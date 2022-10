Das Redmi Note 12 Lineup ist vor der Markteinführung geleakt worden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist noch nicht offiziell, aber es sieht so aus, als ob wir uns bald auf drei Versionen des Redmi Note 12 freuen können, basierend auf einem neuen Leck.

Während wir noch keine offizielle Bestätigung von Redmi oder der Muttergesellschaft Xiaomi für die drei Geräte haben, sind alle drei jetzt auf einer E-Commerce-Website vor ihrer offiziellen Enthüllung aufgetaucht. Und obwohl wir noch keine Preise oder ein vollständiges Datenblatt haben, glauben wir zumindest zu wissen, wie das Sortiment aussehen wird und welche Marketingnamen jedes Gerät erhalten wird.

Basierend auf Informationen, die 91mobiles von einer ungenannten E-Commerce-Website abgerufen hat, können wir jetzt davon ausgehen, dass das Lineup drei Geräte umfassen wird: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G und Note 12 Pro+ 5G. Ja, sie werden alle mit 5G-Konnektivität kommen, aber das ist so ziemlich alles, was es dort zu erfahren gibt. Alle drei Modelle haben auch den gleichen Platzhalterpreis angegeben, also können wir dem nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Ein interessanter Leckerbissen ist die Erwähnung einer 210-W-Schnellladegeschwindigkeit, allerdings nur für eines der drei Modelle, die auf derselben Website aufgeführt sind. Ob es sich dabei um ein Versehen handelt oder ob wir erwarten sollten, dass das Note 12 Pro+ 5G schneller geladen werden kann als die anderen Modelle, müssen wir abwarten. Es ist jedoch ein neues Ladegerät aufgeführt, das diese 210W-Geschwindigkeit erreichen kann. 91mobiles geht davon aus, dass 67W das Limit für das Standardmodell sein werden, während das Pro-Modell 120W erreichen wird.

Darüber hinaus erwarten wir eine 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und ein flaches Display mit einer mittigen Lochkamera auf der Vorderseite - mit einer Veröffentlichung im oder um den Oktober.

