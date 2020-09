Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Einkaufen im Jahr 2020 hat sich für die meisten von uns möglicherweise bis zur Unkenntlichkeit verändert, aber das hat Apple nicht davon abgehalten, weiterhin neue Geschäfte mit atemberaubender Architektur auf der ganzen Welt zu eröffnen.

Apple ist bekannt für seine beeindruckenden Geschäfte in den USA, Europa oder Asien. Ob sie speziell für alte Gebäude gebaut oder nachgerüstet werden und ob Sie Apple mögen oder nicht, Sie müssen zugeben, dass es wie keine andere Einzelhandelskette auf der Welt ist.

Deshalb haben wir die beeindruckendsten Geschäfte der Welt ausgewählt, einschließlich des neuesten Geschäfts in Singapur. Das neue Geschäft, das im September 2020 eröffnet wurde, befindet sich in Marina Bay Sands in Singapur und ist das erste Apple-Geschäft, das direkt am Wasser liegt.

Apple Marina Bay Sands ist vollständig von Wasser umgeben und bietet Besuchern des Geschäfts einen ununterbrochenen 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt und ihre spektakuläre Skyline, während sie nach dem neuesten iPhone suchen .

Hier sind unsere Lieblingsgeschäfte aus der ganzen Welt. Wie viele waren Sie schon?

Apple Dubai Mail, Dubai

Das von Foster + Partners entworfene Gebäude wurde im April 2017, nur einen Steinwurf vom berühmten Burj Khalifa entfernt, eröffnet und verfügt über eine 18 m lange, geschwungene Ladenfront und einen Balkon mit Blick auf den höchsten Wolkenkratzer der Welt und den nahe gelegenen Dubai Fountain. Tatsächlich ermutigt Apple seine Käufer, den Veranstaltungsort zu nutzen, um neben dem Kauf eines Mac oder iPhone die spektakulären abendlichen Springbrunnenshows zu sehen. Um der intensiven Hitze standzuhalten, wird das Geschäft von „Solarflügeln“ aus Kohlefaser beschattet, die vom traditionellen arabischen Mashrabiya inspiriert wurden, um das Geschäft kühl zu halten. Mit einer Breite von 180 Fuß bilden die 18 Paneele eine der größten kinetischen Kunstinstallationen der Welt.

Apple Regent Street, London

Das erste Geschäft des Unternehmens in Europa wurde im Oktober 2016 nach monatelangen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet. Es war eines der ersten Geschäfte, das Apples neues Design-Ethos für den Einzelhandel präsentierte und fast überall Bäume und Castagna-Stein zeigt. In enger Zusammenarbeit mit Foster + Partners reinigte und konservierte Apple die denkmalgeschützte Außenfassade des Gebäudes aus Portlandstein, Carrara-Marmor und handgeschnittenen venezianischen Smalti-Glasfliesen, um sicherzustellen, dass das Gebäude im Besitz des Crown Estate im Einklang mit dem Rest der Straße blieb.

Apple Krntner Strae, Wien

Das erste österreichische Geschäft des Unternehmens wurde im Februar 2018 eröffnet und befindet sich zwischen dem Stephansdom und der Wiener Staatsoper. Es wurde unter Berücksichtigung des ursprünglichen historischen Gebäudes entworfen und verfügt über zwei Ebenen, einen Eckeingang und wieder eingebaute freiliegende Säulen mit großen Fensteröffnungen.

Apple Schildergasse, Kln

Die Apple Schildergasse in Köln ist das erste Geschäft in Deutschland, das über das neueste Store-Design von Apple verfügt, das langsam auf der ganzen Welt eingeführt wird. Die doppelt hohe große Halle der Apple Schildergasse in Köln verfügt über eine runde, hängende Glastreppe. Apple wurde im März 2017 eröffnet und hat sogar die historische Fassade restauriert.

Apple Park Besucherzentrum, Cupertino

Das im November 2017 eröffnete Apple Park Visitor Center befindet sich direkt vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Cupertino. Obwohl es nicht so großartig ist wie viele Apple Stores auf der ganzen Welt, ist es dennoch ein voll funktionsfähiges Geschäft und verkauft Apple Park-Mechaniken, die Sie sonst nirgendwo finden werden. Das freitragende Kohlefaserdach des Besucherzentrums scheint zu schweben und wird nur von steinverkleideten Kernen und keinen anderen Stützsäulen zur Unterstützung getragen. Besucher des Geschäfts können den Apple Park über ein 3D-Modell des Campus erkunden, das durch Augmented Reality über ein iPad oder iPhone zum Leben erweckt wurde. Gerne können Sie auch nach oben auf die Dachterrasse gehen und den Blick auf den Hauptcampus genießen. Und ja, es gibt sogar ein "Cafe Macs" -Café, in dem Sie arbeiten können.

Apple Piazza Liberty, Mailand

Direkt neben dem Corso Vittorio Emanuele, einer der beliebtesten Fußgängerzonen Mailands, verfügt dieses Geschäft über einen Glasbrunnen, der sowohl als Eingang zum Geschäft als auch als Kulisse für das große Amphitheater im Freien dient.

Die Piazza ist rund um die Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich und es finden das ganze Jahr über Veranstaltungen statt.

Apple Sanlitun, Peking

Diese neue Version wurde auf der Grundfläche des ursprünglichen Apple Stores in Sanlitun umgebaut und ist doppelt so groß. Sie befindet sich auf dem offenen Platz von Taikoo Li in Sanlitun.

Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage, die den darunter liegenden Laden mit Strom versorgt, der wie alle Apple-Einrichtungen weltweit ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Apple Central World, Bangkok

Apple Central World, der zweitgrößte Einzelhandelsstandort in Thailand.

Das Geschäft befindet sich im Herzen von Ratchaprasong, Bangkoks ikonischer Kreuzung, und verfügt über ein Ganzglas-Design, das unter einem freitragenden Baumkronen-Dach untergebracht ist.

Einmal drinnen, können Kunden über eine Wendeltreppe, die sich um einen Holzkern wickelt, zwischen zwei Ebenen hin- und herfahren (siehe Abbildung). Und wenn Sie fertig sind, können Sie einfach in den angrenzenden Skytrain steigen.

Apple Michigan Avenue, Chicago

Das Geschäft wurde im Oktober 2017 eröffnet und befindet sich am Pioneer Court. Es bietet Blick auf den Chicago River. Das Geschäft ist in Glas gehüllt und versucht nicht, gegen die Landschaft zu kämpfen. Es umfasst das Terrassendesign mit zwei Treppen zu beiden Seiten des Haupteinkaufsbereichs und dem Forum im unteren Stockwerk.

Apple Union Square, San Francisco

Man würde erwarten, dass Apples Heimatstadt Apple Store etwas Besonderes ist, aber anstatt ein älteres Gebäude zu modernisieren, wie es in so vielen seiner Geschäfte in Europa der Fall ist, ist der Union Square Store ein modernes, eigenständiges Gebäude. Das Geschäft wurde im Mai 2016 eröffnet und verfügt über 42 Fuß hohe Schiebetüren an der Vorderseite der Ladenfront, die es den Menschen ermöglichen, ununterbrochen die Post Street und den Union Square zu betreten, um den kunstvollen Platz mit Sitzgelegenheiten und öffentlichem WLAN zu genießen hohe „grüne Wand“ und regelmäßige akustische Darbietungen. Das Geschäft nutzt die kalifornische Sonne und wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben, einschließlich Strom, der durch im Dach des Gebäudes integrierte Photovoltaik-Module erzeugt wird.

Apfelmarken Saint-Germain, Paris

Apple Marché Saint-Germain, Apples erstes Geschäft am linken Ufer und drittes in Paris. Das im Dezember 2016 eröffnete Geschäft ist mit Sebastopol Saint Maximin Kalkstein verkleidet. Die Website stammt aus dem 14. Jahrhundert, aber Apple ist erst kürzlich eingezogen.

Apple Marina Bay Sands, Singapur

Der im Jahr 2020 eröffnete Apple Marina Bay Sands Store ist vollständig von Wasser umgeben und bietet Besuchern einen uneingeschränkten 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt und ihre spektakuläre Skyline, während sie die neueste Apple-Technologie kaufen.

Laut Apple handelt es sich bei der Kugel um eine einzigartige Ganzglaskuppelstruktur, die vollständig selbsttragend ist und aus 114 Glasstücken mit nur 10 schmalen vertikalen Pfosten für die strukturelle Verbindung besteht. Beeindruckend.

Schreiben von Stuart Miles.