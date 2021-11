Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die riesigen Black Friday-Verkäufe sind zu mehr als nur dem Kampf im örtlichen Baumarkt geworden, um einen vergünstigten Fernseher zu bekommen. Es ist jetzt ein Ereignis, das den größten Teil des Monats November umfasst, wobei sich ein Großteil der Rabatte auf die letzten zwei Wochen konzentriert.

In den letzten Jahren ist die Bedeutung des Black Friday für Online-Händler sprunghaft angestiegen. Einmal als "Cyber Monday" positioniert, ist der letzte Montag in der Realität fast irrelevant, da die meisten Deals seit mindestens einer ganzen Woche live sind - und oft länger.

Die Vorfreude auf den Black Friday ist Anfang 2021 gewachsen und wir sehen bereits Vorankündigungen von Angeboten: Wir haben bereits von Rabatten von Marken wie Oppo und OnePlus gehört, die Smartphone-Rabatte anbieten, und wir haben von Marken wie Arlo, TCL und . gehört Xiaomi - von denen einige bereits Flash-Verkäufe über ihre eigenen Websites anbieten.

Gehen Sie diese Angebote jedoch mit Vorsicht an. Oppo wirbt damit, das Oppo Find X3 Pro mit einer Ersparnis von 9 Prozent anzubieten – es kostet also 999 Pfund. In der Vergangenheit war es jedoch nur für £ 849 erhältlich, sodass die Einsparungen, die Sie möglicherweise sehen, nicht wirklich die besten sind.

In einigen Fällen werden Sie feststellen, dass die Online-Preise nach oben getrieben sind, sodass es nach den Rabatten nach einem noch besseren Angebot aussieht.

Als Black Friday auf Black Friday beschränkt war, war es einfach abzuwarten und die Preise zu sehen und Ihre Entscheidung zu treffen. Aber je länger die Veranstaltung wird, desto schwieriger wird es, eine Kaufentscheidung zu treffen – die frühen Angebote sind möglicherweise nicht die besten Angebote, die im Laufe des Monats erscheinen. In den letzten Jahren haben wir erlebt, dass einige Einzelhändler die Preise angepasst haben, da die Preise sinken.

Das soll nicht heißen, dass der Black Friday kein großartiges Verkaufsereignis ist. In vielen Bereichen wird es große Rabatte geben und wir werden die Preise prüfen, um zu sehen, ob etwas wirklich ein Schnäppchen ist – und die besten Preise ausfindig machen, die wir für Smartphones , Kopfhörer und Fernseher finden können .

Das Wichtigste, was Sie beim Einkaufen in Black Friday-Verkäufen beachten sollten, ist zu überlegen, was Sie tatsächlich kaufen müssen und ob Sie mit dem angebotenen Preis zufrieden sind. Für viele ist es vielleicht die beste Strategie, bis Mitte November zu warten.