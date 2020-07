Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Apples iPhone ist seit langem dafür bekannt, eine großartige Kamera anzubieten. Diese Flaggschiff-Smartphones sind in der Lage, unglaubliche Fotos zu machen, so dass viele moderne Fotografen ihre DSLR-Kameras häufig zugunsten des ultraportablen iPhone ablegen.

Die Ergebnisse sind oft auch spektakulär. Um die Bemühungen zu würdigen, wurden die iPhone Photography Awards 2007 geboren und wählen seitdem jedes Jahr preisgekrönte Fotos aus. Apple ermutigte auch iPhone-Fotografen, ihre besten Arbeiten für die Shot on iPhone Challenge zu teilen.

Wie Sie sich vorstellen können, sind die Bilder, die bei diesen beiden Wettbewerben eingereicht wurden, geradezu fantastisch. Wir haben sie durchkämmt, um Ihnen eine Sammlung unserer Lieblingsfotos der letzten Jahre zu bringen. Unglaubliche Bilder, von denen Sie nicht glauben, dass sie auf einem Smartphone aufgenommen wurden.

Wenn Sie das Gefühl haben, das Zeug dazu zu haben, können Sie auch Ihre Fotos bei den iPhone Photography Awards einreichen, um zu sehen, ob Sie eine Auszeichnung in einer der 16 Kategorien gewinnen können. Die Registrierungsseite des IPPA 2021 ist bereits geöffnet und die Frist endet am 31. März 2021.

Frei von der Vergangenheit

Diese wunderschöne Aufnahme wurde in Varanasi, Indien, auf einem iPhone X von Kristian Cruz aus den USA aufgenommen.

Wir lieben die Farben, die Details und alles, was auf dem Bild passiert. Wir sind überhaupt nicht überrascht, dass es bei den iPhone Photography Awards 2020 den ersten Platz in der Kategorie Reisen gewonnen hat.

Strandstuhl

Dieses Bild eines Strandkorbs wurde mit einem iPhone 6 in Westhampton Beach, New York, aufgenommen und ist einer unserer Favoriten unter den Gewinnern der iPhone Photography Awards 2020.

Das atmosphärische Bild wurde von Danielle Moir aus den USA aufgenommen und gewann den ersten Platz in der anderen Kategorie.

Fliegende Jungen

Dieses fabelhafte Bild, aufgenommen von Dimpy Bhalotia aus dem Vereinigten Königreich in Banaras, Indien, gewann den Hauptpreis für den Fotografen des Jahres bei den iPhone Photography Awards 2020.

Bhalotia sagte: "Ich sehe die Welt in Schwarzweiß und finde Kunst in den außergewöhnlichen Details des scheinbar gewöhnlichen Lebens auf Straßen. Ich glaube, das Universum ist ein Kunstwerk, ebenso wie jede Seele und Straße."

Dieses Bild wurde auf einem iPhone X aufgenommen.

Schönheit im Alltag

Der zweite Platz in der abstrakten Kategorie der iPhone Photography Awards 2020 ist diese wunderschön symmetrische Aufnahme aus Irvine, Kalifornien.

Die Schönheit des Alltags wurde von Veronica Yoo aus den USA auf einem iPhone 8 Plus aufgenommen.

Wasserfall

Gewinner des ersten Platzes in der Kategorie Natur der iPhone Photography Awards 2020 ist dieses wunderschöne Bild eines Wasserfalls.

Das Bild wurde auf einem iPhone 7 Plus von Lisi Li aus China aufgenommen.

Keine Wände

Dieses Bild, das den ersten Platz als Fotograf des Jahres bei den iPhone Photography Awards 2020 gewonnen hat, zeigt eine ärgerlich unvollendete, aber brillant gestrichene Wand.

Das Bild mit dem Titel Keine Wände wurde von Artyom Baryshau aus Russland in Indien aufgenommen und auf einem iPhone 6 aufgenommen.

Eintauchen

Das nennen wir eine Panoramaaufnahme. Was für ein wunderschönes Foto von Meteora, Griechenland.

Dieses Bild mit dem Titel Immersion wurde von Garrine Tsang aus Kanada auf einem iPhone XS aufgenommen und gewann den dritten Platz in der Kategorie Panaroma der iPjhoen Photography Awards 2020.

Kea am Mount Luxmore

Avishai Futerman aus Isreal hat dieses wunderschöne Bild im neuseeländischen Fiordland National Park auf einem iPhone XR aufgenommen.

Das Bild gewann den zweiten Platz in der Kategorie Natur der iPhone Photography Awards 2020.

Dom Di Milano

Dieses auf einem iPhone X aufgenommene Bild des prächtigen Doms von Mailand in Mailand, Italien, gewann den ersten Platz in der Kategorie Architektur der iPhone Photography Awards 2020.

Es wurde von Haiyin Lin aus China genommen.

Flamingos

Wir lieben dieses Bild von zwei wunderschönen rosa Flamingos, die auf einem iPhone 6S aufgenommen wurden. Die dunkelgrünen Blätter und das schöne gespiegelte Wasser lassen die Tiere richtig knallen.

Flamingos gewann den zweiten Platz in der Kategorie Tiere für die iPhone Photography Awards 2020 und wurde von Ji Li aus China übernommen.

Zuckerwatte

Dieses Bild eines Kindes, das auf einer Bank mit Zuckerwatte vor ihrem Gesicht sitzt, zaubert uns ein Lächeln.

Cotton Candy wurde von Ekaterina Varzar aus den USA auf einem iPhone 6 im Vorontsovsky Park in Moskau aufgenommen und gewann den ersten Platz in der Kategorie Kinder bei den iPhone Photography Awards 2020.

Marmorschlucht

Dieses atemberaubende Bild des Marble Canyon in Arizona wurde von Kaiwen Jiang aus China aufgenommen und gewann den ersten Platz in der Kategorie Landschaft bei den iPhone Photography Awards 2020.

Jiang hat das Bild auf einem XS Max aufgenommen.

Einbruch der Dunkelheit in den Dolomiten

Es gibt nichts Schöneres als einen Sonnenuntergang und dieses Foto hat so viel Schönheit zu bewundern. Nightfall at the Dolomites wurde von Leo Chan aus Hongkong auf einem iPhone 11 Pro aufgenommen und in Auronzo di Cadore, Italien, aufgenommen.

Diese atemberaubende Aufnahme gewann den ersten Platz in der Kategorie Sonnenuntergang der iPhone Photography Awards 2020.

Die Wolke

Dieses entsprechend benannte, perfekt gerahmte Bild wurde von Dominic Dähncke aus Spanien auf Teneriffa, Kanarische Inseln, aufgenommen.

Die Cloud gewann den dritten Platz in der Kategorie Landschaft bei den iPhone Photography Awards 2020. Sie wurde auf einem iPhone 8 Plus aufgenommen.

Träume im Korb

Ein kleines Baby macht ein ungezwungenes und entspannendes Nickerchen mitten auf einem Feld in China. Im Hintergrund sieht man Arbeiter, die sich mit dem Alltag beschäftigen. Wir hoffen nur, dass die Eltern dieses Kindes in der Nähe sind.

Ein unglaubliches Foto des Lebens, aufgenommen auf einem iPhone 5S. Dieses Bild wurde 2018 als zweitplatzierter Gewinner in der Lifestyle-Kategorie der iPhone Photography Awards ausgewählt.

Jasper der Raubvogel

Von den Gewinnern der iPhone Photography Awards 2019 (Kategorie Kinder) stammt dieses Bild, das mit einem iPhone XS aufgenommen wurde. Ein einfaches Foto eines kleinen Jungen in einer Raubvogelmaske scheint ein Dinosaurierkind im Schatten zu zeigen.

Der Wonky

Manchmal sind großartige Fotos nur eine Frage der Perspektive. In anderen Fällen handelt es sich nur um fantastische Schnappschüsse von seltsamen und wunderbaren Orten.

Diese Aufnahme wurde von Cocu Liu in den wunderbar abfallenden Straßen von San Francisco aufgenommen. Das Gebäude ist nicht wirklich wackelig, sondern die Kamera.

Ich will spielen

Nur ein einfaches Foto von Jungen, die das tun, was Jungen am besten können - schlammig werden und eine tolle Zeit haben. Dieses Bild wurde auf einem iPhone 7 Plus in Yangon, Myanmar, aufgenommen und erhielt bei den iPhone Photography Awards den dritten Platz als Fotograf des Jahres 2018 .

"Ein kleiner Junge, der sein Bein verloren hat, hat seinen Freunden beim Fußballspielen zugesehen, und er sagte, er wollte Fußball spielen, wenn er könnte."

Der mit dem langen Hals

Dieses unglaublich launische, atmosphärische und perfekt abgestimmte Foto wurde von Shuo Li mit einem iPhone 7 Plus aufgenommen.

Dieses Bild wurde für den dritten Platz in der Kategorie Tier bei den iPhone Photography Awards 2017 ausgewählt .

"Es wurde am 6. Oktober 2016 im Maasai Mara National Reserve aufgenommen. Es war die letzte Safari an diesem Tag. Mein Freund und ich verließen Maasai Mara. Der Himmel war rein blau mit wunderschönen Wolken. Ich bemerkte, dass eine Giraffe Kigelia Africana aß Wir fuhren mit unserem Geländewagen um die Giraffe herum, und dann fand ich den besten Winkel, um dieses Foto aufzunehmen. "

Lilly Pad See

Ein schöner Blick auf die Natur auf einem iPhone 6S. In der Mitte des Rahmens steht ein einsamer Baum, umgeben von stillem Wasser und einer Menge Lilly-Pads.

"Ich habe dieses Foto Ende Juni 2016 in Sigtuna, Schweden, aufgenommen. Ich habe mein altes iPhone 6s (native Kamera) verwendet und dann eine leichte Nachbearbeitung mit Snapseed, Photoshop Fix und VSCO durchgeführt. Dieses Foto brauchte nicht zu viel Im Gegensatz zu einigen meiner anderen hat die Natur die meiste Arbeit hier geleistet. Dies war die beste Aufnahme aus etwa einem Dutzend Aufnahmen. "

Eine virtuelle Ansicht eines anderen Planeten?

Wir werden ehrlich sein, wir sind nicht sicher, ob wir wissen, was mit diesem Foto los ist, aber wir lieben es. Ein Mann in fast voller Astronautenausrüstung sitzt in der Nähe eines Biodoms und trägt ein scheinbar Oculus VR-Headset. Vielleicht erlebt er eine virtuelle Sicht auf den Weltraum und versucht, ihn so überzeugend wie möglich zu gestalten.

Ein paar Füchse

Das Gewinnerfoto der iPhone Photography Awards 2016 aus der Kategorie Tier zeigt ein paar Füchse, die sich um den Fotografen versammeln. Der Winkel des Bildes lässt es fast so aussehen, als ob der Schnapper an einem Baum hängen geblieben wäre.

Was ist hier los?

Bruno Militelli hat dieses brillante Foto seines Hundes auf seinem iPhone aufgenommen. Wir lieben ein lustiges Hundefoto und dieses ist auch großartig. Wir fragen uns, was so interessant war.

Eine coole Katze

Dieser Typ, was für ein Typ. Wir sind beeindruckt, dass dieser Schnapper es geschafft hat, dass seine Katze lange genug still sitzt, um ein Foto zu machen. Denken Sie jedoch daran, wenn Sie Accessoires tragen.

Jemand wird ein Bad brauchen

Die Freuden der Elternschaft und der Kindheit wurden in einem wunderbar chaotischen Foto zusammengefasst. Ein kleines Kind, das auf dem iPhone gefangen ist, während es in eine Masse aus Schlamm und Wahnsinn stürzt.

Eine florale Nahaufnahme

Diese brillante Nahaufnahme einiger Mohnblumen brachte Lone Bjørn 2016 den ersten Platz in der Blumenkategorie der iPhone Photography Awards ein .

An das Wasser gekettet

Xia Zhenkai hat dieses Bild in China mit einem iPhone aufgenommen. Das Foto gewann 2016 den ersten Preis in der Kategorie Personen der iPhone Photography Awards .

Bunte Wohnungen

Dieses Bild von Alex Jiang wurde auf einem Apple iPhone XS Max aufgenommen und als einer der Gewinner der iPhone-Herausforderung ausgewählt .

Alex Jiang wurde in Hongkong aufgenommen und hat die Farben mit der iOS Photos App und Snapseed leicht angepasst, ansonsten aber den perfekten Ort für ein brillant posiertes Foto ausgewählt.

Einer der Richter, Chen Man, sagte: "Dies ist ein Foto voller schöner Farben und Sinn für Geschichte in der Komposition. Wenn Sie hineinzoomen, können Sie die Details jeder Familie und ihre einzigartige Note sehen. Der Basketballkorb befindet sich direkt in der Mitte des Fotos, weitere Geschichten hinter dem Bild hinzufügen. "

Sie beugt sich mit dem Wind

Dieses unglaubliche Foto von Robin Robertis wurde aufgenommen und 2016 bei den IPP Awards eingereicht. Die Juroren waren so beeindruckt, dass sie ihn als Zweitplatzierten in der Kategorie Fotograf des Jahres auswählten.

"Ich war auf einem iPhone-Workshop und einem Wiedersehen mit einem Freund und Lehrer in Cape Cod. Wir gingen alle aus, um den perfekten Sonnenuntergang zu fotografieren. Ich bringe auf Reisen ein paar Dinge mit, eines davon ist dieser wundervolle rote Regenschirm. Wenn andere den schießen Sonnenuntergänge und wunderschöne Landschaften, ich fotografiere gerne einige menschliche Aspekte in diesen Szenen. "

Goldene Felder

Dieser atemberaubende Schnappschuss rollender goldener Felder wurde von Robert Glaser aus Deutschland mit seinem Apple iPhone 7 aufgenommen. Er wurde als einer der Gewinner der Shot on iPhone-Herausforderung ausgewählt und Richter Kaiann Drance sagte: "Wunderschöner Dynamikbereich. Das gesamte Foto enthält Details auf der Wiese, Bäume und Wolken. Schöner tiefer Himmel und insgesamt angenehme Farbe. "

Hafenarbeiter

Brendan O Se hat 2016 dieses Nahaufnahmebild der schmutzigen Hände eines Hafenarbeiters auf einem iPhone 6s aufgenommen. 2017 wurde das Bild bei den IPPAwards eingereicht und als Gewinner des ersten Platzes ausgewählt - und ihn zum Fotografen des Jahres gekürt.

"Ich habe dieses Foto auf einem Foto-Spaziergang am frühen Morgen um die Docks in Jakarta im April 2016 aufgenommen. Dies waren die Hände eines Hafenarbeiters, der eine Pause einlegte. Ich war beeindruckt von der Textur, die durch den angesammelten Schmutz auf seinen Händen erzeugt wurde."

San Juan National Forest

LieAdi Darmawan hat dieses Foto mit einem iPhone Xs aufgenommen und es der Shot iPhone Challenge vorgelegt, um als einer der Gewinner ausgewählt zu werden.

Er erklärte, wie es dazu kam:

"Dieses Bild stammt von meiner letzten Rucksackreise im San Juan National Forest in Colorado. An meinem zweiten Abend mit dem Rucksack in der Wildnis Colorados beschloss ich, direkt neben dem Ulysses S. Grant Peak auf den Kamm zu wandern, um einen Sonnenuntergangsfoto zu machen ( direkt nach einem Nickerchen) Der Ulysses S. Grant Peak selbst steht auf ungefähr 13.767 Fuß, also war ich nur ein paar Fuß darunter! Ich war mir nicht sicher, was mich erwarten würde, als die Temperatur zu sinken begann und das Sonnenlicht anfing Ich war der einzige, der dort oben noch übrig war, wo einige andere schon lange herabgestiegen waren und gegangen waren. Junge, war ich froh, lange genug dort zu bleiben, um Zeuge der Wolken und gezackten Gipfel zu werden, die während der goldenen Stunde anfingen zu brennen - Es war eine spirituelle Erfahrung! Im Dunkeln abzusteigen, nur mit einem Scheinwerfer ausgestattet, war keine leichte Aufgabe. Ich fiel ein paar Mal hin und stapfte durch steiles sandiges Gelände. Ich vermisste meinen Campingplatz sogar um ein paar hundert Meter. Aber Rückblickend hat sich alles gelohnt. "

Die Juroren des Wettbewerbs waren sicherlich auch beeindruckt und es ist nicht zu leugnen, dass es eine unglaubliche Aussicht ist.

Der Darsteller

Der zweitplatzierte Preisträger der Kategorie Fotograf des Jahres bei den iPhone Photography Awards 2017 kam aus Singapur. Dieses Bild wurde mit einem Apple iPhone 6 Plus aufgenommen. Ein Straßenkünstler macht eine kurze Pause von der Aufführung:

"Die traditionelle chinesische Straßenoper ist Teil der chinesischen Kultur. Leider ist die junge Generation in Singapur nicht mehr interessiert. Daher verschwindet die Straßenoper schnell. Anstatt ihre Aufführung zu drehen, habe ich mich entschlossen, auf die Bühne zu gehen, um die zu erfassen Vorbereitungstätigkeit der Darsteller. Ich habe diesen erfahrenen Darsteller gesehen, der eine kurze Pause einlegt und darauf wartet, dass er an die Reihe kommt. Ich war von der Beleuchtung des alten Plastikvorhangs, des elektrischen Ventilators und der insgesamt ruhigen Atmosphäre angezogen. "

Ein launischer Blick auf Utah

Dieses Bild von Bernard Antolin wurde auf dem Apple iPhone Xs Max aufgenommen und zeigt einen wunderbar stimmungsvollen Blick auf Utah. Die Bilder dieses Fotografen sind immer schwarzweiß und oft atemberaubend. Wir empfehlen, einen Blick auf den Instagram-Feed zu werfen.

Die Richter der Shot on iPhone Challenge waren sicherlich von dem Bild beeindruckt. Kaiann Drance sagte: "Sieht aus wie eine einfache Szene, ist aber eine gute Wahl, Schwarz und Weiß zu verwenden, um sie mit einer anderen Stimmung hervorzuheben. Hilft dabei, den dramatischen Kontrast in den Wolken und der umgebenden Landschaft hervorzuheben."

Augenhöhe

Huapeng Zhao hat dieses Bild in der Provinz YanTai ShanDong, China, mit dem iPhone 6 aufgenommen. Ein kleiner Junge hält einen winzigen Fisch an sein Auge. Das Schwarz-Weiß-Finish dieses Bildes fügt ein stimmungsvolles Ambiente hinzu, das wir lieben. Die Jury tat dies auch, da dieses Foto als zweitplatzierter Gewinner für den Fotografen des Jahres 2018 bei den iPhone Photography Awards ausgewählt wurde.

"Ich habe diesen Jungen getroffen, als ich am Meer spaziert bin. Als ich versucht habe, ein Foto von ihm zu machen, hat er den Fisch, den er gefangen hat, vor sein Auge gestellt."

Inspiriert von Green Book

Der Art Director und iPhone-Fotograf Andrew Griswold hat dieses Foto auf seinem iPhone XS aufgenommen und erklärt, er sei vom Film Green Book aus dem Jahr 2018 mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali inspiriert worden. Das Bild wurde als einer der Gewinner der Shot on iPhone Challenge ausgewählt und nur Sebastien Marineau-Mes kommentierte:

"Sehr einzigartige Komposition und Farbpalette, die die Stärken des iPhone XS ausspielt. Was ich am interessantesten finde, ist das Hintergrundmuster, das in jedem der Wassertropfen einzigartig vergrößert und verzerrt ist. Ich möchte studieren und versuchen, herauszufinden, was das ist Muster ist. "

Ein frecher Fuchs

Im Jahr 2014 machte Michael ONeal dieses brillante Foto eines ziemlich frech aussehenden Fuchses in der schneebedeckten Landschaft von San Francisco. Das Bild wurde als erster Platz Gewinner in der Tierkategorie der iPhone Photography Awards ausgewählt. Es ist leicht zu verstehen, warum, da es fantastisch ist.

Ein Kind in freier Wildbahn

Ein weiterer Gewinner der Shot on iPhone Challenge zeigt Elizabeth Scarrotts Tochter, umgeben von der Schönheit der Natur. Dieses Bild wurde im Yosemite-Nationalpark aufgenommen und auf dem iPhone 8 Plus aufgenommen. Es ist brillant gestellt und wir lieben den neugierigen Ausdruck auf dem Gesicht des Kindes.

Richter Brooks Kraft kommentierte: "Ein Porträt, das das Wunder der Kindheit in einer wunderschönen Umgebung einfängt. Großartige Komposition, die sowohl die Persönlichkeit des Kindes als auch die Erfahrung in der Umgebung zeigt."

Ein Familientag

Von der Küste Südafrikas kommt dieses fantastische Familienfoto eines Mannes und seiner beiden Kinder, die durch das Wasser waten. Ein brillantes Bild des Familienlebens Auf einem iPhone aufgenommen.

Perspektivischer Flip

Die iPhone-Fotografin Dina Alfasi aus Israel hat diese seltsam wundervolle Aufnahme mit einem iPhone X aufgenommen. Ein brillanter Perspektivwechsel, der unseren Kopf verletzt, aber großartig aussieht.

Der auf dem iPhone aufgenommene Richter Brooks Kraft sagte: "Eine einzigartige Perspektive und eine neue Sicht auf das beliebte Motiv des Aufnehmens von Reflexionen. Ich mag es, dass das Motiv offensichtlich ist, aber Sie sind sich nicht sicher, wie das Foto aufgenommen wurde. Die Pfütze ist die Form von Herzen, mit einer schönen Symmetrie des Motivs. Die Schärfentiefe, die das iPhone im regulären Modus hat, hat dieses Bild ermöglicht. Eine DSLR hätte es schwer gehabt, alles im Fokus zu halten. "

Eine leckere Mahlzeit

Wir alle lieben eine tolle Mahlzeit. Feinschmecker sind nicht die einzigen, die ein gutes Essensfoto machen und es auf Instagram posten. Sofija Strindlund hat dieses Foto aufgenommen und bei IPPAAWARDS eingereicht, wo es 2014 für den dritten Platz in der Kategorie Lebensmittel ausgewählt wurde.

Ein farbenfroher Blick auf unsere Welt

Wenn Sie einen Blick auf das Instagram-Profil von Nikita Yarosh werfen, werden Sie schnell ein Gefühl für den Stil dieses Fotografen bekommen. Er macht einige brillante, farbenfrohe und auffällige Bilder aus erstaunlichen Winkeln. Die Ergebnisse sind oft beeindruckend und auch auffällig. Dieses besondere Bild wurde von den Richtern des Shot on iPhone Challenge als Gewinner ausgewählt.

Richterin Luísa Dörr sagt: "Ich mag die Einfachheit dieses Bildes, die Komposition, das Licht, die Details, alles sieht gut aus. Dann sehen Sie eine kleine Linie, die falsch aussieht und mich darüber nachdenken lässt, was passiert ist, wo ist dieser Ort, der dort war. Für mich ist ein gutes Bild nicht nur stark oder schön, sondern lässt Sie darüber nachdenken - und weiter nachdenken. "

Vögel im Flug

Eine einfache, aber wundervolle Aufnahme der Natur vom Feinsten, während Vögel mit einem iPhone auf dem Flug gefangen werden. Einige Filter wurden möglicherweise angewendet, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Ergebnisse unglaublich sind.

Der Architekt Fan

Darren Soh ist ein Architekturfotograf mit einem Auge für atemberaubende Gebäude und interessante künstliche Strukturen. Dieses Foto zeigt die Reflexion eines Wohnblocks aus Singapur, der besonders ansprechend war. Als er dieses Bild auf Instagram veröffentlichte, sagte er:

"Die 1984 fertiggestellte HBD-Siedlung Potong Pasir (Singapur) verfügt über mehrere Häuserblöcke mit einem ausgeprägten # Skislope-Dach, die zu einer Ikone und zum Synonym für die Stadt geworden sind. Hier ist eine # Reflexion eines der Häuserblöcke auf dem Basketballplatz von Der Community Club, der gerade gewaschen wurde. Der Vogel ist wie immer ein Bonus. "

Dieses Bild wurde auch als einer der Gewinner der Shot on iPhone-Herausforderung ausgewählt. Phil Schiller sagte: "Ein Spiegelbild, das wie ein Gemälde aussieht, zwei Welten sind zusammengestoßen. Sie müssen darüber nachdenken, wo und wie dieses Foto aufgenommen wurde. Der Vogel, der in der Ecke fliegt, liefert das einzige Lebenszeichen in einer ansonsten surrealen Komposition. "

Ein schlechter Tag

Jemand hat einen schlechten Tag. Dieses brillant gestellte Bild zeigt einen Mann, der von der Polizei mit einer ahnungsvollen Atmosphäre weggeführt wird, während Zuschauer zuschauen. Dieses Foto von Gerard Collett wurde 2014 als Gewinner des ersten Platzes in der Kategorie Nachrichten und Veranstaltungen ausgewählt.

Ein frecher Kerl

Blake Marvin hat dieses Bild mit dem iPhone XS Max aufgenommen und es der iPhone-Herausforderung unterzogen, um von den Richtern als einer der Gewinner ausgewählt zu werden.

Phil Schiller sagte: "Der gestohlene Blick zwischen diesem Waschbär / Dieb und dem Fotografen ist unbezahlbar. Wir können uns vorstellen, dass er sagt: Wenn Sie sich langsam zurückziehen, muss niemand verletzt werden. Eine schöne Verwendung von Schwarz und Weiß, der Fokus auf den Waschbären und das Innere des hohlen Baumstamms sorgt für eine organische Bewegung, die in der Zeit eingefroren ist. "

Die Jungen und die Müden

Ein fantastisches Foto von Athena Tan, das die Jugend und die Weisheit des Alters auf einem Bild brillant festhält. Dieser brillante Schnappschuss wurde auch auf dem iPhone aufgenommen und 2014 unglaublich gut in die Personenkategorie der iPhone Photography Awards aufgenommen .

Komm rüber

Der chinesische iPhone-Besitzer Peng Hao, der beim Burning Man Festival auf einem iPhone X aufgenommen wurde, schaut sich das Foto während eines Sandsturms an. "Ich habe dieses Foto in der Wüste in Nevada, USA, beim Burning Man Festival gemacht. Ich stand auf einer Brücke und sah zwei Menschen, die in einem Sandsturm verloren gingen, aber nach einer Weile kam etwas ganz Besonderes, eine riesige silberne Kugel. ""

Eine andere Welt

Diese Art von Foto zeigt, wie brillant flexibel Smartphone-Kameras sein können. Sie eignen sich nicht nur hervorragend zum Aufnehmen von Selfies und Schnappschüssen Ihres Mittagessens, sondern können auch für Landschaftsfotos, Stilllebenbilder und vieles mehr verwendet werden.

Große Schwester

Die Hauptpreisträgerin des iPhone Photography Awards 2019 war Gabriella Cigliano aus Italien mit ihrem Bild Big Sister. Aufgenommen in Sansibar, Tansania, auf einem iPhone X. Laut Cigliano, der einen Monat lang in Tansania unterrichtete, kann der perfekte Moment jederzeit festgehalten werden. "Bevor wir nach Italien zurückkehrten, hielten wir in Sansibar an, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Ich frage mich immer noch, wie ich genau diesen Moment in seiner ganzen Schönheit festhalten kann. Ich habe nur ein paar Meter von ihnen entfernt beobachtet, aber sie waren wahrscheinlich neugieriger Ich als ich über sie war, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Mädchen mich ansah. Wir konnten nicht viel reden, außer ein paar Worten auf Suaheli, die ich in den letzten Wochen gelernt hatte, aber diese Kinder konnten definitiv mit ihren Augen sprechen. Es war eines der schönsten Dinge, die ich in meinem Leben gesehen habe, und ich werde es für immer in meinen Erinnerungen behalten. Das Beste war, ihnen und ihren Müttern die Fotos zu zeigen, für einige war es das erste Mal, dass sie ihre sahen Gesichter, und ihre Aufregung war unerklärlich, leider war mein iPhone in ihren Händen und ich konnte das nicht erfassen! "

Ein durchdringender Blick

Sie sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Manchmal ist diese Schönheit nur in ihren Augen. Diese großartige Aufnahme zeigt, dass iPhone-Fotos seit Jahren unglaublich sind. Dieses Bild von Kim Hanskamp wurde bereits 2013 aufgenommen und als Gewinner in der Kategorie Personen der iPhone Photography Awards ausgewählt.

Entschuldigung, heute kein Film

Laut Yuliya Ibraeva, der "Sorry, no movie today" aufgenommen hat, war es ein heißer Sommertag in Rom, Italien, sogar der Asphalt schmolz, als er dieses Telefon auf seinem iPhone 7 Plus ansah. "Wir beschlossen, aus dem Stadtzentrum zu fliehen, um die alten Bäume der Borghese-Gärten zu sehen und einen italienischen Film anzusehen, aber als wir ankamen, begann der strömende Regen. Wir haben den Film nicht gesehen, aber ich habe wundervolle Bilder gemacht. Es war großartig Reisemoment werde ich nie vergessen wollen.

Schatten und Sonnenlicht

Tomas Stankiewicz hat dieses atemberaubende Bild einer leeren und friedlichen Straße nur mit seinem iPhone aufgenommen. Wunderbare Schatten und Lichtstrahlen erstrecken sich über die gepflasterte Oberfläche.

Seestreifen

Sea Stripes wurde in Santa Rita Beach, Portugal, aufgenommen, wo die gestreiften Strandzelte sehr typisch sind und den Ton der gut organisierten und sommerlichen kleinen Dörfer angeben. Ein Badegast in der Ferne spielt mit dieser Strandstimmung und verkörpert den Geist in einem gestreiften Hemd. Erstaunlicherweise auf dem iPhone SE aufgenommen, was zeigt, dass Sie das neueste iPhone von Apple nicht brauchen, um gut zu funktionieren. Es wurde von Diogo Lage aufgenommen.

Wilder Hengst

Auf einer weiten Landstraße sehen Sie oft Tiere, die sich kreuzen und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie werden jedoch nicht oft ein Pferd sehen, das über Ihren Weg rast. Dieser iPhone-Fotograf hat es geschafft, genau das zu erreichen, als ein wilder Hengst über die Straße rast. Dieses Bild wurde 2013 als Gewinner des ersten Platzes in der Tierkategorie der iPhone Photography Awards ausgewählt .

Eine verschneite Nacht in Moskau

Dieses Bild wurde in Russland von Konstantin Chalabov aufgenommen und zeigt eine dramatische Nachtaufnahme der kalten und ahnungsvollen, aber dennoch wunderschönen Landschaft. Das Foto wurde als einer der Gewinner der Foto-Challenge im Nachtmodus von Apple ausgewählt, und es ist leicht zu erkennen, warum.

Kollaps

Ein wundervolles Stück abstrakter Fotografie, das zeigt, was auf den ersten Blick wie ein seltsam wundervolles Gemälde einer Stadtlandschaft aussieht. Dies sind jedoch echte Gebäude aus Polen und ein echtes Foto, das auf einem iPhone aufgenommen wurde .

"Dieses Foto ist eine Fassade eines der bekanntesten Gebäude in Posen, des ehemaligen Polonez Hotels (geschlossen und wiedereröffnet als

ein Studentenwohnheim). In den 80er Jahren als sehr modern und luxuriös angesehen, ist es in den 2000er Jahren verfallen. "

Klassische Lofotenansichten

Eine weitere brillante Nachtaufnahme, die diesmal die Schönheit der Lofoten in Norwegen zeigt. Dieses Foto von Rustam Shagimordanov zeigt einen wunderbar faszinierenden Blick auf die Inseln mit kleinen roten Häusern, die von einer prächtigen Felswand hinterlegt sind.

Kaiann Drance kommentierte dieses Bild mit den Worten: "Eine fesselnde Aufnahme eines Winterdorfes am Meer, das sich kalt anfühlen muss, aber warm aussieht, wenn die Felsen und Lichter in den roten Hütten leuchten und eine Geschichte über die Menschen im Inneren einladen."

Jameh Moschee von Isfahan

Eine wunderbar gerahmte Ansicht einer Moschee, die eine erstaunliche Widerspiegelung der Aussicht vor sich zeigt. Dieses Bild wurde auf einem iPhone 7 aufgenommen und gewann 2018 den zweiten Platz in der Architekturkategorie der iPhone Photography Awards.

"Diese Moschee ist eine der ältesten im Iran und das Ergebnis kontinuierlicher Bau-, Umbau-, Ergänzungs- und Renovierungsarbeiten auf dem Gelände von etwa 771 n. Chr. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts."

Nachtmärkte in Peking

Yu "Eric" Zhang nutzte ihr iPhone, um diese fantastische Aufnahme von Peking, China, inmitten der Hektik der Nachtmärkte aufzunehmen. Mit dem Schnappschuss wird der Unterschied zwischen Schatten und Licht gut hervorgehoben. Sogar leuchtend orangefarbene Turnschuhe eines Zuschauers aufheben.

Luft

Ein zeitlich gut abgestimmtes Foto zeigt, dass die neueren iPhones beeindruckende Action-Aufnahmen ermöglichen. Ein kleiner Junge holt Luft in einem Skatepark, während sein Freund zuschaut. Dieses Foto wurde auf einem iPhone X in einem Skatepark in Haifa, Israel aufgenommen. Bei den iPhone Photography Awards 2018 wurde es mit dem zweiten Platz in der Kategorie Kinder ausgezeichnet .

"Teil einer Serie, die im Skatepark aufgenommen wurde. Ich war fasziniert von diesen kleinen Kindern, die Stunden damit verbringen, kontinuierlich zu trainieren, um größere Dinge zu verbessern und zu erreichen."

Eine bunte Lichtshow

Dieses Bild stammt aus den Beiträgen zu den 13. jährlichen iPhone Photography Award Awards und scheint eine endlose Anzahl von Lichtern zu zeigen, die nachts unerklärlich aus dem Boden springen. Ein fabelhafter Schuss.

Der Kerid

Dieses iPhone X Foto zeigt einen brillanten Blick auf die Landschaften Islands. Aus diesem Blickwinkel hat es der Fotograf Naian Feng geschafft, eine Aufnahme eines gefrorenen Vulkans zu machen. Der ruhende Vulkan Kerid ist heute nur noch ein Krater, in dem sich ein Vulkansee befindet.

Im Herzen des Winters gefriert die Oberfläche des Sees und beherbergt Touristen, obwohl es von hier oben so aussieht, als würden die Menschen unten Eislaufen.

Himmelsgerüst

Sari Sutton hat dieses Bild auf ihrem iPhone X in Busan, Südkorea, aufgenommen und die Jury hat es 2019 als einen der Gewinner der IPPAWARDS ausgewählt. Ein einfaches Bild eines Gebäudes, das mit himmelblauen Farben bemalt und mit flauschigen weißen Wolken geschmückt ist.