Apple iPhone-Verlauf: Sehen Sie, wie sehr sich das iPhone geändert hat

(Pocket-lint) - Seit dem ersten Apple iPhone ist über ein Jahrzehnt vergangen . Ja wirklich.

Das Apple iPhone wurde erstmals am 29. Juni 2007 in den Handel gebracht, etwa fünf Monate nachdem es ursprünglich am 9. Januar 2007 angekündigt worden war. Der damalige CEO des Unternehmens, Steve Jobs, präsentierte das neue Smartphone einem vollbesetzten Publikum, darunter Pocket-lint: "This ist der Tag, auf den ich die letzten zwei Jahre gewartet habe ", sagte er während der Grundsatzrede auf der MacWorld 2007, bevor er Jony Ive zum ersten Mal am Telefon anrief .

Schwer vorstellbar, aber die erste Iteration des iPhone hatte nicht eine Reihe von Funktionen, die wir heute für selbstverständlich halten, wie Kopieren und Einfügen, 3G und definitiv nicht 5G oder sogar Apps. Sie können es auch nur über iTunes auf dem Desktop synchronisieren.

Seit 2007 hat Apple das Design des iPhone mehrmals angepasst und geändert und das Metalldesign für ein Kunststoffdesign mit dem iPhone 3G und 3GS verworfen , bevor es für das iPhone 4 auf Glas umgestellt wurde . Mit dem iPhone 5 war es wieder auf Metall, bevor Glas für die iPhone 8- Modelle, das iPhone X und die iPhone XS- Modelle sein Comeback feierte . Im Jahr 2020 haben wir jetzt iPhones mit 5G, aktualisierte Kameras und vieles mehr.

Das iPhone ist der Kritik über die Jahre nicht entgangen - es gab "Bendgate", "Antennagate" und sogar die Behauptung einiger, dass ihr Bart im Gehäuse gefangen war, aber es ist immer noch eine großartige Erfolgsgeschichte. So hat sich das iPhone im Laufe seines Lebens entwickelt.

Ein 3,5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 480 × 320 für 163ppi und einem 412-MHz-ARM-Prozessor. Hier fing alles für das iPhone an. In vielerlei Hinsicht war es nicht der erste, aber es war sicherlich der wichtigste Smartphone-Start.

Würden wir uns für einen 2-Jahres-Kontakt anmelden? Es ist eine schwierige Frage.

Das iPhone ist ein großartiges Mobilteil, aber es ist auch ein Mobilteil, das mehrere Nachteile hat. Wir werden ihm Bestnoten geben, aber bevor Sie sich anmelden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich der vielen Einschränkungen bewusst sind.

Weitgehend identisch mit dem ursprünglichen iPhone, jedoch mit schlankerer metallischer Außenkante und zusätzlicher 3G-Konnektivität. Beachten Sie auch das Erscheinungsbild des App Store-Symbols. Die Umstellung auf zentralisierte App Stores veränderte die Art und Weise, wie wir unsere Telefone verwendeten.

Ich liebe es oder hasse es, es ist nicht zu leugnen, dass Apple die Messlatte auf der Vorderseite der Benutzeroberfläche höher gelegt hat. Es ist vielleicht nicht die technische Spezifikation im Vergleich zu HTC Diamond , aber aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit für den Verbraucher ist es schwer zu übertreffen. Für den BlackBerry-Benutzer, der eine Übertragung anstrebt, fehlt die Suche, das Lesen von "Alles lesen" und das Ausschneiden und Einfügen.

Trotz der schlechten Stimmung ist es ein Daumen hoch von uns, aber wenn Sie ein altes iPhone haben und sich nicht um 3G oder GPS kümmern, bedeutet das iPhone 2.0-Software-Update, dass das "Buzz" -Telefon des Augenblicks alles andere als gut ist praktisch schon in der Tasche.

Ähnlich wie das 3G im Design, jedoch mit einer schnelleren 600-MHz-ARM-A8-CPU, doppeltem RAM bei 256 GB und einer fingerabdruckresistenten Bildschirmbeschichtung. Hier ging es darum, die Erfahrung zu verfeinern, um Geschwindigkeit zu erreichen, und Dinge wie einen digitalen Kompass und eine Videoaufnahme hinzuzufügen.

Es gibt so viele Dinge, die hier gut funktionieren und die Verwendung des iPhone 3GS zu einem Vergnügen machen: Die Texteingabe ist schnell und reaktionsschnell; Die neuen MMS-Funktionen bringen es auf den neuesten Stand. E-Mails, Kalender und Kontakte werden gut verarbeitet. Surfen ist gut und schnell; und der Bildschirm ist scharf und hell (aber nicht der beste). Die neuen Funktionen wie Kompass und Sprachsteuerung erleichtern die Bedienung.

Es bietet vielleicht eine der besten Erfahrungen, die die Mobiltelefonie zu bieten hat, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen, sodass wir uns alle auf zukünftige Updates mit demselben spürbaren Gefühl der Aufregung freuen können.

Hier haben Design und Leistung mit einem 3,5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 960 x 480 und der Einführung des Retina-Displays wirklich zugelegt. Das abgeflachte Glasdesign ist jetzt ziemlich ikonisch und es wurde eine Frontkamera mit FaceTime eingeführt.

Das iPhone 4 ist nicht nur eine neue Hardware. Es ist das nächste Fahrzeug für die Welt von iOS 4 und den App Store. Diese Hardwareänderungen sind jedoch zu begrüßen. Die Integration eines Bildschirms mit höheren Spezifikationen ist der wichtigste Schritt in Kombination mit einem schnelleren Prozessor. Dies bedeutet, dass HD-Inhalte von der neuen 5-Megapixel-Kamera erfasst und wiedergegeben werden können.

Ist das iPhone perfekt? Natürlich nicht. Die Erfahrung wird von Apple sehr gut verwaltet und viele lieben diese Intuitivität. Viele werden jedoch die Einschränkungen, die Sie finden, verabscheuen. Das Design sieht zwar gut aus, ist aber nicht das bequemste Telefon zum Halten oder Verwenden, und die Empfangsprobleme führen zu einer langen Geschichte von Unbehagen beim tatsächlichen Telefonieren.

Apple hat mit dem iPhone 4 gespielt, von dem wir erwarten, dass es in den nächsten Jahren sein Mobilteil sein wird. Andere Hersteller werden in Form von Sachleistungen reagieren, aber die Stärke des Apple-Ökosystems zu erlangen, ist keine leichte Aufgabe. Es gibt zwar Platz, um das iPhone zu verbessern, aber Sie haben nicht unbedingt das Gefühl, etwas zu verpassen. Was Sie haben, ist ein Gerät, das eine hervorragende Multimedia-Plattform darstellt und für eine neue Generation von Entfaltungsmöglichkeiten offen ist.

Ähnlich wie beim iPhone 4, jedoch mit mehr Geschwindigkeit und der Einführung von Siri als persönlichem Assistenten . Das iPhone 4S wurde am 4. Oktober 2011 von CEO Tim Cook angekündigt. Steve Jobs starb am folgenden Tag am 5. Oktober.

Das iPhone 4S ist in jeder Hinsicht ein Smartphone, und zwar ein ausgezeichnetes. Der Funktionsumfang und das gesamte Ökosystem, in dem es lebt, machen es immer noch zu einem der besten Telefone auf dem Markt. Apple hat hervorragende Arbeit geleistet, indem es Dinge wie den App Store vorangetrieben und Funktionen integriert hat, die eine breitere Akzeptanz finden, wie beispielsweise AirPlay , das drahtlose Streaming-System.

Der Bildschirm könnte größer sein; Die Akkulaufzeit sollte länger sein. iOS könnte noch verbessert werden; es gibt kein NFC; und Flash-Unterstützung oder Optionen für die Speichererweiterung. Aber Sie müssen entscheiden, ob diese Dinge für Sie wichtig sind. Wenn ja, haben Sie jetzt anderswo viele Möglichkeiten. Für uns hat das iPhone 4S das Gefühl, auf die Konkurrenz reagiert zu haben.

Es hat ein besseres Benachrichtigungssystem und neue Funktionen angepasst, aber in vielerlei Hinsicht haben wir das Gefühl, dass es einige der schönen Dinge über Android übernommen hat. Für einige könnte die Sorge sein, dass es auch das Batteriemanagementproblem von Android angepasst hat. Das iPhone 4S ist wahrscheinlich genau das, wonach manche Leute suchen. Für andere könnte die Aufregung in anderen Smartphone-Quartieren durchaus ins Auge fallen.

Ein weiterer Sprung für Apple: Ein größeres 4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1136 x 640 bringt eine Änderung des Aspekts für das iPhone mit sich. Außerdem wurde ein neuer Anschluss eingeführt, Lightning.

Was Apple mit dem iPhone 5 geschaffen hat, ist ein extrem poliertes Smartphone, das Anklang findet. Es ist unglaublich gut gebaut, einfach zu bedienen, verfügt über einen schönen Bildschirm und ist mit genügend Geschwindigkeit und Leistung ausgestattet, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen. Die Hardware ist einfach umwerfend. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel in eine so kleine Schachtel gesteckt wird. In Bezug auf die Software ist die Geschichte nicht so geschnitten und getrocknet.

Während die Hardware und das Design hier auf dem neuesten Stand sind, spielt die Software es sicherer als wir möchten. Für diejenigen unter Ihnen, die das Apple-Ökosystem bereits für Samsung oder HTC verlassen haben, wird das iPhone 5 Sie wahrscheinlich nicht zurückziehen. Sie werden vielleicht über den Aufbau und das Design staunen, aber Apple hat mit dem iPhone 5 ein Smartphone entwickelt, das für Sie zu sicher ist: Sie werden sich zu verwöhnt fühlen.

Stattdessen hat Apple ein Telefon entwickelt, auf das die Millionen aktueller iPhone-Benutzer aktualisieren möchten. iPhone-Besitzer werden es lieben, all diese neuen Funktionen genießen und all die harte Arbeit, das Design und die Technik schätzen, die in sie gesteckt wurden. Das iPhone 5 ist ein Telefon, mit dem Sie sich sicher fühlen. Ein Telefon, das Sie genau kennen, sobald Sie es aus der Verpackung nehmen, und das ist perfekt für viele. Es ist ein Telefon, das Ihnen in der Tat sehr gute Dienste leistet, bis Sie anfangen, sich nach dem iPhone 6 zu sehnen.

Grundsätzlich das gleiche wie beim iPhone 5, jedoch mit Kunststoffgehäuse. Beim iPhone 5C ging es um Farbe und Spaß, mit einer Reihe von Hüllen für kontrastreiche Designs.

Das iPhone 5C ist ein schönes Telefon, das solide in seiner Leistung und spielerisch in seiner Herangehensweise ist. Die Kombination des farbenfrohen Äußeren passt wunderbar zum neuesten iOS 7-Betriebssystem. Als Upgrade auf das iPhone 4S ist das 5C eine perfekte Option und aktualisiert das iPhone 5 auf eine Weise, die viel mehr Spaß macht als das iPhone 5 jemals war.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass der 5C nur ein Anstrich auf einem einjährigen Gerät ist, ein Nicht-Upgrade auf das iPhone 5. Einige werden dies als regressives, tretendes Wasser ansehen. Aber irgendwie funktioniert das in der heutigen Welt immer noch. Die Auswahl an Apps, Kamerafunktionen und der unkomplizierte Ansatz des Telefons bedeuten immer noch, dass es sich für die richtigen Benutzer gegen die HTC One Mini- Geräte dieser Welt behaupten kann.

Dies ist ein Telefon, das speziell für iPhone 4S-Kunden entwickelt wurde, die sich kein iPhone 5S leisten können und nicht zu einer anderen Marke wechseln möchten. Das iPhone 5C ist kein Flaggschiff - Apples iPhone 5S ist dafür - und behebt auch keine der nervigen Probleme, die Sie vielleicht mit Ihrem aktuellen iPhone zu spüren bekommen, aber wenn Sie bei Apple bleiben möchten, dies aber nicht rechtfertigen können die 5S und ihr Preis, dann diese farbenfrohe Option, wenn für Sie. Trotz anfänglicher Vorbehalte lieben wir das iPhone 5C - es ist farbenfroh, fröhlich, fähig und funktioniert einfach.

Das iPhone 5S hielt am Design des iPhone 5 fest, ließ die Home-Taste fallen und führte die Touch ID ein, mit der das Telefon entsperrt und Einkäufe im App Store authentifiziert werden können.

Das iPhone 5S erfüllt das vorherbestimmte Schicksal aller Apple "S" -Geräte - es ist dasjenige, das normalerweise von der Baying-Menge als "meh" erfüllt wird. Aber je mehr wir damit gespielt haben, desto mehr haben wir es verwendet und desto klarer ist, dass Apple hier enorme Verbesserungen vorgenommen hat. In vielerlei Hinsicht hat Apple ein Telefon für morgen veröffentlicht. Das ist schwer zu verkaufen, aber es ist auch der aufregende Teil.

Der Touch ID-Scanner ist noch nicht vollständig realisiert, ebenso wie die A7- und M7-Prozessoren und die 64-Bit-Unterstützung. Aber das Potenzial für diese Kraft ist riesig - sie hat mehr Grunzen als ihre nahen Konkurrenten und das macht sie besonders aufregend. Wir haben jedoch immer noch eine Einkaufsliste mit Wünschen. Zum einen möchten wir einen größeren Bildschirm mit höherer Auflösung. Es gibt immer noch kein NFC und die Software bewegt das 5S, obwohl es sauberer aussieht, nicht wirklich zu weit von der Position des iPhone 5 entfernt.

Wenn Sie ein Telefon suchen, das einfach funktioniert, ist das iPhone 5S jedoch ein sehr guter Ausgangspunkt. Apple hat es mühelos aussehen lassen, was keine einfache Aufgabe ist, und dabei - indem es fast zu einfach aussieht - können Sie manchmal die Schönheit und Kraft in Ihrer Hand vermissen. Es ist atemberaubend zu bedienen, es gibt jede Menge Power, es gibt keine Spielereien und eine Anspielung auf die Zukunft. Es sind diese einfachen Elemente, die das iPhone 5S für uns zu einem der besten Telefone auf dem Markt machen. Daran gibt es viel zu bewundern.

Mit iOS 8 und der neuen Bildschirmgröße im iPhone 6 hat Apple so gut wie alle Ausreden beseitigt, nicht von älteren Geräten zu aktualisieren, und das iPhone 6 zu einem Telefon gemacht, das für Benutzer anderer Plattformen schwer zu ignorieren ist. Natürlich fehlt noch viel: Sie erhalten nicht das Display mit der höchsten Auflösung, es gibt kein kabelloses Laden, keinen austauschbaren Akku, keine Wasserdichtigkeit und keine microSD-Karte.

Es gibt auch keinen echten NFC über Apple Pay hinaus und kein weit offenes Betriebssystem, das alle unabhängig davon verwenden können. Aber viele werden es nicht interessieren. Die App-Auswahl von Apple ist hervorragend, das 128-GB-Speicherkontingent reicht aus (solange Sie es sich leisten können), und brauchen wir wirklich NFC-Pairing? Wenn Sie das zu einem unglaublich ausgefeilten Betriebssystem in iOS 8 hinzufügen, erhalten Sie ein Telefon, das LKW-Ladungen verkauft.

Für Benutzer von iPhone 5 oder 5S, die ein Upgrade wünschen, ist die Entscheidung ein Kinderspiel: Das iPhone 6 ist früheren Geräten in allen Aspekten überlegen und bietet ein besseres Design, ein besseres Display und ein rundum besseres Erlebnis. Die Verarbeitungsqualität des iPhone 6 ist exquisit, sodass Sie eine wirklich schwierige Entscheidung treffen müssen: ob Sie sich für das iPhone 6 oder das viel größere iPhone 6 Plus entscheiden . Unabhängig davon, für welches Sie sich entscheiden, ist dies das bisher beste iPhone.

Das iPhone 6 Plus ist sicherlich eines für Power-User und sicherlich eines für diejenigen, die ein Großbild-Erlebnis suchen. Aber mit einem größeren Akku und einem größeren Display kommt ein Gerät, das für viele insgesamt einfach zu groß sein wird. Da wir in der letzten Woche sowohl das iPhone 6 als auch das iPhone 6 Plus verwendet haben, sind wir immer wieder auf das iPhone 6 Plus zurückgekommen, um jedes Mal auf das iPhone 6 zurückzukehren.

Es kommt wirklich darauf an, wie Sie Ihr Telefon verwenden möchten. Wenn Sie sich normalerweise hinsetzen oder sich einen Moment Zeit nehmen, um etwas zu überprüfen, ist der 6 Plus perfekt. Wenn Sie eher unterwegs sind und E-Mails abrufen, während Sie mit einem Regenschirm ringen, vermuten wir, dass Sie mit dem normalen iPhone 6 besser abschneiden.

Im Vergleich zur Konkurrenz ist die Samsung Galaxy Note-Reihe eine ganz andere Sache. Das Note mit seinem S Pen-Stift ist sehr gut darin, was es tut, und Apple versucht nicht, diesen Ansatz in Angriff zu nehmen, auch wenn dies in irgendeiner Weise der Fall sein sollte. Das iPhone 6 Plus ist etwas anderes, von dem einige sagen, dass es verwirrt ist und andere es nicht verstehen. Aber für diese Nische, die alles von Apple und auf dem großen Bildschirm haben möchte, ist das iPhone 6 Plus genau das Richtige für sie.

Keine Änderung des visuellen Designs gegenüber dem iPhone 6, sondern ein Upgrade auf das verwendete Aluminium, um es stärker zu machen, zusammen mit Änderungen der Leistung und Akkulaufzeit sowie erweiterten Funktionen wie 3D Touch und 4K-Videoaufnahme. Es hielt an der 4,7-Zoll-Auflösung von 1334 x 750 Pixel fest und war im Apple A9-Chip verpackt.

Ein iPhone S-Aktualisierungsjahr bedeutet normalerweise ein paar neue Funktionen, die die meisten Menschen nutzen oder verlassen können, aber das iPhone 6S ist seit langem das aufregendste S-Modell. Es widerspricht dem üblichen Trend und liefert ein Telefon, das sowohl neuen als auch alten iPhone-Nutzern viel bietet. In der Praxis hat sich das Touch 3D-Element als Spielerei erwiesen, ohne die wir leicht leben könnten.

Verbesserte Akkulaufzeit, verbesserte Kameras und eine gute Bedienbarkeit von iOS 10 machen das iPhone 6S großartig, auch wenn die Bildschirmauflösung immer noch hinter der aktuellen Flaggschiff-Kurve liegt. Das Hinzufügen von Live-Fotos, 4K-Videos und eingebautem Hey Siri ist vielleicht weniger wichtig für alle, aber sie sind die Art von lustigen Funktionen, die die Leute wollen und die Apple gut liefert.

Die größere Version des 6S bot ebenfalls ein stärkeres Gehäuse, um das Bendgate abzuwehren, während das Display bei 5,5 Zoll mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel stand und vom A9-Chip angetrieben wurde.

Genau wie das Original ist das Apple iPhone 6S Plus das große Apple-Handy für Benutzer, die zwei Hände verwenden und sich nicht um das Gewicht oder den Platz kümmern, der erforderlich ist, um eine in die Tasche zu stecken. Obwohl die meisten S-Upgrades kleinere Verbesserungen mit sich bringen, sieht das iPhone 6S Plus bemerkenswerte Vorteile von 3D Touch. Egal, ob Sie auf diesem großen Bildschirm schreiben oder auf eine schnellere und schnellere Interaktion mit iOS 9 als zuvor drücken möchten, es ist das S-Modell, das sich dem jährlichen Trend widersetzt.

In anderen Bereichen zahlt es sich sogar noch mehr aus, wenn Sie größer werden: Sie erhalten einen schönen großen, fast Tablet-ähnlichen Bildschirm (obwohl die Quad-HD-Auflösung immer noch nicht dem Flaggschiff entspricht). eine fantastische Kamera mit optischer Bildstabilisierung (die dem Standard 6S fehlt); und eine Akkulaufzeit, die weit über einen Tag hinaus hält. Für einige werden dieselben Faktoren jedoch durch die schiere Größe des Geräts zunichte gemacht. Das 6S Plus ist ein schönes Smartphone, aber es ist auch ein großes und schweres.

Das iPhone SE ist ein großartiges Smartphone, das viel Leistung in einem kleinen Paket bietet. Es wurde entwickelt, um diejenigen anzusprechen, die sich nicht mit den typischen großen Flaggschiff-Telefonen von heute beschäftigen. Wenn Sie ein Upgrade vom iPhone 5S oder iPhone 5 durchführen und kein größeres Telefon möchten, ist das SE ein Kinderspiel. Es ist in jeder Hinsicht schneller und liefert ein Telefon, das sich vertraut anfühlt, aber die Waren auf dem heutigen Top-Level liefert.

Während iPhone 6S-Benutzer bei der SE wahrscheinlich die Nase hochdrehen, haben wir während unserer Überprüfungszeit die befreiende Dinkiness der SE wirklich genossen, besonders wenn wir unterwegs sind. Vielleicht ist es eine radikale Idee, aber wir können leicht sehen, dass einige wohlhabendere iPhone 6S- und Plus-Benutzer in der iPhone SE als Wochenende oder laufendes Telefon Anklang finden.

Apple hat das iPhone 7 nicht grundlegend überarbeitet, obwohl die Einführung von Jet Black für Aufsehen sorgte, ebenso wie die Entwicklung von (Produkt-) Rot. Das iPhone 7 wird vom A10-Chip angetrieben und ist wasserdicht, während die Bildschirmgröße und -auflösung unverändert bleiben.

Das iPhone 7 ist nicht die Überholung, die Apple uns normalerweise alle zwei Jahre vorlegt, aber hier gibt es genug, um die Upgrades vom iPhone 6 zufrieden zu stellen. Auf den ersten Blick ist es jedoch vielleicht nicht das Telefon, das iPhone 6S-Fans anzieht, die sich möglicherweise darüber aufregen, dass ihr Telefon jetzt alt ist und ersetzt werden muss - denn das iPhone 7 könnte fast als "S" -Version des iPhone angesehen werden 6S.

Das Entfernen der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse kann kurzzeitig umstritten bleiben, während die seltsam aussehenden AirPods (£ 159) ebenfalls einige Augenbrauen hochgezogen haben. Aber dieser größte Änderungspunkt wird die meisten Benutzer nicht so sehr beeinflussen, wie es sich anhört. Letztendlich sind es die anderen, subtileren Änderungen des iPhone 7 - die neue Home-Taste und die glänzenden / mattschwarzen Oberflächen mit besser versteckten Antennen -, die zur Verfeinerung beitragen, ohne das Regelwerk zu zerreißen und erneut zu beginnen. Es sind auch diese Technologien, die weiterhin sicherstellen, dass das iPhone 7 ein hochmodernes Smartphone ist.

Diese größere Version des Telefons markierte seine Ankunft mit etwas, was Apple zuvor noch nicht getan hatte: Mit der Einführung der Doppelkamera auf der Rückseite stellte sie einen großen Unterschied in den Funktionen dar. Während der Rest des Telefons schrittweise vom 6S Plus abweicht und mit dem neuen iPhone 7 zusammenarbeitet, ist die Doppelkamera völlig neu und bietet Bokeh-Porträt und 2-fach optischen Zoom für hochwertige Nahaufnahmen.

Das Plus verfügt mit Sicherheit über die meisten neuen Funktionen - und ist damit das wertvollere Upgrade entweder vom iPhone 6 Plus oder vom iPhone 6S Plus. Das Kerndesign des iPhone 7 Plus ist jedoch keine Überarbeitung, sondern eine Verfeinerung mit subtilen Änderungen. Die neue Home-Taste und das glänzende / mattschwarze Finish werden mit besser versteckten Antennen abgeschlossen. Dadurch wird das Design verbessert, ohne das Regelbuch zu zerreißen und von vorne zu beginnen.

Das Fehlen einer Kopfhörerbuchse macht Sie entweder wütend oder bleibt unbemerkt. Die größte Veränderung betrifft die Kameras. Sicher, der Tiefeneffekt ist in Arbeit, aber er muss nicht verwendet werden und beeinträchtigt nicht die allgemeine Exzellenz der Kameras. Letztendlich sind es die resultierenden Bilder, die großartig sind, und der 2-fache optische Zoom wird begrüßt.

Die Bildschirmgröße und Auflösung sind möglicherweise die gleichen wie beim iPhone 7 im iPhone 8, aber Apple hat die True Tone-Technologie hinzugefügt, die Umstellung auf Glas über Metall vorgenommen und die verfügbaren Speicherkapazitäten verdoppelt. Außerdem wurden drahtlose Ladefunktionen hinzugefügt und der Prozessor auf den A11-Chip aktualisiert.

Im Vergleich zum iPhone 7 bietet das iPhone 8 nur minimale Upgrades. Aber im Vergleich zum iPhone 6 / 6S, wow, werden Sie mit dem Sprung nach vorne sehr zufrieden sein - besonders wenn Sie ein vertrautes und kompaktes Telefon suchen. Apple rockt das Boot im iPhone 8 nicht, aber seine Funktionsverbesserungen machen bemerkenswerte Verbesserungen an den richtigen Stellen. Dank der Glasrückseite ist ein kabelloses Laden möglich, während die Leistungssteigerung für AR-Anwendungen und den reibungslosen Betrieb ab iOS 11 genau richtig ist.

Das iPhone X, das daneben gestartet wurde, ist jedoch schwer zu ignorieren. Es hat möglicherweise denselben Prozessor wie das iPhone 8, aber hier enden die Ähnlichkeiten. Wenn Sie also nicht von der Gesichtserkennung Face ID , dem hochauflösenden OLED-Panel mit nahezu rahmenlosem Design oder den zwei Kameras begeistert sind, können Sie mit dem kleineren iPhone 8 bares Geld sparen und sich mit mehr zufrieden geben vertraute Form.

Wie das kleinere Modell bietet das iPhone 8 Plus True Tone-Technologie, kabelloses Laden, einen neuen Prozessor gegenüber dem Vorgänger und doppelt so viel Speicherplatz. Es und das kleinere iPhone 8 waren das letzte Modell, das Touch ID als biometrische Option anbot, wobei das iPhone X den Standard für zukünftige iPhones mit Face ID setzte.

Als Nachfolger des iPhone 7 Plus ist das iPhone 8 Plus eine logische Weiterentwicklung, die eine schnellere Erfahrung in einer neuen und etwas verbesserten Hülle bietet. Drahtloses Laden, verbesserte Kameras und der True Tone-Bildschirm für HDR Netflix-Inhalte sind positive neue Funktionen. Keines davon ist jedoch notwendigerweise eine Drop-Everything-and-Upgrade-Funktion.

Trotz seines 8 Plus-Namens könnte dieses iPhone letztendlich als "7S Plus" angesehen werden. Und mit dem iPhone X sind wir halb überrascht, dass dies nicht die angewandte Namenskonvention war. Und das ist das Problem: Wir können das 8 Plus nicht erwähnen, ohne die Verlockung des iPhone X zu erwähnen. Viele Leute scheinen nicht zu wissen, dass das 8 Plus existiert, und beziehen sich oft auf "das neue iPhone" aus Apples Keynote. Das ist das wahre Gerät der nächsten Stufe, das das diesjährige iPhone-Angebot ändert.

Das iPhone X war das iPhone zum 10-jährigen Jubiläum und markierte die größte Designänderung seit dem Originalgerät aus dem Jahr 2007. Es wurde mit einem OLED-Display, minimalen Einfassungen und Gesichtserkennung für die Gesichtserkennung eingeführt und verzichtete auf eine der bekanntesten Interaktionen des iPhones: das Zuhause Taste.

Apple sagte, dass dieses Telefon das nächste Jahrzehnt des iPhone ankurbeln würde und es nicht falsch war. Alle drei neuen iPhones stehlen das Design des iPhone X. Der Bildschirm ist atemberaubend, das Gerät für diesen Edge-to-Edge-Ansatz kleiner, und die zugrunde liegende Technologie ist mehr als in der Lage, ihn zum Leuchten zu bringen.

Der polierte Edelstahl, das OLED-Display und das allgemeine Erscheinungsbild der Verpackung strahlen Qualität und erstklassige Ästhetik aus. Dies hat sich auch seit über einem Jahr nicht geändert. Die Auswirkungen des iPhone X sind weitreichend: Das iPhone 8 ist im Vergleich zum Design langweilig, auch wenn es immer noch ein sehr leistungsfähiges Telefon ist.

Das iPhone XR befindet sich am Ende der iPhone X-Reihe von 2018 und bietet einen Aluminiumrahmen über Edelstahl, eine Einzelkamera über Dual und ein LCD-Display über OLED. Es brachte viel Leistung, ein großes Display, eine großartige Kamera und Farbe, was es für die meisten zu einem großartigen Kauf machte.

Sicher, das iPhone XR bietet kein Bildschirm- oder Kamera-Setup, das so gut ist wie das der Spitzenklasse, aber das ist das Spiel mit einem günstigeren Mobilteil. Außerdem werden viele mit dem Angebot vollkommen zufrieden sein, zumal es keine Kompromisse bei der Leistung gibt.

Als Upgrade-Option zum Beispiel für das iPhone 7 werden das größere Display des XR, helle Farben und eine beachtliche Leistung ansprechen. Ja, wir haben es versäumt, unseren Hund im Porträtmodus nicht fotografieren zu können, aber wir glauben, dass wir größtenteils ohne diese Funktion leben können.

Das iPhone XS bietet eine gegenüber dem iPhone X verbesserte Kamera, Dual-SIM-Unterstützung, einen A12 Bionic-Chip und eine Speicheroption von 512 GB sowie eine längere Akkulaufzeit und ein neues Gold-Finish. Das Design bleibt jedoch das gleiche wie beim 10-jährigen Jubiläumsmodell.

Wie bei allen iPhone "S" -Modell-Upgrades geht es beim iPhone XS darum, einem Telefon, das bereits sehr gut aussieht, neue Rechenleistung zu verleihen. Das Apple iPhone XS bietet eine schnellere Erfahrung, eine härtere Hülle und eine viel besser verbesserte Kamera, die wirklich beeindruckt. Es bringt das iPhone voran, um ein besseres Gerät zu sein und die Konkurrenz weiterhin zurückzuhalten.

Das iPhone X war in vielerlei Hinsicht ein Durchbruch. Es führte Edelstahl als hochwertiges Karosseriematerial ein und wechselte zu einem Display, das das Frontdesign dominierte, den Home-Button beiseite fegte und Face ID mitbrachte. Es war eine Feier zum 10-jährigen Bestehen des iPhone und in gewisser Weise war es im Vergleich zum iPhone 8 gewagt.

Das iPhone XS Max führte ein Jahr nach dem 10-jährigen Jubiläumsmodell die Option eines größeren Modells des iPhone X ein, mit denselben Verbesserungen wie das iPhone XS, jedoch in einem größeren, teuren und fabelhaften Paket.

Selbst nach mehr als einem Jahr ist das iPhone XS Max kaum zu bemängeln. Es ist flüssig, schnell und mühelos und ein Premium-Paket, das gut in der Hand liegt und sich gut anfühlt.

Natürlich können Sie in der Spezifikationsliste nachsehen, ob "OnePlus 7 Pro hat ein viel besseres Display" oder "Pixel 3 macht bessere Fotos", aber keines dieser Elemente unterscheidet sich so deutlich, dass Sie das Gefühl haben, es zu verpassen. Darüber hinaus bietet das iPhone dank hochwertigem Design, Display, Kamera, Akkulaufzeit und - wir dürfen nicht vergessen - einem sehr starken Ökosystem ein fantastisches Allround-Erlebnis.

Das iPhone 11 folgt dem iPhone XR und ist zwar gleich groß, verfügt jedoch über eine Sekundärkamera auf der Rückseite sowie ein neues Kameragehäuse mit mattierter Oberfläche. Es gibt auch einige tolle neue Farben. Das iPhone 11 verfügt über neue Hardware über dem XR und einige großartige neue Kamerafunktionen dank der Weitwinkelkamera.

Wir haben das Apple iPhone XR geliebt, als es 2018 auf den Markt kam. Es war und ist ein ausgezeichnetes Gerät. Das iPhone 11 baut auf dieser Exzellenz auf.

Das iPhone 11 Pro folgt dem iPhone XS mit einem brandneuen, etwas polarisierenden Kameragehäuse, einer schönen Mattglasoberfläche und zahlreichen Hardware-Upgrades - insbesondere in der Kameraabteilung.

Wenn Sie das iPhone mögen und das Beste, was Apple macht, dann ist das iPhone 11 Pro genau das Richtige für Sie. Es ist stilvoll, mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und beeindruckt Sie mit all den Funktionen, die es bietet.

Das iPhone 11 Pro bietet ein identisches Design wie das iPhone 11 Pro, jedoch in größerem Maßstab, als Nachfolger des iPhone XS Max. Es ist eine 6,5-Zoll-Schönheit - besonders in der nachtgrünen Farbe - und seine Kamerafunktionen sind ausgezeichnet, wobei der Nachtmodus Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen viel besser macht.

Das iPhone 11 Pro Max ist der Spitzenreiter, der große Papa, der Profi der Profis, wenn es um die iPhone-Reihe geht. Im Vergleich zum 2018 iPhone 8 oder dem iPhone XS sind die technischen Daten dieses Geräts Monster und es ist klar, dass Apple alles daran setzt, die Dominanz im Flaggschiff-Bereich beizubehalten.

Das Apple iPhone 12 wurde im September 2020 vorgestellt. Ein Smartphone mit einem 6,1-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display, einem Keramikmaterialrahmen, einem neuen A14-Bionic-Chip sowie verbesserten Kameras.

Der Fokus des iPhone 12 liegt sehr auf 5G - jedes Modell verfügt über 5G-Funktionen, nutzt diese jedoch nur, wenn sie verfügbar sind, um Batterie zu sparen.

Wie das iPhone 11 zuvor bietet das iPhone 12 viele wichtige Dinge, die Sie vom iPhone erwarten: eine anständige Kamera, 5G, ein großartiger Bildschirm, ein schneller Prozessor und lässt viele der "nice to haves" wie 60-fps-Videoaufnahmen aus , ein Teleobjektiv oder der LiDAR-Scanner.

Zu den Premium-Modellen der iPhone 12-Reihe von Apple gehören das 6,1-Zoll-iPhone 12 Pro und das 6,7-Zoll-Pro Max. Jedes dieser Telefone verfügt über ein poliertes Gehäuse aus chirurgischem Edelstahl, Schutzart IP68 , ein Super Retina XDR-Display und natürlich 5G-Funktionen.

Das iPhone 12 Pro wurde mit neuen Funktionen und neuen Software-Verbesserungen weiterentwickelt. Das diesjährige Modell verdoppelt die Fotografie weiter und bringt die Technologie, mit der wir bereits gespielt haben, auf alle Kameras des iPhone 12 Pro und nicht nur auf einige wenige.

Das iPhone 12 Pro tut alles, um dieses Pro-Label zu gewährleisten. Der Bildschirm ist atemberaubend, die Kamerafähigkeit professionell, und wenn Sie ihn verwenden können, sind die Download-Geschwindigkeiten mit 5G schnell.

Und das bedeutet, dass es hier viele Funktionen gibt, die die meisten Benutzer nicht nutzen oder benötigen, aber das ist in Ordnung, dies ist nicht für das Modell für sie, da das iPhone 12 fast die gleiche Erfahrung in einem günstigeren Paket bietet.

Schreiben von Stuart Miles und Britta O'Boyle. Bearbeiten von Adrian Willings.