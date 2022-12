EE Pocket-lint Awards 2022: Bestes Telefon (£250-£500)

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach ein paar relativ ruhigen Jahren auf dem Smartphone-Markt wurde 2022 eine Fülle von Modellen von einer Vielzahl von Herstellern veröffentlicht. Wie immer ist der Mittelklassemarkt ein heiß umkämpfter Bereich mit vielen sehr ähnlichen Geräten, und es braucht etwas Besonderes oder Außergewöhnliches, um in diesem überfüllten Raum herauszustechen.

Die Auswahl im Segment zwischen 250 und 500 Pfund ist so groß, dass es schwierig sein kann, eine Wahl zu treffen. Wir haben mehrere Handys von Xiaomis Untermarken Poco und Redmi gesehen, sowie Samsungs A-Serie, Motorolas Edge 30-Serie, OnePlus' Nord und sogar Marken wie Google und Apple, die mitmischen. Kurz gesagt: Es gab eine Menge Geräte für die EE Pocket-lint Awards 2022 zu sichten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Spannende an diesem Markt ist, dass Technologien, die normalerweise den teuren Flaggschiffen vorbehalten sind, nun auch auf die günstigeren Geräte übergreifen. Sei es superschnelles Aufladen oder erstklassige Kameras.

Bestes £250-£500-Handy des Jahres: Google Pixel 6a

squirrel_widget_12861707

Das Pixel 6a sticht in einem sehr überfüllten Markt hervor, weil Google sich darauf konzentriert, das zentrale Pixel-Erlebnis zu liefern, aber in einem Telefon, das viel weniger kostet und den ganzen Charme des Pixel 6 hat, das vor ihm kam. Das bedeutet, dass es vom Google Tensor-Prozessor angetrieben wird und ein Dual-Kamera-System hat, das von Googles fantastischen Berechnungsalgorithmen angetrieben wird. Das macht es sehr einfach, ein gutes Foto in so ziemlich jeder Situation zu schießen.

Sehr gut bewertet: OnePlus Nord 2T

squirrel_widget_12852527

Wie sein Vorgänger macht auch das OnePlus Nord 2T vieles richtig und liefert das schnelle und reibungslose Erlebnis, das für OnePlus steht. Der Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Software und Flüssigkeit macht dieses Telefon zu einem Vergnügen bei der Nutzung. Dazu kommen eine lange Akkulaufzeit und schnelles Aufladen - und das alles in einem Telefon, das nicht die Welt kostet.

Das Beste vom Rest

Wie wir bereits erwähnt haben, gab es in dieser Kategorie eine Menge Handys, die es zu sortieren galt, und viele von ihnen haben in diesem Jahr Lob verdient. Die Untermarken von Xiaomi - Poco und Redmi - lieferten beide einige schnelle, leistungsstarke Geräte mit großartigen Displays und großen Akkus. Unter ihnen ragten das Poco F4 und das Redmi Note 11 Pro+ 4G heraus. Wir haben auch das erste Telefon von Carl Peis Firma Nothing gesehen. Das Nothing Phone (1) zeichnete sich durch sein kühnes Design mit leuchtenden Glyphen auf der Rückseite aus. Motorola stellte sein Edge 30 vor, das ein atemberaubendes, schlankes Design und eine großartige, leichtgewichtige Software bietet.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Chris Hall.