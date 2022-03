Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Osom, ein neues Tech-Startup, das Berichten zufolge aus ehemaligen Essential-Mitarbeitern besteht, hat einige Details zu seinem Flaggschiff, einem auf Datenschutz ausgerichteten Telefon, bekannt gegeben, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Das OV1 verfügt über einen Edelstahlrahmen mit Titan-Akzenten, eine Keramikrückseite, Corning Victus Cover-Glas und einen Qualcomm-Prozessor. Es wird zunächst in Weiß und Mattschwarz erhältlich sein, aber offenbar sind weitere Farben in Planung. Android Police behauptet, das OV1 sei "deutlich größer" als das von der Kritik hochgelobte Essential Phone - dem es ähnelt, obwohl das offenbar nicht beabsichtigt war. Es ist nur so, dass dasselbe Team, das das Essential Phone entwickelt und gestaltet hat, auch das OV1 entworfen hat.

Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass das OV1 auf einem Chipsatz der @Snapdragon 8-Serie basieren wird. Das bedeutet zwar eine leichte Verzögerung unseres ursprünglichen Liefertermins, aber es bedeutet auch ein funktionsreicheres, privateres Erlebnis für Sie. Coming Q4 2022!#osom2022 #ownyourprivacy pic.twitter.com/SttMIXKgEz- OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) March 3, 2022

Laut TechCrunch sollte das OV1 bereits Anfang März angekündigt werden, aber das wurde verschoben, damit das Unternehmen den Prozessor des Telefons aktualisieren kann. Osom will einen Chipsatz der Snapdragon 8-Serie verwenden, hat aber noch nicht gesagt, welchen Chip. Das Telefon soll eine "ganztägige" Akkulaufzeit und Unterstützung für Ultrabreitband bieten. Das OV1 wird ein "wahres Flaggschiff-Kameraerlebnis" bieten - dank einer 48-Megapixel- und einer 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite.

Außerdem bietet es Platz für zwei physische SIM-Karten und wird mit einem USB-C-zu-C-Kabel geliefert - aber ohne Ladegerät. Das USB-C-Kabel ist eines der Dinge, die das OV1 zu einem Telefon machen, bei dem der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund steht, denn es verfügt über einen physischen Schalter, mit dem der Nutzer zwischen dem Aufladen und der Freigabe von Daten umschalten kann.

Eine Leuchte zeigt außerdem an, welcher Modus gerade verwendet wird.

Jason Keats, Gründer und CEO von Osom, hat gegenüber den Medien erklärt, dass Osom Geräte, Software und Dienstleistungen entwickeln will, die die Privatsphäre des einzelnen Nutzers fördern". Details sind noch dünn gesät, ebenso wie das genaue Datum der Markteinführung und der Preis für das OV1. Berichten zufolge soll es in den USA um das vierte Quartal herum auf den Markt kommen und deutlich unter 1.000 Dollar kosten.

Schreiben von Maggie Tillman.