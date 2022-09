Bullitt kündigt ein Telefon mit Satellitennachrichten an, das Anfang 2023 auf den Markt kommt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bullitt ist vielleicht keine Marke, mit der Sie vertraut sind, aber das britische Unternehmen stellt seit langem robuste Telefone her, meist unter der Marke CAT.

Während seine Geräte vielleicht nicht die erste Wahl für den typischen Smartphone-Käufer sind, hat das Unternehmen seinen Hut in den Ring der Satellitenkommunikation geworfen und lädt interessierte Kunden auf seiner Website ein, sich für Updates zu registrieren.

-

Das neue Smartphone - das noch keinen Namen trägt - soll im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Wir vermuten, dass der Mobile World Congress 2023 der Ort der Markteinführung sein wird - was auf einen Termin gegen Ende Februar hindeuten würde.

Das Unternehmen hat bestätigt, dass das Telefon nahtlos zwischen Wi-Fi-, Mobilfunk- und Satellitenkommunikation umschalten wird und dass dies die Verwendung eines maßgeschneiderten Chipsets, einer App zur Abwicklung der Nachrichtenübermittlung und einer Infrastruktur an Satellitenbodenstationen erfordert hat.

Das Unternehmen lehnte es ab, zu sagen, um welchen kundenspezifischen Chipsatz es sich handeln könnte, aber wir wissen, dass sowohl Qualcomm als auch MediaTek an der Satellitenkonnektivität arbeiten.

Wir haben kürzlich gesehen, dass Huawei das Mate 50 mit Qualcomm-Hardware in Betrieb genommen hat. Auch das von Bullitt gebaute CAT S62 Pro wird von Qualcomm betrieben, so dass wir davon ausgehen, dass auch dieses zukünftige Gerät mit Qualcomm-Hardware ausgestattet ist.

Bullitt wollte nicht bestätigen, welche(s) Satellitennetzwerk(e) das Telefon nutzen wird, hat aber bestätigt, dass man einen Satellitennachrichten-Abonnementplan benötigt, um den von Bullitt betriebenen Dienst zu nutzen. Für normale Verbindungen kann der Nutzer dann jedes beliebige terrestrische Netz nutzen.

Aber warum sollte man Satelliten-Messaging nutzen? Die Idee ist, tote Punkte zu beseitigen, so dass man mit der Arbeit oder der Familie in Kontakt bleiben kann, wenn man sich in abgelegenen Regionen befindet, in denen es keine terrestrische Mobilfunkverbindung gibt.

Wir erwarten in den kommenden Jahren viele Gespräche über Satellitenkommunikation, und es sieht so aus, als wolle Bullitt an diesen Gesprächen teilhaben.

Schreiben von Chris Hall.