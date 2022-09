Von Satellit zu Mobilfunk: Alles, was Sie über Satellitenkommunikation auf Smartphones wissen müssen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste große Ding in der Mobiltelefonie könnte im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt sein, denn es zeichnet sich eine wachsende Zahl von Optionen für die Satellitenkommunikation (Satellite-to-Cellular) ab.

Die Nutzung von Satelliten für die Verbindung Ihres Smartphones mit dem Netz könnte ein Wendepunkt sein, denn sie bietet die Möglichkeit, Funklöcher auf der ganzen Welt zu beseitigen und sicherzustellen, dass Sie immer in Kontakt bleiben. Wir gehen davon aus, dass es eine ganze Reihe von Begriffen gibt, die mit der neuen Technologie zu tun haben, aber Sie können davon ausgehen, dass Sie von "Satellitenkommunikation" auf der Verbraucherseite oder von "nicht-terrestrischen Netzen (NTN)" in technischeren Inhalten hören werden - und wahrscheinlich auch von einer ganzen Reihe weiterer Begriffe.

-

Die Diskussion über Telefone und Satelliten hat in letzter Zeit zugenommen, angeheizt durch verschiedene Gesprächsstränge.

Erstens haben T-Mobile und SpaceX eine Zusammenarbeit angekündigt, die eine 100-prozentige Abdeckung der USA ermöglichen soll, so dass T-Mobile-Kunden überall Zugang haben - auch an abgelegenen Orten.

Zweitens deutete der Analyst Ming-Chi Kuo an, dass das iPhone 14 die Satellitenkommunikation unterstützen könnte.

Drittens hat Google SVP Hiroshi Lockheimer gerade bestätigt, dass Google die Satellitenkommunikation in der nächsten Version von Android unterstützen wird.

All diese Hinweise deuten darauf hin, dass die Satellitenkommunikation in die vorhandene Smartphone-Hardware integriert werden kann und kein spezielles Gerät erforderlich ist. T-Mobile zum Beispiel sagte, dass viele seiner bestehenden Geräte bereits mit dem geplanten System funktionieren würden, was sich also stark von dem unterscheidet, was derzeit bei Satellitentelefonen üblich ist.

Die 3GPP - die Organisation, die die Entwicklung von Standards für Kommunikationstechnologien überwacht - hat bereits die Genehmigung für 5G NTNs (nicht-terrestrische Netze) erteilt, so dass es koordinierte Anstrengungen zur Entwicklung und Erforschung der Satellitenkommunikation für zukünftige Geräte gibt.

Derzeit beruht Ihr Mobiltelefonnetz auf einer terrestrischen Verbindung. Ihr Telefon stellt über Funkwellen eine Verbindung zu einem Mobilfunkmast oder einer Basisstation her, und dieser Mast ist in der Regel physisch mit der Infrastruktur verbunden, um die Daten dorthin zu senden, wo sie hin müssen. In der Regel stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren Mobilfunkmasten her, so dass Sie von Ort zu Ort eine konstante Abdeckung haben.

An abgelegenen Orten, außerhalb der Reichweite dieser terrestrischen Mobilfunkmasten, gibt es keinen Empfang. Man befindet sich in einem toten Winkel. Dieses Problem kann nur gelöst werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Verbindung zu diesem Ort herzustellen.

Satelliten lösen dieses Problem, indem sie die Notwendigkeit einer terrestrischen Verbindung beseitigen. Wenn Ihr Telefon eine Verbindung zu einem Ort am Himmel herstellen kann, lösen Sie das Problem der fehlenden physischen Infrastruktur am Boden - aber Sie brauchen dann diese Infrastruktur am Himmel.

An diese werden Sie sich über Funkwellen anschließen, um die Satellitenkommunikation zu ermöglichen.

Doch, die gibt es. Als unverzichtbares Accessoire für Hollywood-Helden oder Spezialeinheiten hinter den feindlichen Linien ziert der Anblick eines klobigen Terminals mit einer großen, fetten Antenne schon seit Jahren unsere Bildschirme.

Auch Satellitentelefone sind keine Seltenheit - sie sind zwar im Handel erhältlich, aber in der Regel teuer, für die Arbeit in abgelegenen Gebieten konzipiert und haben nicht wirklich Zeit für Verbraucherfunktionen.

Die Netze werden von einigen bekannten Namen wie Inmarsat, Thuraya oder Iridium bereitgestellt, wobei die Satellitensysteme entweder geostationär (bei den beiden erstgenannten) oder in einer niedrigen Erdumlaufbahn (bei den letzteren) arbeiten.

Der erdnahe Orbit (LEO) ist in letzter Zeit vielleicht vertrauter geworden, weil dort das Starlink-System von SpaceX und das OneWeb-System betrieben werden.

Etwas vertrauter könnte Garmin InReach sein. Dieses nutzt das Iridium-Netzwerk für die Kommunikation und kostet ab 14,95 $ pro Monat, zusammen mit dem Preis von 349 $ für das InReach Mini - aber es ist tatsächlich ein Satellitenkommunikator.

Squirrel_widget_6547184

Wir haben Starlink nicht nur beiläufig erwähnt - Starlink ist bereits für die Bereitstellung des T-Mobile-Dienstes in den USA vorgesehen. Und da Starlink mit seinem Satellitendienst eine weltweite Abdeckung anstrebt, kann man davon ausgehen, dass auch mit anderen Netzbetreibern in anderen Regionen Vereinbarungen getroffen werden könnten, um einen ähnlichen Dienst anzubieten.

Das Netzwerk, das Gerüchten zufolge Apples System betreiben soll, ist Globalstar. Globalstar ist ein US-amerikanisches Satellitenkommunikationsunternehmen mit 24 LEO-Satelliten und bietet bereits eine Reihe von Diensten an.

Wichtig ist, dass es bereits Satelliten in der Umlaufbahn gibt, die die erforderlichen Funktionen bereitstellen können, so dass eine Reihe von verschiedenen Anbietern für diese Dienste in Frage kommen. Vieles wird davon abhängen, was der Satellit mit der vorhandenen Technologie leisten kann, wie die Schnittstellen zur Verbraucherhardware beschaffen sind und wie die kommerziellen Vereinbarungen gestaltet werden können.

Nach Angaben von T-Mobile und SpaceX wird der Schwerpunkt zunächst auf SMS-Nachrichten liegen. In der Anfangsphase wird sich die Konnektivität auf einfachere Formen der Kommunikation konzentrieren, aber sie wird mit der Zeit erweitert werden, bis sie die Art von Sprach- und Datenkonnektivität bietet, die Sie gewohnt sind.

In Wirklichkeit geht es darum, Konnektivität an abgelegenen Orten bereitzustellen, damit die Nutzer in Kontakt bleiben können. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis man realistischerweise erwarten kann, dass man sich in den entlegensten Teil der Wildnis begeben und dort 4K-Videos auf sein Telefon streamen kann.

Wenn Sie das wollen, sollten Sie sich vielleicht besser ein Starlink-Terminal zulegen. Ja, das ist bereits möglich, aber erwarten Sie das nicht gleich am ersten Tag von der Smartphone-Satellitenkommunikation.

Aber wie T-Mobile und SpaceX dargelegt haben, besteht das Ziel darin, vorhandene Hardware zu nutzen, so dass Sie kein spezielles Satellitentelefon kaufen müssen. Das könnte eine schlechte Nachricht für die Anbieter sein, die bereits mit Satellitentelefonen handeln.

T-Mobile hat bereits angekündigt, dass Coverage Above and Beyond bis Ende 2023 in der Betaphase sein wird.

Gerüchte besagen, dass das iPhone von Apple bereits getestet wurde, obwohl es keine Verifizierung gibt, während erwartet wird, dass Huawei das Mate 50 auf den Markt bringen wird, das mit dem BeiDou Navigationssatellitensystem arbeitet und wiederum Notfallnachrichtendienste ermöglicht.

In der Zwischenzeit hat MediaTek die Arbeit mit einem NTN unter Verwendung bestehender 5G-Hardware demonstriert, und andere Namen wie Qualcomm, Ericsson und Thales sind ebenfalls an der Forschung beteiligt, so dass dies alles früher passieren könnte, als man vielleicht denkt.

Laut 3GPP wird erwartet, dass ein Standard bis 2022 formalisiert wird und dass kommerzielle Produkte bis 2024 verfügbar sein werden.

In den nächsten Jahren könnten die Mobiltelefone noch viel mobiler werden.

Schreiben von Chris Hall.