Apple iPhone 12 Event: Wie man zuschaut und was man erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Unternehmen wird wahrscheinlich während des Live-Streaming-Events das nächste iPhone vorstellen, das vermutlich iPhone 12 heißt. Normalerweise kündigt Apple im September sein neuestes Smartphone an. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie geht es dieses Jahr jedoch etwas später als normal zu. Berichten zufolge sollen wir im vergangenen Sommer damit rechnen, dass das nächste iPhone spät ankommt. Dann, im September, stellte Apple nur neue Apple Watches und iPad vor, ohne ein Wort auf dem iPhone 12.

Aber jetzt, wie versprochen, sind neue Einladungen zu Veranstaltungen gelandet .

Apples Veranstaltung findet am Dienstag, den 13. Oktober 2020 um 10 Uhr PDT statt - Ortszeit für Cupertino. Hier sind die verschiedenen regionalen Zeiten:

US West: 10 Uhr PDT

10 Uhr PDT US-Ost: 13 Uhr EDT

13 Uhr EDT Großbritannien: 18 Uhr MEZ

18 Uhr MEZ Mitteleuropa: 19 Uhr MESZ

19 Uhr MESZ China (Peking): 1 Uhr morgens CST (16. September)

1 Uhr morgens CST (16. September) Japan: 2 Uhr morgens JST (16. September)

2 Uhr morgens JST (16. September) Australien (Sydney): 3 Uhr morgens AEST (16. September)

Sie können das Ereignis wahrscheinlich hier ansehen, da Apple das Ereignis normalerweise auf YouTube streamt. Wir werden es hier hosten, sobald das Video verfügbar ist.

Alternativ können Sie es auf Ihrem Apple TV über die Apple Events App aus dem App Store für Apple TV ansehen oder über AirPlay von Ihrem iOS-Gerät streamen. Stellen Sie einfach sicher, dass es sich um ein Apple TV der zweiten Generation mit der neuesten Apple TV-Software oder tvOS handelt.

Der Star der Show wird natürlich das iPhone 12 sein.

Apples nächstes Handy sollte eigentlich aus vier verschiedenen Handys bestehen, die jeweils neue quadratische Kanten haben und 5G unterstützen. Sie können einen Größenbereich zwischen 5,4 Zoll und 6,7 Zoll erwarten. Das Unternehmen könnte auch eine Reihe anderer Produkte vorstellen , darunter Over-Ear-AirPods , einen günstigeren HomePod und AirTags.

Die jährliche Aktualisierung des iPhone ist eines der größten technischen Ereignisse: Es ist das Telefon, das viele besitzen möchten, das Trends setzt und das Telefon, das alle anderen besser suchen. Anscheinend könnten wir dieses Jahr sogar mehrere iPhone 12-Modelle bekommen, und alle werden 5G haben. Es wird berichtet, dass sie auch ein neues Design haben. Einige Renderer zeigen eckigere Kanten, die eher dem iPhone 4 oder 5 ähneln, als die abgerundeten Kanten, die wir seit dem iPhone 6 gewohnt sind.

Bisher deuten die neuesten Gerüchte auf ein 5,4-Zoll-Modell, ein 6,1-Zoll-Modell und ein 6,7-Zoll-Modell hin (anstelle der derzeit erhältlichen 5,8-Zoll-, 6,1-Zoll- und 6,5-Zoll-Modelle). Möglicherweise gibt es zwei Versionen des 6,1-Zoll-Mobilteils - eine als Standard-iPhone 12 und eine als iPhone 12 Pro.

Das 5,4-Zoll-Modell soll das iPhone 12 Mini sein.

Es gibt einen kleinen Berg von Beweisen dafür, dass Apple einen drahtlosen High-End- Over-Ear-Kopfhörer entwickelt , der in Kürze veröffentlicht wird.

Die Over-Ear-Kopfhörer sind keine Beats-Kopfhörer . Stattdessen werden sie von Apple geführt und können als AirPods X oder AirPods Studio bezeichnet werden. Es ist iOS 14-Code durchgesickert, Berichte von bekannten Apple-Beobachtern und sogar eine Zielliste, die alle darauf hinweist, dass diese Kopfhörer echt sind und bald kommen. Zuletzt hat Apple Berichten zufolge alle seine Geschäfte angewiesen, keine Kopfhörer von Drittanbietern mehr zu führen. Vielleicht ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass Apple plant, das AirPods-Angebot zu erweitern.

Ein kleinerer, billigerer HomePod-Lautsprecher wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 eintreffen. Es wird gemunkelt, dass er dem vorhandenen HomePod ähnelt, aber er wird klein oder etwa halb so groß sein. Der HomePod klingt fantastisch, aber eine verbreitete Kritik ist, dass die Implementierung von Siri ein wenig zu wünschen übrig lässt und weitaus teurer als die Konkurrenz ist. Apple wird sicherlich einen HomePod der zweiten Generation produzieren müssen, um mit seinen Konkurrenten mithalten zu können, und es scheint, dass die Zeit endlich da sein könnte.

Die Verkäufe von Amazon Echo und Google Home- Geräten zeigen, dass es immer noch einen riesigen Markt für intelligente Lautsprecher gibt. Laut Strategy Analytics eroberte Apple 2019 4,7% des Marktes für intelligente Lautsprecher und lieferte vor Weihnachten rund 2,6 Millionen Einheiten aus. Im Gegensatz dazu hat Amazon rund 26%.

Apple arbeitet angeblich an neuen Produkten, die es mit Tile aufnehmen können , einem beliebten Hardware-Tracker, der an Objekten befestigt wird, um sie über Bluetooth oder Crowdsourcing zu lokalisieren. In ähnlicher Weise ermöglichen Apples Tracker, die als AirTags bezeichnet werden, Benutzern das Auffinden verlorener oder gestohlener Gegenstände. Über die Existenz dieser Geräte wurde seit letztem Jahr von den Medien und Leckagen ausführlich berichtet. Es wird erwartet, dass sie wie kreisförmige Discs aussehen und über die Ultra-Breitband-Technologie von Apple verfügen.

Sie werden wahrscheinlich die standardmäßige iOS Find My-App zusammen mit Crowdsourcing verwenden, um Ihre Geräte selbst in einem Raum genau zu lokalisieren.

Nun, es könnte noch ein paar andere Überraschungen geben, vielleicht sogar den ersten ARM-basierten Mac. Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite und versuchen Sie es am Veranstaltungstag erneut, um mehr zu erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.