So scannen Sie ein Dokument mit Ihrem Handy

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein gedrucktes Dokument haben und eine digitale Kopie benötigen, ist das kein Problem, denn Sie können Papierdokumente ganz einfach mit Ihrem Handy scannen. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie können mit Ihrem Handy in Sekundenschnelle einen digitalen Scan erstellen, ihn in eine PDF-Datei umwandeln und in der Cloud speichern. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie Sie mit Ihrem Apple iPhone, iPad und sogar iPod Touch ein Dokument scannen und unterschreiben können. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie es mit einem Android-Telefon machen können.

Wie beim Fotografieren mit Ihrem Handy ist auch beim Scannen eine gute Beleuchtung der Schlüssel zu guten Ergebnissen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen schönen, freien Platz für die Aufnahme Ihres Scans haben, vorzugsweise bei gutem natürlichem Licht in der Nähe eines Fensters.

Wir empfehlen, das zu scannende Dokument flach auf einen Tisch zu legen, damit Sie es gut sehen können, und nicht zu versuchen, gleichzeitig das Telefon und das Papier in der Hand zu halten. Dann können Sie mit dem Scannen beginnen.

Der einfachste Weg, Dokumente zu scannen, ist Google Drive. Das ist praktisch, denn Sie können nicht nur mit der Google Drive-App scannen, sondern auch als PDF speichern und direkt in Google Drive hochladen, sodass Sie die Datei weiterschicken oder bei Bedarf verwenden können.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Dokument mit Ihrem Telefon über Google Drive zu scannen (vorausgesetzt, Sie haben die App zuvor heruntergeladen):

Klicken Sie auf , um Google Drive auf Ihrem Handy zu öffnen Klicken Sie auf das Plus-Symbol unten rechts in der App und dann auf "Scannen". Machen Sie ein Foto von Ihrem Dokument, wie Sie es sonst auch tun würden. Klicken Sie dann auf das Häkchen-Symbol, wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind.

Danach wird das Foto automatisch in eine PDF-Datei umgewandelt. Sie haben dann die Möglichkeit, es auf verschiedene Weise zu bearbeiten. Unten in der App gibt es Werkzeuge, mit denen Sie das Bild zuschneiden können, wenn es nicht alles enthält, was Sie brauchen.

Sie können auch die Einstellungen von Schwarz-Weiß auf Farbe ändern, und wenn Sie auf die drei Punkte oben rechts klicken, können Sie die Einstellungen für die Bildverbesserung, die Ausrichtung und mehr ändern.

Wenn Sie zufrieden sind, können Sie auf "Speichern" klicken, um die Datei umzubenennen und auszuwählen, wo in Ihrem Google Drive-Ordner Sie sie hochladen möchten.

Danach haben Sie die Möglichkeit, die Datei überall abzurufen oder sie an jeden zu senden, der sie benötigt.

Schreiben von Adrian Willings.