hin, dass sich das iPhone-Design für 2020 nicht wesentlich ändern wird, aber die Telefone werden dünner als die Modelle für 2019, aber möglicherweise etwas größer mit größeren Displays.

Patentdateien von Apple sind für ein kerbfreies Telefon erschienen , aber es wirft die Frage auf, wie Apple Face ID anbieten wird, wenn kein Platz für die benötigte Hardware vorhanden ist.

Einem Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo zufolge wird es 2020 vier iPhone 12-Modelle geben. Aus demselben Bericht geht hervor, dass Apple im Jahr 2021 alle physischen Verbindungen zum Telefon einstellen wird.

Der CEO von Qualcomm, Cristiano Amon, sagte, dass eine der Prioritäten von Qualcomm in seiner Beziehung zu Apple darin bestehen wird, ein 5G-iPhone so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

Laut Nikkei Asian Review befindet sich Apple in Gesprächen mit Mobilisierungsanbietern, um 2020 eine Reihe von drei iPhones mit 5G-Datenkonnektivität herzustellen.

Wenn dies zutrifft, bedeutet dies, dass das iPhone 12, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max alle 5G-fähig sein sollten.

Laut chinesischen Quellen wird Apple bei seinen iPhone 12-Modellen für 2020 die 120-Hz-Bildschirmtechnologie verwenden. Dies entspricht der Bildwiederholfrequenz, die derzeit für die iPad Pro-Modelle verwendet wird.

Während 90-Hz-Bildschirme auf Smartphones mit OnePlus und Google immer beliebter werden, sind 120-Hz-Bildwiederholraten seltener, da derzeit nur die Razor 2- und Asus ROG II-Geräte die höhere Bildwiederholfrequenz aufweisen.

Ben Geskin produzierte einige weitere Renderings, die zeigen, wie das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max aussehen könnten, wenn die Kerbe verschwindet und die Gesichtserkennung in die Lünette über dem Display integriert ist, sowie eckigere Kanten wie das iPhone 4.

Ben Geskin, der in der Vergangenheit mehrere Renderings von iPhones produziert hat, hat getwittert: "Einer der 2020 iPhone-Prototypen verfügt über ein 6,7-Zoll-Display mit Face ID und TrueDepth-Kamerasystem in der oberen Einfassung." Sieht ziemlich gut aus, wenn es richtig ist, hey?

Exklusiv: Einer der iPhone-Prototypen für 2020 verfügt über ein 6,7-Zoll-Display mit Face ID und TrueDepth-Kamerasystem in der oberen Einfassung. pic.twitter.com/sAJE7J12ty - Ben Geskin (@BenGeskin), 26. September 2019

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo veröffentlichte einen Bericht, in dem behauptet wird, das iPhone 12 werde eine neue Metallrahmenstruktur haben, ähnlich wie das vor fast einem Jahrzehnt eingeführte iPhone 4. Er sagte: "Der Metallrahmen und das vordere und hintere 2 / 2.5D-Glas werden weiterhin verwendet, aber die Metallrahmenoberfläche wird in ein ähnliches Design wie das iPhone 4 geändert und ersetzt das aktuelle Oberflächendesign."

Die Vorhersagen stimmen mit den Renderings von Ben Geskin überein, die nach dem Bericht erneut getwittert wurden.

Vielleicht stimmt mein iPhone-Konzept für 2020 mit pic.twitter.com/GrBcEDCG4u - Ben Geskin (@BenGeskin), 25. September 2019

Analyst Ming-Chi Kuo behauptete, dass das Telefon im nächsten Jahr ein völlig neues Design haben wird.

Kuo sagte, dass die iPhone-Produktreihe 2020 drei wesentliche Änderungen beinhalten wird: Ein völlig neues Formfaktor-Design; Unterstützung für 5G-Unterstützung; und Kamera-Upgrades.

Bloomberg hat berichtet, dass Apple im iPhone 2020 möglicherweise einen eingebauten Fingerabdrucksensor verwendet - etwas, das Analyst Ming-Chi Kuo zuvor vorausgesagt hatte.

Laut der Website entwickelt Apple eine In-Display-Technologie zur Authentifizierung von Fingerabdrücken, die den von Samsung, OnePlus, Huawei und anderen implementierten Lösungen ähnelt. Vermutlich handelt es sich um eine Touch ID-Funktion, die neben Face ID funktioniert und es Benutzern ermöglicht, den Sperrbildschirm ihres Geräts effizienter zu umgehen und Zahlungen zu verarbeiten.

Ein Bericht von Bloomberg enthielt eine Reihe von Details zu den iPhones für 2019, sagte jedoch auch, dass die iPhones für 2020 5G-Konnektivität und einen Kamera-Boost auf der Rückseite für AR bieten würden.

In dem Bericht heißt es: "Keines der neuen Modelle wird 5G enthalten, aber im nächsten Jahr. Sie werden auch nach hinten gerichtete 3D-Kameras haben, die die Augmented-Reality-Funktionen verbessern."

Laut Nikkei Asian Review, das von Apple Insider entdeckt wurde, soll Apple OLED-Displays von anderen Anbietern als Samsung für das iPhone 2020 testen.

Es wird behauptet, dass der letzte getestete Lieferant BOE Technology ist und Apple bis Ende 2019 entscheiden soll, ob die Panels seinen Standards entsprechen.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat behauptet, Apple werde wahrscheinlich einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display des iPhone 2021 anbieten. Kuo sagte, das System werde neben Apples Face ID funktionieren.

Er wiederholte auch, dass die Kerbe für das iPhone 2020 kleiner werden würde, bevor sie für das iPhone 2021 komplett wegfallen würde.

Laut Leaker Ice Universe könnten die 2020-iPhones eine variable Bildwiederholfrequenz bieten, sodass sie zwischen 120-Hz-Modus und 60-Hz wechseln können, um eine flüssigere Aktion auf dem Bildschirm zu erzielen.

Wir vermuten, dass das iPhone für die meisten Zwecke bei 60 Hz bleibt, wodurch Strom eingespart werden kann. Wechseln Sie jedoch in den 120-Hz-Modus für Video- oder Apple Pencil-Funktionen, wenn Apple im nächsten Jahr Kompatibilität hinzufügt.

Ben Geskin hat einige Renderings erstellt, von denen er glaubt, dass das iPhone XII Max im Jahr 2020 aussehen wird. Er hat auch einige Details zu den Spezifikationen angegeben, die er erwartet, die alle plausibel sind.

2020 iPhone XII Max Konzept



- Neues eckiges Design

- 6,7-Zoll-OLED mit kleinerer Kerbe

- Quad-Kamera mit ToF-Kamera

- 5 nm A14-Chip

- USB Typ C.

- 5G pic.twitter.com/iQQy4Y0mx4 - Ben Geskin (@BenGeskin), 19. Juli 2019

Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass die große Kerbe des iPhones bis 2021 vollständig verschwinden wird. Kuo behauptet, dass die Kerbe des iPhones 2020 deutlich kleiner werden wird, bevor sie 2021 verschwindet.

Kuo geht nicht näher darauf ein, wie Apple dies erreichen könnte, aber eine Möglichkeit wäre, das True Depth-Kamerasystem - das für die Gesichtserkennung verwendet wird - hinter das Display zu stellen. Derzeit gibt es bei dieser Technologie große Herausforderungen. Vielleicht gibt es also eine andere Lösung?

Der Analyst Samik Chatterjee von JP Morgan Chase hat behauptet, Apple könnte 2020 vier neue iPhones auf den Markt bringen, darunter die nächsten Nachfolger des iPhone XS und XS Max, den nächsten Nachfolger des iPhone XR und ein iPhone der Mittelklasse.

Chatterjee behauptet, dass das Mittelklasse-iPhone die gleiche Bildschirmgröße wie das iPhone 8 haben könnte, aber kein OLED-Display oder 5G-Funktionen hat, wie es die anderen drei iPhones voraussichtlich bieten werden.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gab bekannt, dass Apple 5,4-Zoll- und 6,7-Zoll-High-End-iPhones mit OLED-Displays mit 5G-Konnektivität sowie ein 6,1-Zoll-OLED-Modell für LTE vorstellen wird.

Kuo sagte auch, Apple werde ab 2021 5G-Unterstützung für alle neuen iPhones anbieten, und es wird angenommen, dass das Unternehmen bis 2023 einen eigenen 5G-Chip haben wird.

Digitimes berichtete, dass alle drei 2020-iPhones über OLED-Displays verfügen und sich die Bildschirmgrößen im Vergleich zum iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR ändern werden.

Die Website behauptete, es werde ein 5,42-Zoll-Modell, ein 6,06-Zoll-Modell und ein 6,67-Zoll-Modell für die iPhones des nächsten Jahres geben.

Bloomberg berichtete, dass dem iPhone 2020 ein neues TrueDepth-Kamerasystem hinzugefügt wird und dass es Time of Flight-3D-Sensoren mit Lasern enthält, die von Objekten in einem Raum abprallen, um ein 3D-Bild Ihrer Umgebung zu erstellen.

Das Ergebnis sollte eine detaillierte AR-Erfahrung mit genauer Tiefenwahrnehmung und Platzierung virtueller Objekte sein. Diese 3D-Kameras scannen angeblich Bereiche bis zu 15 Fuß vom Gerät entfernt.

Bloomberg berichtete, dass "mit der Angelegenheit vertraute Personen" behaupteten, Apple werde warten, bis das 5G-Netzwerk ausgereift und stabilisiert ist, bevor ein kompatibles Produkt veröffentlicht wird.

Es wird daher davon ausgegangen, dass Apple 2019 kein 5G-iPhone herausbringen wird, aber 2020.

CNBC berichtete, dass der Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America, Merrill Lynch, behauptete, Apple arbeite mit asiatischen Partnern an einem faltbaren Telefon, und das iPhone 2020 werde sich grundlegend unterscheiden.

Schreiben von Britta O'Boyle.