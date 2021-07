Corning veröffentlicht zwei neue Gorilla-Glas-Verbundwerkstoffe für die Kameraleistung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Corning, der Hersteller von Gorilla Glass, hat gerade zwei neue Gorilla-Glas-Verbundwerkstoffe angekündigt, die speziell als Handy-Kameraabdeckungen hergestellt werden. Diese neuen Verbundwerkstoffe mit dem Namen Corning Gorilla Glass mit DX und Corning Gorilla Glass mit DX+ sollen die Kratzfestigkeit und Haltbarkeit gegenüber aktuellen Kameraobjektivabdeckungen verbessern.

Die aktuellen Kameraabdeckungen verfügen über Antireflexbeschichtungen, die speziell eine gute Lichterfassung ermöglichen. Corning sagt, dass dieser neue Verbundwerkstoff die Lichteinfangleistung verbessert und gleichzeitig mehr Haltbarkeit und Kratzfestigkeit bietet. Es wird behauptet, dass es 98% des Lichts durch den Verbund lässt, verglichen mit 95% bei Antireflexabdeckungen. Es besagt, dass eine zerkratzte Objektivabdeckung die Kameraleistung verzerrt und beeinträchtigt, was absolut sinnvoll ist, daher ist es großartig, Fortschritte bei der Verbesserung zu sehen.

Es gibt immer ein Bestreben, die Leistung mobiler Kameras so nah wie möglich an professioneller Qualität zu halten, und dies könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir schützen unsere Telefone nicht annähernd so gut wie eine dedizierte Kamera. Dennoch machen wir mit einem Telefon weit mehr Fotos als mit jeder anderen Kamera.

Das erste Unternehmen, das Corning Gorilla Glass mit DX und Corning Gorilla Glass mit DX+ verwendet, wird Samsung sein, aber da Corning mit seinem Gorilla Glass über 45 Marken anbietet, wird es in Zukunft zweifellos auf weit mehr Handys Einzug halten.

