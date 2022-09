Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vor dem iPhone X, das 2017 auf den Markt kam, war das Aufnehmen eines Screenshots auf dem iPhone seit Generationen des Geräts gleich. Man drückte einfach kurz die Power- und die Home-Taste zusammen, und schon wurde ein Screenshot aufgenommen und in der Galerie gespeichert. Bei iPhones mit der Touch ID-Home-Taste ist dies immer noch der Fall.

Etwas anders sieht es bei iPhones aus, die mit Apples Face ID ausgestattet sind und keinen Home-Button haben, darunter das iPhone 11, die iPhone 12-Modelle, die iPhone 13-Modelle und die neuesten iPhone 14-Modelle.

Hier erfährst du, wie du einen Screenshot mit dem iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone 12, den iPhone 13-Modellen und den iPhone 14-Modellen machst.

So machen Sie einen Screenshot auf dem iPhone

Um einen Screenshot auf einem iPhone mit Face ID zu machen, wie dem aktuellen iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, drückst du die Seitentaste und die Lauter-Taste gleichzeitig.

Wenn du beide Tasten gleichzeitig drückst, wird ein Bild des Bildschirms gespeichert und in der unteren linken Ecke eine Vorschau angezeigt. Wenn du es nicht bearbeiten oder markieren möchtest, wischst du es einfach weg oder tust nichts. Dann wird eine Kopie in der Fotos-App unter der Kategorie "Screenshots" sowie in deiner Mediathek gespeichert.

Markieren

Wenn Sie den Screenshot aufgenommen haben, ihn aber noch bearbeiten oder markieren möchten, können Sie auf das Vorschaubild unten links auf dem Bildschirm tippen.

Hier erhalten Sie eine Reihe von Optionen, darunter das Markierungssymbol oben, mit dem Sie auf dem Screenshot herumkritzeln und verschiedene Anpassungen vornehmen können. Es gibt einen Stift, einen Marker, einen Bleistift, ein Radiergummi, ein Lasso zum Ausschneiden und Optionen für die Farbpalette. Sie können auch das "+"-Symbol drücken, um weitere Werkzeuge wie Text, Signatur, eine Lupe und vordefinierte Formen wie Kreise und Quadrate zu erhalten.

Sie können das Bild auch auf die gewünschte Form zuschneiden, es mit dem Teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke teilen oder die Live-Text-Funktion nutzen, indem Sie auf das Symbol in der unteren rechten Ecke tippen.

Speichern und Weitergeben

Sie können den Screenshot jederzeit speichern oder löschen, indem Sie oben links auf dem Bildschirm auf "Fertig" klicken. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Screenshot in Fotos zu speichern oder zu löschen.

Wenn Sie den Screenshot mit einer anderen Person teilen oder in Dateien speichern möchten, können Sie auf das Symbol "Teilen" klicken und dann den entsprechenden Dienst auswählen.

Sobald Sie ihn gespeichert oder gesendet haben, können Sie auf "Fertig" klicken und den Screenshot löschen, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

Ein weiterer Tipp?

Wenn Sie einen Screenshot von einer Safari-Seite machen, gibt es einen praktischen kleinen Tipp, den Sie kennen sollten. Wir haben einen separaten Beitrag darüber, den Sie hier lesen können. Aber kurz gesagt: Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen Screenshot einer ganzen Seite zu erstellen, ohne zu scrollen:

Öffnen Sie die Safari-Webseite, von der Sie einen Screenshot machen möchten > Halten Sie die Seitentaste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt > Tippen Sie auf die Screenshot-Vorschau in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms > Tippen Sie auf die Registerkarte "Ganze Seite" > Tippen Sie oben links auf "Fertig" > Drücken Sie auf "PDF in Dateien speichern" > Wählen Sie aus, wo Sie speichern möchten, und drücken Sie auf "Speichern".

