Regierung will Handynutzung in britischen Schulen verbieten

(Pocket-lint) - Mobiltelefone und Kinder waren schon immer ein heißes Thema, und jetzt erwägt die britische Regierung, die Nutzung von Mobiltelefonen während des Schultages zu verbieten.

Der von Bildungsminister Gavin Williamson vorgelegte Vorschlag möchte die Ablenkung durch Telefone mit der Behauptung angehen, dass „sie bei Missbrauch oder Überbeanspruchung eine schädliche Wirkung auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden eines Schülers haben können“.

Die meisten jungen Leute würden sagen, dass ihr Telefon ihr Leben ist, dass es ihnen ermöglicht, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, und dass sie keinen Zugang zu einem Smartphone haben, bedeutet im Wesentlichen, dass sie von allem, was in ihrer Welt passiert, abgeschnitten sind.

Zunächst wird dies ein Aufruf zur Beweiserhebung sein, bei dem Informationen von Lehrern, Mitarbeitern und Eltern mit einer 6-wöchigen Konsultation gesammelt werden. Ziel ist es, das Verhalten in Schulen zu verbessern und die Rolle zu beseitigen, die Mobiltelefone bei der Förderung von schlechtem Verhalten spielen könnten.

Für viele Eltern wird das Smartphone als notwendiges Übel angesehen, das heißt, dass ein Kind kontaktiert werden kann, wenn es mehr Autonomie gewinnt, sowie Kontakt ermöglicht, wenn sich etwas ändert, wie der Zug ausfällt oder eine Nachmittagsaktivität vergessen wurde.

Einige Schulen verbieten bereits die Nutzung von Mobiltelefonen - aber einige nutzen Mobiltelefone tagsüber aktiv als Teil umfangreicherer Aktivitäten. Sie akzeptieren, dass Smartphones zu einem Teil des täglichen Lebens geworden sind und das Auffinden und Verarbeiten von Informationen eine wertvolle Fähigkeit ist und dass es bei Telefonen nicht nur darum geht Tick Tack.

Gleichzeitig ist das Smartphone ein Portal zu allem Unangemessenen im Internet, allen Unterhaltungs- und Spielformen sowie der Omnipräsenz von Social Media.

„Damit wir den Schülern helfen können, die Herausforderungen der Pandemie zu meistern und die Chancen für alle jungen Menschen zu verbessern, müssen wir sicherstellen, dass sie von ruhigen Klassenzimmern profitieren können, die sie beim Gedeihen unterstützen“, sagte Williamson.

Viele Studenten werden sagen, dass es ihr Mobiltelefon war, das ihnen half, die Isolation der Pandemie zu bewältigen und es ihnen ermöglichte, in sozialem Kontakt mit Freunden zu bleiben, die sie nicht sehen konnten.

Es ist sicherlich ein heikles Thema und wir vermuten, dass es zu einer Standardisierung der Politik führen wird, aber keine große Veränderung in der Realität.

Kinder und Eltern werden das Handy nicht aufgeben wollen, weil sie Reisevorteile bieten, damit sie weiterhin in den Schulen bleiben; Viele im Bildungsbereich werden wahrscheinlich sagen, dass es in den Schulen weitaus größere Probleme zu berücksichtigen gibt und dass sie ihre eigenen Strategien verwalten sollten.

