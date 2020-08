Android 11: Startdatum, Funktionen und alles andere, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android 11 ist jetzt bis zu seiner dritten und letzten öffentlichen Beta-Version verfügbar. Dies bedeutet, dass die nächste Version der Software die offizielle, öffentliche Version sein wird, die auf den Handys der Öffentlichkeit landet.

Derzeit kann es nur für einige Pixel-Telefone heruntergeladen werden. Die Installation ist jedoch viel einfacher als in der Entwicklungsvorschau. Sie müssen nur den Prozess durchlaufen .

Die endgültige Beta ist jetzt verfügbar

Die Veröffentlichung der öffentlichen Version ist für den 8. September geplant

Google hat unwissentlich bekannt gegeben, dass das nächste große Software-Update für Smartphones am 8. September nach monatelangen Tests von Entwicklern und öffentlichen Betas veröffentlicht wird. Die dritte und letzte Version der öffentlichen Beta wurde in der ersten Augustwoche 2020 veröffentlicht.

Der Start fand zunächst auf den folgenden Google Pixel-Handys statt:

Pixel 2 und 2 XL

Pixel 3 und 3 XL

Pixel 3a und 3a XL

Pixel 4 und 4 XL

Sobald die öffentliche Beta gelandet war, starteten andere Hersteller ihre eigenen Beta-Programme. OnePlus und Oppo haben beide Android 11-Beta-Programme für einige ihrer Flaggschiff-Telefone eingeführt.

Speziell für OnePlus ist die 8er-Serie enthalten, während für Oppo Find X2 und Find X2 Pro enthalten sind. Für die Schwestermarke Realme steht der X50 Pro auf dem Programm. Xiaomi kündigte ebenfalls Pläne an, es auf das Mi 10 und Mi 10 Pro zu bringen, während Poco angekündigt hat, dass es auf das F2 Pro kommen wird.

Wenn Sie eine Nachricht über die App für reguläre Nachrichten erhalten, kann eine Benachrichtigung in einer schwebenden Blase auf dem Bildschirm angezeigt werden, ähnlich wie bei den Chat-Köpfen von Facebook Messenger.

Letztendlich wird dies für andere Apps von Drittanbietern verfügbar sein, aber derzeit ist es nur die eine. Um es zu verwenden, drücken Sie einfach lange auf eine Nachrichtenbenachrichtigung und tippen Sie auf "In einer Blase anzeigen". Jetzt erhalten Sie Ihre Blasen.

Von diesem Punkt an - bis Sie die Blase vom Bildschirm entfernen - werden alle neuen Nachrichten als Fenster aus dieser Blase angezeigt. Wir gehen davon aus, dass dieselbe Methode angewendet wird, wenn Entwickler für Apps wie WhatsApp und Telegram die Funktionen in ihren Apps implementieren.

Wenn Sie außerdem eine Nachricht von einem Kontakt erhalten, mit dem Sie häufig chatten möchten, können Sie die Benachrichtigung lange drücken und diese bestimmte Konversation als Priorität markieren. Das bedeutet, dass Sie ihre Benachrichtigungen auch dann erhalten, wenn Ihr Telefon auf "Nicht stören" steht.

Was cool ist, ist, dass Android 11 Benachrichtigungen aufteilt und in relevante Gruppen sortiert, sodass Konversationen - wie die oben genannten SMS-Nachrichten - oben in einem eigenen, leicht lesbaren Abschnitt angezeigt werden, sodass Sie schneller antworten und Ihre Aufgaben fortsetzen können. Teilen Sie sie von den anderen Dingen auf, die Ihnen wahrscheinlich nicht so wichtig sind.

Dann werden andere in Warnbenachrichtigungen und stille Benachrichtigungen unterteilt. Ersteres ist für Systembenachrichtigungen vorgesehen, bei denen möglicherweise etwas im Hintergrund ausgeführt wird. Letzteres gilt für Apps, die viele Warnungen erhalten, die Sie nicht unbedingt ständig sehen oder hören müssen. Social Media und E-Mail passen also gut hierher.

Darüber hinaus wurde die eigentliche visuelle Oberfläche der Benachrichtigungen während der Vorschauphase von Android 11 geändert und weiterentwickelt. Das neueste Update enthält einige zusätzliche Transparenz und Farbverläufe, die es etwas raffinierter machen.

Unter Android 11 ist die Benutzeroberfläche, die angezeigt wird, wenn Sie die Ein- / Aus-Taste an der Seite lange drücken, viel nützlicher. Es zeigt Ihnen nicht nur die üblichen Optionen für Stromversorgung, Neustart und Notfallkontakt, sondern auch den einfachen Zugriff auf GPay- und Smart Home-Steuerelemente, sodass Sie Ihre Smart Home-Produkte schnell ein- oder ausschalten oder ihre Widgets lange drücken können, um sie detaillierter anzupassen Mode.

Jede App, die Medien auf Ihrem Gerät wiedergibt, erstellt in Ihrem Dropdown-Menü für die Schnelleinstellungen ein Widget mit farblich abgestimmtem Hintergrund für das Albumcover. Wir haben es mit Tidal getestet, aber es funktioniert mit so ziemlich jeder Medien-App. Als kleinen Bonus erhalten Sie beim Tippen auf die Wiedergabe- / Pause-Taste eine schöne Wellenanimation.

Darüber hinaus gibt es eine einfachere Möglichkeit, die Medienausgabe umzuschalten, sodass Sie sie auf die Wiedergabe auf dem Gerät umschalten und in Ihren Kopfhörern auf einen Fernseher oder Audio-Streamer übertragen können.

Wenn Sie eine Video-App wie YouTube oder Netflix in Android schließen, wird das Video automatisch in einem kleinen schwebenden Fenster über alles andere gelegt und das Video wird weiter abgespielt. In der Entwicklervorschau von Android 11 hat Google die Option hinzugefügt, die Größe dieses Bild-in-Bild-Fensters zu ändern.

Eine coole neue Funktion, die einige andere Android-Telefone bereits bieten - wie die Telefone der OnePlus 8- und 7T-Serie - ist die einfache Bildschirmaufnahme. Lassen Sie den Schatten für die schnelle Einstellung fallen, und die Option ist genau dort.

Sobald Sie auf die Schnelleinstellungskachel für die Bildschirmaufnahme tippen, werden Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert, zu bestätigen, ob Sie die Aufnahme definitiv starten möchten. Vor dem Start können Sie auswählen, ob Sie Audio über Ihr Mikrofon aufnehmen möchten oder ob Sie das Audio des Geräts direkt aufnehmen möchten.

Nach der Bestätigung wird aufgezeichnet, was Sie gerade auf Ihrem Telefon tun, bevor Sie das Filmmaterial anhalten und speichern. Sie können die Aufnahme auch jederzeit abbrechen.

Wenn Sie Android 11 zum ersten Mal einrichten, werden Sie in einem Popup gefragt, ob Sie das automatisch generierte App-Dock von Google verwenden möchten. Das heißt, anstatt dass Sie die vier oder fünf gewünschten Apps am unteren Rand jedes Startbildschirms auswählen, füllt Google diesen Bereich mit dem, worauf Sie zugreifen möchten. Bisher war es nicht allzu nützlich, aber es wird wahrscheinlich mit der Zeit besser, wenn das Telefon Nutzungsmuster lernt.

Es gibt eine faszinierende Änderung am Bildschirm der letzten Apps in der neuesten Entwicklervorschau, die schnelle App-Vorschläge beseitigt und durch eine Screenshot- / Freigabeoption ersetzt. Außerdem wurden die Karten mit den Miniaturansichten der neuesten Apps vergrößert.

In der vierten Entwicklervorschau hat Google außerdem der unteren Reihe von Symbolen auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Apps eine Schaltfläche "Auswählen" hinzugefügt, um zu verdeutlichen, dass Sie Text oder Bilder manuell von der App-Miniaturkarte auswählen können.

Wenn Sie eine Karte wegwischen, um sie zu schließen oder aus dem Speicher zu löschen, gibt es außerdem eine Rückgängig-Option, mit der Sie sie wieder zurückbringen können, wenn Sie sie versehentlich gewischt haben.

Wenn Sie die Gesten-Navigation von Android aktiviert haben, ersetzt das Wischen vom Rand aus die Schaltfläche "Zurück". In Android 11 können Sie anpassen, wie empfindlich diese Geste sein soll. Dies ist hilfreich, wenn Sie sich in einer App mit eigenen Steuerelementen und Gesten am Bildschirmrand befinden. Sie können die Einstellung sogar individuell für jede Seite des Displays anpassen.

Ähnlich wie bei anderen Android-Herstellern - und auch beim iPhone - wird beim Aufnehmen eines Screenshots in der unteren Ecke des Displays eine kleine Miniaturansicht dieses Screenshots angezeigt. Es hat ein kleines x, um es zu schließen, sowie die Optionen Teilen und Bearbeiten. Das bedeutet, dass oben auf dem Bildschirm keine vollständige Benachrichtigung mehr angezeigt wird.

Der Dunkle Modus wurde zuerst als systemweite Einstellung unter Android 10 angezeigt. Mit Android 11 können Sie ihn planen und automatisieren. Stellen Sie die Uhrzeit ein, die jeden Tag manuell ein- oder ausgeschaltet werden soll, indem Sie die Uhrzeit in den Einstellungen einstellen.

Wie so viele Apps und andere Android-Handys können Sie auch bei Sonnenuntergang einschalten und bei Sonnenaufgang ausschalten.

Einmalige Berechtigungen sind möglicherweise eine der größten datenschutzbasierten Funktionen. Sie können einer App mitteilen, dass sie nur dann auf Ihren Standort zugreifen kann, wenn Sie die App einmal verwenden, anstatt zwischen "ständig", "nur wenn ich sie verwende" oder "nie" wählen zu müssen. Es gibt Ihnen viel mehr Kontrolle.

Eine ziemlich intelligente Eingabehilfenfunktion ist die Möglichkeit, Ihr Telefon mit Ihrer Stimme über den Sprachzugriff von Google zu steuern. Wenn es aktiviert ist, können Sie alles einfach durch Sprechen tun. Wenn Sie also eine App starten möchten, können Sie eine Nachricht verfassen, einen Tweet senden und Ihre Fotos anzeigen. Es weist auch bestimmten Steuerelementen innerhalb der Benutzeroberfläche Nummern zu. Das heißt, wenn zum Beispiel die Zahl 12 über dem X in der Ecke oder die Zahl 1 über der Schaltfläche Löschen steht, können Sie diese Zahlen einfach sagen und diese Befehle werden so ausgeführt, als ob Sie hatte sie auf dem Bildschirm gedrückt.

Schreiben von Cam Bunton.