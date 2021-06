London Tube soll bis Ende 2024 vollständig 4G-fähig sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach erfolgreichen Tests im vergangenen Jahr wurde mit der vollständigen Einführung mobiler Dienste im gesamten Londoner U-Bahn-Netz begonnen.

Transport for London hat BAI Communications einen 20-Jahres-Vertrag zur Bereitstellung der Technologie für die Bereitstellung mobiler Datenkonnektivität in jedem Bahnhof und Tunnel erteilt. Londoner können ihre Telefone daher auch dann benutzen, wenn sie in einem U-Bahn-Zug reisen.

In East London läuft seit März 2020 ein Pilotprojekt mit Mobilfunkpartnern, darunter O2 und EE, die 4G-Konnektivität auf der Jubilee-Linie bereitstellen. Bis Ende 2024 soll das neue System auf das gesamte Netz ausgeweitet werden.

Die ersten zentralen Bahnhöfe mit vollständiger Konnektivität sind Oxford Circus, Tottenham Court Road, Euston, Bank und Camden Town. Die Arbeiten haben begonnen und sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. In den folgenden zwei Jahren werden dann weitere Stationen hinzukommen.

"Ich habe den Londonern versprochen, dass ich, wenn sie mich für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister wiederwählen, 4G im gesamten U-Bahn-Netz bereitstellen werde. Es ist bereits in der östlichen Hälfte der Jubiläumslinie in Betrieb und ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass ich es bin die Erfüllung dieser Verpflichtung und voller Internetzugang über die U-Bahn zur Verfügung stehen, wobei wichtige Londoner Bahnhöfe wie Oxford Circus und Euston noch vor Ende nächsten Jahres davon profitieren werden", sagte der Bürgermeister von London, Sadiq Khan.

"Der Schutz von Arbeitsplätzen und die Ankurbelung der Wirtschaft unserer Stadt haben für mich beim Wiederaufbau Londons nach dieser Pandemie oberste Priorität, und Investitionen in Londons Konnektivität und digitale Infrastruktur sind dabei von zentraler Bedeutung."

Schreiben von Rik Henderson.