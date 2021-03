Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die zuvor getesteten RedMagic 6 Series Tencent Edition-Telefone wurden in China eingeführt. RedMagic kündigte außerdem an, dass am 16. März eine weltweite Einführung für die Gaming-Handset-Reihe stattfinden wird.

Die Tencent RedMagic 6- und 6 Pro-Telefone sind jeweils mit 6,8-Zoll-AMOLED-Displays mit FHD + (2400 x 1080) ausgestattet, die Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz ermöglichen. Mit der Touch Choreographer-Technologie können sie automatisch die richtige Aktualisierung basierend auf Ihren Aktionen auswählen - von 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz und 165 Hz -, wodurch sichergestellt wird, dass normale Aufgaben und das Anzeigen von Videos weniger Batteriestrom verbrauchen als mehr Hardcore-Spielsitzungen.

Sowohl der 6 als auch der 6 Pro verfügen über eine Finger-Touch-Abtastrate von bis zu 500 Hz, was extrem schnelle Reaktionszeiten für Touchscreen-Spiele ermöglicht. Die Reaktionszeit kann nur 8 ms betragen.

Sie werden jeweils von einem Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor mit der neuesten Kryo 685-Architektur angetrieben. Ein Cortex-X1-Super-Large-Core ermöglicht das Takten von bis zu 2,8 GHz, während Adreno 660-Grafiken die Renderleistung um 35 Prozent verbessern sollen (vermutlich gegenüber der GPU im RedMagic 5S ).

Sie erhalten 12 GB LPDDR5-RAM und beide Telefone sind 5 GB groß.

Die Hauptunterschiede zwischen dem 6 und dem 6 Pro bestehen darin, dass der Pro über einen schnelleren Flash-Speicher und ein Eisblatt-Design mit Wärmeableitung in Aero-Qualität auf der Rückseite verfügt.

Das Tencent-Bindeglied enthält die vorinstallierte Solar Core-Game-Engine des Entwicklers.

Der Preis für die Telefone wurde für das Startermodell des Tencent RedMagic 6 (8 GB RAM, 128 GB Speicher) bei 3.799 ((420 £) und für das 6 Pro (12 GB RAM, 128 GB Speicher) bei 4.399 ((486 £) angekündigt.

Die globale Version des RedMagic 6 wird am Dienstag, den 16. März 2021, angekündigt. Hier können Sie eine Countdown-Uhr für das Event abrufen.

Schreiben von Rik Henderson.