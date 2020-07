Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl der Umfang noch begrenzt ist, gibt es hier 5G-Netze . Das einzige Problem, abgesehen davon, dass Sie an einem kompatiblen Ort leben und sich in einem kompatiblen Netzwerk befinden, ist, dass Sie auch ein 5G-fähiges Telefon benötigen.

Die meisten Telefonhersteller haben bereits 5G-Geräte veröffentlicht, aber wir warten noch auf das erste 5G-fähige iPhone.

Viele US-Städte haben bereits mmGave (Millimeterwellen) 5G-Netze, jedoch in begrenzten Gebieten, während andere US-Städte 5G-Netze mit niedrigerem Band verwenden. Britische 5G-Netze verwenden derzeit Sub-6-Bänder (Mid-Band-Bänder), planen jedoch die Einführung von mmWave in Städten für eine Abdeckung mit höherer Kapazität im Jahr 2020 oder wahrscheinlicher jetzt im Jahr 2021.

Es ist erwähnenswert, dass das iPhone 5G für einige zwar zu spät für die Party erscheint, für 5G jedoch noch sehr früh ist und Apple die Form hat, sich zu spät für Netzwerk-Upgrades zu entscheiden. Erinnern Sie sich an das 2G-fähige iPhone-Debüt, das in einer 3G-Welt lebt?

Dies ist alles, was wir bisher über ein 5G-fähiges iPhone wissen, einschließlich des Zeitpunkts und der Gerüchte.

Der neueste Vorschlag ist, dass alle neuen iPhones 5G sein werden, wobei vier neue iPhone 12-Modelle erwartet werden. Ein Szenario ist, dass das iPhone 12 Pro und Pro Max 5G sein werden, wobei die Standardmodelle des iPhone 12 bei 4G bleiben. Eine andere Möglichkeit ist, dass es eine separate Version für 5G geben wird, obwohl wir dies zunehmend für unwahrscheinlich halten.

Voraussichtlich noch im September 2020

Erscheinungsdatum könnte Oktober sein

Es sei daran erinnert, dass die aktuelle globale Situation die Produktion in Mitleidenschaft zieht - Dinge, die zuvor ausgearbeitet wurden, könnten sich also ändern. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 gab es Gerüchte, dass die Verfügbarkeit des iPhone 12 aufgrund von Herunterfahren und Sperren ein Problem darstellen könnte.

Qualcomm stellt die iPhone 5G-Hardware her und seine Prognosen für das letzte Quartal des Jahres scheinen darauf hinzudeuten, dass es eine leichte Verzögerung gibt, mit einem Veröffentlichungsdatum im Oktober statt im September. Eine Auftaktveranstaltung könnte jedoch noch im September stattfinden.

Apple selbst gab im Februar 2020 Leitlinien zu seinen Quartalsergebnissen heraus, die dies widerspiegelten, und erklärte: "Die Arbeiten im ganzen Land beginnen wieder aufzunehmen, aber wir erleben eine langsamere Rückkehr zu normalen Bedingungen als erwartet.

"Infolgedessen erwarten wir aufgrund zweier Hauptfaktoren nicht, dass wir die Umsatzprognose für das März-Quartal erfüllen. Der erste ist, dass das weltweite iPhone-Angebot vorübergehend eingeschränkt wird.

"Während sich unsere Partnerstandorte für iPhone außerhalb der Provinz Hubei befinden und alle diese Einrichtungen wiedereröffnet wurden, steigen sie langsamer an, als wir erwartet hatten."

Die Implikation war und ist uns klar, dass es für den Rest des Jahres 2020 einige Auswirkungen geben würde.

Dies ist alles, was wir bisher über das iPhone 5G gehört haben.

Wir glauben jetzt, dass jede der vier neuen Varianten des iPhone 12 5G-fähig sein wird. Laut Qualcomms Ausblick für das vierte Quartal wird es "einen teilweisen Einfluss auf die Verzögerung eines weltweiten Starts des 5G-Flaggschiff-Telefons geben". Wir denken, das ist die iPhone 12-Reihe.

Lange gemunkelt, aber es wird voraussichtlich vier neue iPhones geben, und außerdem werden sie nach den neuesten Informationen alle 5G-fähig sein - das wird sicherlich in all den durchgesickerten Informationen vorgeschlagen, die wir gesehen haben. Neben dem Ersatz für die vorhandene iPhone 11-Serie gibt es eine größere 6,1-Zoll-Größe des Standard-iPhone 12, das iPhone 12 Max.

Aufgrund der aktuellen globalen Situation waren die neuen iPhone-Veröffentlichungsdaten ein Fragezeichen. Wir glauben, dass sich die 5G-Version (in welcher Form auch immer) bis Oktober oder November verzögert hat , aber laut Nikkei sogar bis 2021 im Jahr 2020 abrutschte. Apple arbeitet daran, seine Lieferanten zu ermutigen, früher zu liefern. Wir werden später im Jahr herausfinden, ob dies erfolgreich war

Die iPhone 12-Serie verfügt schließlich nicht über 120-Hz-ProMotion-Displays. Das ist ein aut ein neues Gerücht von Display - Analyst Ross Young. Warum? Denn anscheinend muss Apple zuerst eine Display-Technologie mit geringem Stromverbrauch implementieren, um sicherzustellen, dass das Display die Akkulaufzeit nicht beeinträchtigt und dies anscheinend erst 2021 geschieht.

Anstatt an Qualität verlieren zu müssen, können die neuen iPhones 4K in 12 fps aufnehmen, mit dem Gerücht, dass auch 240 fps möglich sind. Die Beta-Software für iOS 14-Entwickler ist jetzt erhältlich und wurde vollständig analysiert - daher diese neueste Entwicklung

Die neuen iPhones verfügen weder über ein Ladegerät noch über Kopfhörer. Dies spart nicht nur Apple-Geld, sondern reduziert auch die Umweltverschwendung. Schließlich gibt es wahrscheinlich Millionen unbenutzter USB-Stecker und EarPods auf der Welt. Diese Informationen stammen von dem Analysten Ming-Chi Kuo, der nicht immer Recht hat.

Apple hat am 22. Juni auf der WWDC sein nächstes großes Software-Update - iOS 14 - vorgestellt. Die Software wird eine Reihe von Funktionen bieten, darunter Fahrradanweisungen in Karten, verbesserte Siri, neue Übersetzungs-Apps und Widgets auf dem Startbildschirm. Sie können alles über die iOS 14-Funktionen in unserer separaten Funktion lesen .

Es sieht so aus, als ob es vier Modelle des iPhone 12 geben wird - dies könnte möglicherweise eine zusätzliche 5G-Version aufnehmen, aber wir sind uns nicht sicher. Aus diesen durchgesickerten Anzeigespezifikationen geht sicher hervor, dass es vier Versionen geben wird. Ein 5,4-Zoll, zwei 6,1-Zoll und ein 6,7-Zoll. Die dualen 6,1-Zoll-Versionen können ein Standard-iPhone 12 und ein iPhone 12 Pro sein.

Ein Leck Ende April besagt, dass es eine 4.400-mAh-Batterie geben wird, um die aktuelle Batterielebensdauer aufrechtzuerhalten - möglicherweise könnte dies für 5G sein. Die Gesichtserkennung hat auch ein breiteres Sichtfeld und die Rückfahrkamera wird besser gezoomt.

Wir sehen uns möglicherweise einen sehr späten Start für das iPhone 5G im Jahr 2019 an. Das Wall Street Journal zitiert eine Quelle , die darauf hinweist, dass der Start des iPhone 12 aufgrund der aktuellen globalen Situation etwa einen Monat später als gewöhnlich erfolgen wird. Also ein Anfang Oktober enthüllen, Ende Oktober starten.

Es sieht so aus, als hätten neue Face ID-iPhones eine kleinere Kerbe , wobei der Lautsprecher nach oben in die Frontblende des Telefons verschoben wird, wie dies bei vielen Android-Geräten der Fall war. Berichten zufolge strebt Apple auch flachere Bildschirmkanten an.

Laut Bloomberg arbeitet Apple an vier neuen iPhones. Dies ist möglicherweise der Fall für ein bestimmtes iPhone 5G, anstatt dass alle iPhone 12s 5G-fähig sind.

Qualcomm stellte sein neuestes X60 5G-Modem vor , von dem wir glauben, dass es das Modem im iPhone 5G sein könnte. Das neue Modem ermöglicht es Netzwerken, das Spektrum sowohl über das schnellere mmGave (Millimeterwellen) 5G-Band als auch über "Sub-6" zu aggregieren (zu kombinieren), was langsamere Geschwindigkeiten bei größerer Reichweite ergibt.

Qualcomm und Apple haben sich Anfang 2019 nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten versöhnt und es ist klar, dass Qualcomm 5G-Modems im ersten 5G-iPhone enthalten sein werden, obwohl wir - siehe unten - wissen, dass Apple entschlossen ist, seine eigene 5G-Hardware zu entwickeln.

Ein Bericht vom 17. Februar schlug vor, dass Apple seine eigenen 5G-Antennen für das erste 5G-iPhone herstellen wollte. Das Gerücht besagte, dass Apple mit der Größe der Qualcomm-Antenne nicht zufrieden war, aber wie durch Zauberei kündigte Qualcomm dann eine kleinere Antenne an, die QTM535.

Nikkei Asian Review berichtete, dass Quellen behauptet haben, Apple sei in Gesprächen mit Mobilisierungsanbietern, um 2020 eine Reihe von drei iPhones mit 5G-Datenkonnektivität herzustellen.

Natürlich war keines dieser Handys wie erwartet 5G, was bedeutet, dass das 5G iPhone sicherlich für 2020 geeignet ist.

Apple hat offiziell den Vertrag zum Kauf der "Mehrheit" des Intel-Geschäfts mit Smartphone-Modems für 1 Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Der Deal umfasst 2.200 Intel-Mitarbeiter sowie IP und Ausrüstung.

Die Transaktion wird voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen sein. Dies bedeutet, dass Apple möglicherweise in der Lage sein wird, seine eigenen 5G-Modems für seine Smartphones zu produzieren, anstatt sie von Qualcomm zu beziehen. Bloomberg spekuliert, dass Apples interne Modems in drei Jahren fertig sein könnten, also wahrscheinlich bis 2022.

Das Wall Street Journal sagte, Apple könnte einen Vertrag mit Intel abschließen, bei dem Intels Smartphone-Modem-Geschäft für 1 Milliarde US-Dollar gekauft wird.

Der Deal würde auf Intels Ankündigung vom April folgen, das 5G-Geschäft mit mobilen Modems zu beenden.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo behauptete, dass alle iPhones bis 2021 5G-Funktionen haben werden und Apple wahrscheinlich bis 2023 einen eigenen 5G-Chip haben wird.

Nach zwei Jahren Rechtsstreitigkeiten haben Apple und Qualcomm im April 2019 beigelegt, sehr zu jedermanns Überraschung. Der Vergleich führte dazu, dass Apple eine Zahlung an Qualcomm leistete und die beiden Unternehmen mit Wirkung zum 1. April 2019 einen sechsjährigen Lizenzvertrag unterzeichneten.

Der Vergleich sieht eine Option zur Verlängerung des Vertrags um zwei Jahre sowie einen mehrjährigen "Chipsatz-Liefervertrag" vor. Viele glaubten, dass Apple möglicherweise vor 2020 ein 5G-iPhone herausbringen wird, da Qualcomm bereits über ein 5G-Modem verfügt.

Am selben Tag wie der Vergleich zwischen Qualcomm und Apple gab Intel bekannt, dass das 5G-Modemgeschäft eingestellt wird. Der CEO sagte: "Es hat sich gezeigt, dass es keinen klaren Weg zu Rentabilität und positiven Renditen gibt."

Reuters berichtete, dass mit der Angelegenheit vertraute Quellen behaupteten, Apple habe seine Bemühungen zur Entwicklung moderner Chips in sein internes Hardwareteam verlagert.

Der Schritt scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass Apple an seinen eigenen Chips arbeitet und nicht auslagert.

Die Fast Company berichtete im November 2018, dass Apple im Jahr 2020 die 8161 5G-Modems von Intel verwenden würde [was sich als falsch herausstellte, da die Arbeit an diesem Modem eingestellt wurde], was viele zu der Annahme veranlasste, dass das erste 5G-kompatible iPhone das iPhone 12 sein würde.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts befanden sich Apple und Qualcomm noch in einem Rechtsstreit, der dazu führte, dass Apple für einige seiner iPhones auf Intel-Chips umstellte.

Schreiben von Britta O'Boyle und Dan Grabham.